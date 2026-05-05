Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że już od wtorku, 5 maja klientów obowiązywać będzie nowy regulamin, który zakłada pełną cyfryzację procesu zwrotu butelek. Rozwiązanie to ma znacznie przyspieszyć transakcje, ale wiąże się z ograniczeniami. Co to oznacza dla klientów?

Oddajesz butelki w Biedronce? Obowiązuje cię nowa zasada

Pierwszą i najważniejszą nowością wprowadzoną przez Biedronkę jest e-Portfel, czyli funkcjonalność w aplikacji mobilnej, umożliwiająca bezgotówkowe odbieranie kaucji za zwrócone opakowania po napojach. Według ekspertów, ma to na celu usprawnienie transferu środków bezpośrednio na konto użytkownika. Wszystko to działać będzie w ramach ekosystemu "Moja Biedronka".

Aby klient mógł skorzystać z nowej, szybszej opcji zwrotu, musi zeskanować kod z aplikacji mobilnej i, co ważne, zrobić to jeszcze przed zakończeniem procesu oddawania butelek w automacie.

Przy okazji wprowadzenia nowości Biedronka zmienia również zasady identyfikacji. Z nowego systemu klienci nie będą mogli korzystać z pomocą e-Portfela i poprzez podanie numeru telefonu lub użycie fizycznej, plastikowej karty lojalnościowej. Kluczowy będzie tutaj kod wygenerowany w aplikacji.

WAŻNE: Pieniędzy przelanych do e-Portfela nie można wypłacić u kasjera. Zostaną one zapisane w formie elektronicznej i zostaną pobrane jako rabat przy kolejnych zakupach w Biedronce. Klienci chcący skorzystać z tej opcji będą musieli założyć aplikację Moja Biedronka.

Osoby, których nie interesują nowoczesne rozwiązania i chcą korzystać z tradycyjnej drogi, wciąż będą miały taką możliwość. Aby odzyskać pieniądze, wystarczy wydrukować papierowy paragon z automatu, który pozwala na odebranie gotówki przy kasie.

Aby klient mógł skorzystać z nowej, szybszej opcji zwrotu, musi zeskanować kod z aplikacji mobilnej PingLabel 123RF/PICSEL

Na czym polega polski system kaucyjny?

System kaucyjny w Polsce działa od 1 października 2025 roku. Przy zakupie napojów w butelkach (PET do 3litrów, szkło do 1,5litra) i puszkach metalowych (do 1litra) doliczana jest kaucja, którą można odzyskać zwracając puste opakowania w sklepie bez konieczności okazania paragonu. Może być ona wypłacona w gotówce lub odliczona od kolejnych zakupów.

Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych muszą przyjmować puste opakowania. Mniejsze sklepy mogą pobierać kaucję, ale nie mają obowiązku prowadzenia zbiórki.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL