Spis treści: Co to jest czarne risotto? Perła dalmatyńskiej kuchni Dlaczego warto spróbować potrawy właśnie w Chorwacji? Ile kosztuje czarne risotto w Chorwacji? Czy czarne risotto jest zdrowe? Uważaj na kalorie i kolor języka

Czarne risotto to jedno z tych dań, które najlepiej wpisują się w klimat urlopu nad Adriatykiem. Jedzone w niewielkiej konobie z widokiem na morze pozwala poczuć prawdziwy charakter chorwackiego wybrzeża. Nawet osoby, które na co dzień nie przepadają za owocami morza, często przyznają, że właśnie od tego dania zaczęła się ich przygoda z adriatycką kuchnią. To kulinarna ciekawostka, której zdecydowanie warto dać szansę podczas wakacji w Chorwacji.

Co to jest czarne risotto? Perła dalmatyńskiej kuchni

Czarne risotto, w Chorwacji znane jako crni rižot, to tradycyjne danie, którego najbardziej charakterystycznym składnikiem jest atrament mątwy, zwanej sepią. To właśnie on odpowiada za wyjątkowy kolor potrawy. Inne składniki, które w niej znajdziemy to ryż, cebula, czosnek, białe wino i owoce morza. Choć wygląd risotto może zaskakiwać, smak jest znacznie łagodniejszy, niż sugeruje intensywna barwa. Danie jest kremowe i ma bardzo morski aromat. Chorwaci często podają je z dodatkiem świeżej natki pietruszki, cytryny lub tartego parmezanu.

Historia czarnego risotta jest nierozerwalnie związana z życiem dalmatyńskich rybaków. Mątwy od wieków są łowione w Adriatyku, a mieszkańcy nadmorskich miejscowości starali się wykorzystywać każdą ich część. Atrament sepii, początkowo traktowany jako odpad, zaczął być wykorzystywany w taniej kuchni jako dodatek wzbogacający smak potraw. Dziś czarne risotto awansowało do rangi jednego z najbardziej cenionych przysmaków chorwackiej kuchni. Można znaleźć je zarówno w rodzinnych konobach, jak i eleganckich restauracjach.

Dlaczego warto spróbować potrawy właśnie w Chorwacji?

Jak wiele lokalnych specjałów, czarne risotto najlepiej smakuje tam, gdzie powstaje z najświeższych składników. Chorwackie restauracje położone nad morzem często przygotowują je z mątw i innych owoców morza złowionych tego samego dnia. To także jedno z najbardziej autentycznych dań dalmatyńskiej kuchni, która od wieków łączy wpływy śródziemnomorskie z lokalnymi tradycjami rybackimi. W przeciwieństwie do popularnych pizz czy makaronów, crni rižot jest potrawą silnie kojarzoną z chorwackim wybrzeżem i pozwala lepiej poznać regionalne smaki.

Wielu szefów kuchni traktuje tę potrawę jako wizytówkę swojego lokalu. Każda restauracja ma własny przepis na czarne risotto, którego zazdrośnie strzeże. Jedni dodają wyłącznie mątwy, inni wzbogacają danie o krewetki, małże lub kalmary. Dzięki temu nawet podczas jednego urlopu można spróbować kilku wersji tej samej potrawy. Czarne risotto można spotkać również we Włoszech, zwłaszcza w Wenecji i innych regionach północnego Adriatyku. Chorwaci podkreślają, że ich crni rižot ma bardziej rustykalny charakter i jest mocniej związany z tradycją rybacką niż eleganckie włoskie odpowiedniki.

Ile kosztuje czarne risotto w Chorwacji?

Czarne risotto w Chorwacji dawno przestało być jedzeniem biedoty. Ceny różnią się w zależności od lokalizacji i standardu restauracji. W nadmorskich konobach oraz lokalach średniej klasy za porcję czarnego risotto trzeba dziś zapłacić zwykle od około 12 do 15 euro. W najpopularniejszych kurortach, takich jak Split, Dubrownik czy Hvar, ceny bywają wyższe. W Splicie cena czarnego risotta wzrosła w ostatnich latach do około 20 euro za porcję.

Dla polskich turystów oznacza to wydatek rzędu około 52-85 zł za jedną porcję, choć w najbardziej prestiżowych restauracjach rachunek może być wyższy. Do tego należy doliczyć koszty napojów.

Czarne risotto to w Chorwacji lokalny przysmak. lsvslv 123RF/PICSEL

Czy czarne risotto jest zdrowe? Uważaj na kalorie i kolor języka

Ta wakacyjna ciekawostka kulinarna ma wiele zalet odżywczych. Owoce morza dostarczają organizmowi białka, a zawierają mniej tłuszczu niż wiele dań mięsnych. Dodatkowo atrament mątwy, który odpowiada za charakterystyczny kolor potrawy, jest źródłem naturalnych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Trzeba jednak pamiętać, że czarne risotto pozostaje daniem dość kalorycznym, ponieważ jego podstawę stanowi ryż, a w restauracjach często przygotowuje się je z dodatkiem oliwy, masła lub sera.

Atrament mątwy zawiera melaninę. To ten sam pigment, który występuje m.in. w ludzkiej skórze i włosach. Działa on mocno antyoksydacyjnie i wspiera odporność. Ma przy tym silne właściwości barwiące, dlatego po posiłku język, zęby i usta mogą przybrać ciemny kolor. W Chorwacji nikogo to nie dziwi, ale turyści często po pierwszym kęsie nerwowo sprawdzają swoje odbicie w telefonie lub lustrze. Miejscowi żartują nawet, że po czarnym risotto od razu widać, kto próbował prawdziwej dalmatyńskiej kuchni.





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat