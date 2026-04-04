Naturalne opryski to sprawdzony sposób ogrodników na zabezpieczenie malin przed szkodnikami. Domowe mieszanki skutecznie pomagają chronić rośliny przed mszycami oraz chorobami grzybowymi, a także wspierają prawidłowe kwitnienie krzewów w twoim ogrodzie.

Aby maliny rosły zdrowo i obficie owocowały należy znacząco ograniczyć liczbę szkodników i jednocześnie zadbać o ich zdrowy wzrost. Proste domowe receptury są łatwe do przygotowania i wystarczą do skutecznej ochrony oraz wsparcia rozwoju roślin. Na co warto postawić?

Drożdżowy oprysk na maliny

Naturalny oprysk z drożdży na maliny nie tylko skutecznie przeciwdziała szkodnikom takim jak m.in.: mszyce, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy i przędziorek, minimalizując ryzyko powstawania groźnych chorób grzybowych, ale wspomaga także prawidłowe kwitnienie rośliny.

Do przygotowania drożdżowego oprysku na maliny potrzebujemy 32 g drożdży suszonych lub 100 g drożdży świeżych, pół litra tłustego mleka i 10 litrów wody.

Drożdże przesypujemy do dużego naczynia i wlewamy letnie mleko. Dokładnie mieszamy i następnie dodajemy wodę. Dobrym rozwiązaniem jest również dodanie odrobiny rozpuszczonego, szarego mydła, co zapewni roztworowi lepszą przyczepność na krzewie. Całość przelewamy do butelki z atomizerem.

Tak przygotowanym opryskiem zraszamy krzew raz w tygodniu, aplikując roztwór szczególnie na spód liści.

Naturalne opryski to sprawdzony sposób ogrodników na zabezpieczenie malin przed szkodnikami 123RF/PICSEL

Czosnkowy oprysk na maliny

Świetnym pomysłem będzie także przygotowanie oprysku na bazie czosnku. Działa on niemal identycznie, jak oprysk z drożdży.

Dwa ząbki czosnku przeciskamy przez praskę, wkładamy do naczynia i zalewamy litrem letniej wody. Całość okładamy na noc. Na drugi dzień płyn przecedzamy przez sito i dodajemy pół łyżeczki sody oczyszczonej.

Roztwór nanosimy na krzew dwa razy w tygodniu, gdy zaczynają zawiązywać się pąki kwiatowe. Najlepiej zrobić to przy użyciu butelki z atomizerem.

