Spis treści: Skąd biorą się kamienie żółciowe? Czym są kamienie żółciowe? Czym grozi tworzenie się kamieni żółciowych? Jaka dieta zmniejsza ryzyko kamicy żółciowej?

Skąd biorą się kamienie żółciowe?

Kamienie żółciowe w woreczku żółciowym tworzą się często na skutek predyspozycji genetycznych, które odpowiadają za zaburzenia wydzielania odpowiednych enzymów w wątrobie. Ryzyko schorzenia rośnie wraz z wiekiem i jest częstą przypadłością u seniorów. Do czynników ryzyka zalicza się również otyłość (ale też gwałtowny spadek masy ciała, np. na skutek diety redukcyjnej), cukrzycę czy przewlekłe schorzenia dróg żółciowych. Nie bez znacznie jest wysoki poziom trójglicerydów i spożywanie tłustych pokarmów. Lekarze podkreślają, że na kamicę żółciową znacznie bardziej narażone są kobiety ze względu na burzę hormonalną w czasie ciąży i nie tylko.

Czym są kamienie żółciowe?

Kamienie żółciowe to złogi cholesterolowe, które tworzą się na skutek zaburzeń wydzielania żółci, ale też nieprawidłowej, bogatej w tłuszcz i cukry proste diety, otyłości czy zastoju żółci.

Czym grozi tworzenie się kamieni żółciowych?

Niewielkie kamienie żółciowe mogą nie dawać uciążliwych objawów, ale niepokój powinny wzbudzić "kłucia" czy dyskomfort w nadbrzuszu (tuż poniżej żeber) po posiłku. U niektórych osób pojawiają się nudności, biegunki czy brak apetytu. Liczne lub większe złogi mogą nawet doprowadzić do zablokowania dróg żółciowych i tzw. kolki żółciowej. Objawia się ona silnym bólem - ostrym i napadowym, zazwyczaj z prawej strony brzucha pod żebrami. Może też promieniować do prawego barku. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub wezwać karetkę.

Dbając o zdrową dietę i styl życia, można skutecznie wspierać wątrobę i woreczek żółciowy 123RF/PICSEL

Jaka dieta zmniejsza ryzyko kamicy żółciowej?

W przypadku niewielkich objawów leczenie kamicy żółciowej jest objawowe. Pacjenci przyjmują jedynie leki rozkurczowe, a kluczowy jest odpowiedni sposób żywienia. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie diety wątrobowej. Jej podstawowym założeniem jest całkowite wykluczenie tłustych potraw - smażonego mięsa, tłustych wędlin i podrobów, a także serów. Chodzi o to, by unikać produktów zwiększających poziom złego cholesterolu. Ograniczyć należy również cukry proste i żywność wysokoprzetworzoną.

Podstawą diety wątrobowej powinno być chude mięso i nabiał oraz gotowane warzywa. Ilość błonnika należy ograniczać, więc zaleca się spożywanie zarówno pełnoziarnistego, jak i białego pieczywa. Kluczowe jest, by jeść 5-6 niewielkich posiłków dziennie. Powinny być lekkostrawne i pozbawione produktów wzdymających.

