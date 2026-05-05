Obowiązkowo zrób w maju. Latem będziesz wynosić kosze porzeczek z ogrodu

Tomasz Hirkyj

Porzeczki to jedne z tych owoców, które obowiązkowo goszczą w naszym menu latem. Trudno się temu dziwić: choć kwaskowaty smak w ustach się wybija, to i tak zjadamy je albo na surowo, albo przygotowujemy z nich przetwory. Jeśli mamy swoja działkową albo ogrodową uprawę tych krzaczków, to trzeba sprawdzić, jak się nimi zajmować. Sprawdźmy, jakich zabiegów porzeczki wymagają w maju.

Garść świeżych czarnych porzeczek nad metalową miską, otoczona zielonymi liśćmi krzewu w maju.
Porzeczki w maju wymagają szczególnej uwagi. Inaczej o plonach możemy pomarzyć123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Porzeczka w maju nadal wymaga opieki
  2. Podlewanie porzeczek? O tym nie zapominaj
  3. Nawożenie? Bez niego porzeczka będzie jałowa
  4. Szkodniki czyhają. Uważaj, co trapi porzeczkę

Porzeczka w maju nadal wymaga opieki

Udało nam się porzeczki wsadzić do gruntu oraz je przyciąć? Co prawda w maju krzewy kwitną i wyglądają po prostu pięknie, ale nie powinniśmy spocząć na laurach. Maj to czas nie tylko intensywnego wzrostu porzeczek, ale kwitnięcia i powolnego zawiązywania się owoców. Chcemy mieć solidne i obfite plony porzeczek? Trzeba nieco spojrzeć na to, jak nasze krzewy się rozwijają, a będziemy zabierać kosze owoców do domu.

Podlewanie porzeczek? O tym nie zapominaj

Dłoń zrywa czarne porzeczki z gałązki, a pod nią znajduje się wiklinowy kosz wypełniony zebranymi owocami.
Podlewanie, nawożenie i ochrona przed insektami: oto czego potrzebuje porzeczka123RF/PICSEL

O ile dorodne już i wiekowe krzewy porzeczkowe raczej dobrze znoszą suszę, to te młodsze egzemplarze już niekoniecznie. Brak wody może nie tylko doprowadzić do usychania liści, pędów i gałęzi, ale może mieć również realny wpływ na owocowanie. 

Porzeczki mają płytki system korzeniowy, dlatego w trakcie dłuższych upałów narażone są na niedobór wody. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak je po prostu podlać. Najlepiej robić to solidniejszymi partiami tak, aby woda się mogła dobrze wchłonąć, ale częstotliwość nie powinna być zbyt częsta.

Możemy również pomóc naszym porzeczkom poprzez ich ściółkowanie, czyli przykrycie podłoża tuż przy głównych pędach, aby ograniczyć parowanie wody. Porzeczki można zabezpieczyć za pomocą kory, kartonu lub po prostu kompostem.

Nawożenie? Bez niego porzeczka będzie jałowa

Obierki z ziemniaków albo warzywa to doskonały wsad dla wywaru do porzeczek123RF/PICSEL

Rośliny, a tym bardziej owocujące gatunki, muszą poświęcić dużo siły na to, aby plonować. Jeśli gleba jest jałowa, to wzrost krzewu może być zaburzony.

Jak nawozić porzeczkę? Najlepiej stosować nawozy wieloskładnikowe w płynie i połączyć ten zabieg z podlewaniem. Preparaty można zakupić w sklepie ogrodniczym lub dyskoncie. Z drugiej strony można przygotować domowe nawozy do porzeczek. Co warto mieć na uwadze? Nawóz z banana oraz niesolone wywary z obierków ziemniaków albo warzyw.

Szkodniki czyhają. Uważaj, co trapi porzeczkę

Trzeba powiedzieć jasno: przędziorki są łakomym kąskiem dla szkodników. Dwa z nich najczęściej czyhają na krzew. Mszyce i przędziorki są małe, w początkowej fazie prawie niezauważalne, ale szybko mogą ogołocić liście do cna, a sama roślina szybko usycha. Jeśli chcemy mieć jakiekolwiek plony porzeczki, to naszym obowiązkiem jest doglądanie kondycji krzewu. Mszyce można rozpoznać po tym, że owady gromadzą się chmarami na liściach i łodygach. Przędziorki z kolei tworzą drobne pajęczynki rozpostarte pomiędzy łodyżkami.

Jak pozbyć się owadów z porzeczki? W sklepach ogrodniczych są dostępne różne preparaty, które mogą rozwiązać problem. Jeśli chcemy zaś sięgnąć po domowe metody w walce z przędziorkami lub mszycami, mamy do tego prawo. Co jest polecane?

  • Woda z octem (w stosunku 1:10).
  • Wywar z czosnku i cebuli.
  • Woda z mydłem i sodą oczyszczoną.

