Od czego robią się kamienie żółciowe? Oto dieta, która zmniejsza ryzyko

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Tworzenie się kamieni w woreczku żółciowym to częsta przypadłość - szacuje się, że dotyka nawet 20 proc. Europejczyków. Ryzyko rośnie wraz z wiekiem i jest większe w przypadku kobiet. I chociaż dużą rolę odgrywają czynniki, to z kamicą żółciową można skutecznie walczyć. Najlepsza jest profilaktyka, a w szczególności odpowiednia dieta i zdrowy styl życia.

Starszy mężczyzna spożywa śniadanie przy stole w kuchni, na talerzu jajka sadzone z ogórkiem i pomidorem, obok kromki chleba, szklanka soku pomarańczowego, filiżanka oraz owoce w koszyku.
Wyeliminuj z diety. Wątroba i woreczek żółciowy będą pracować na medal123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Skąd biorą się kamienie żółciowe?
  2. Czym są kamienie żółciowe?
  3. Czym grozi tworzenie się kamieni żółciowych?
  4. Jaka dieta zmniejsza ryzyko kamicy żółciowej?

Skąd biorą się kamienie żółciowe?

Kamienie żółciowe w woreczku żółciowym tworzą się często na skutek predyspozycji genetycznych, które odpowiadają za zaburzenia wydzielania odpowiednych enzymów w wątrobie. Ryzyko schorzenia rośnie wraz z wiekiem i jest częstą przypadłością u seniorów. Do czynników ryzyka zalicza się również otyłość (ale też gwałtowny spadek masy ciała, np. na skutek diety redukcyjnej), cukrzycę czy przewlekłe schorzenia dróg żółciowych. Nie bez znacznie jest wysoki poziom trójglicerydów i spożywanie tłustych pokarmów. Lekarze podkreślają, że na kamicę żółciową znacznie bardziej narażone są kobiety ze względu na burzę hormonalną w czasie ciąży i nie tylko.

Zobacz również:

Które produkty i dlaczego wycofano ze sprzedaży? fot. CANVA
Newsy

GIS apeluje do konsumentów. Zjedzenie tego produktu może być niebezpieczne

Łukasz Piątek
Łukasz Piątek

Czym są kamienie żółciowe?

Kamienie żółciowe to złogi cholesterolowe, które tworzą się na skutek zaburzeń wydzielania żółci, ale też nieprawidłowej, bogatej w tłuszcz i cukry proste diety, otyłości czy zastoju żółci.

Czym grozi tworzenie się kamieni żółciowych?

Niewielkie kamienie żółciowe mogą nie dawać uciążliwych objawów, ale niepokój powinny wzbudzić "kłucia" czy dyskomfort w nadbrzuszu (tuż poniżej żeber) po posiłku. U niektórych osób pojawiają się nudności, biegunki czy brak apetytu. Liczne lub większe złogi mogą nawet doprowadzić do zablokowania dróg żółciowych i tzw. kolki żółciowej. Objawia się ona silnym bólem - ostrym i napadowym, zazwyczaj z prawej strony brzucha pod żebrami. Może też promieniować do prawego barku. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub wezwać karetkę.

Dbając o zdrową dietę i styl życia, można skutecznie wspierać wątrobę i woreczek żółciowy
Dbając o zdrową dietę i styl życia, można skutecznie wspierać wątrobę i woreczek żółciowy123RF/PICSEL

Jaka dieta zmniejsza ryzyko kamicy żółciowej?

W przypadku niewielkich objawów leczenie kamicy żółciowej jest objawowe. Pacjenci przyjmują jedynie leki rozkurczowe, a kluczowy jest odpowiedni sposób żywienia. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie diety wątrobowej. Jej podstawowym założeniem jest całkowite wykluczenie tłustych potraw - smażonego mięsa, tłustych wędlin i podrobów, a także serów. Chodzi o to, by unikać produktów zwiększających poziom złego cholesterolu. Ograniczyć należy również cukry proste i żywność wysokoprzetworzoną.

Podstawą diety wątrobowej powinno być chude mięso i nabiał oraz gotowane warzywa. Ilość błonnika należy ograniczać, więc zaleca się spożywanie zarówno pełnoziarnistego, jak i białego pieczywa. Kluczowe jest, by jeść 5-6 niewielkich posiłków dziennie. Powinny być lekkostrawne i pozbawione produktów wzdymających.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina KarolczakINTERIA.PL

Najnowsze