Spis treści: Podstawy udanej uprawy ogórków Dlaczego sąsiedztwo ma znaczenie? Co posadzić obok ogórków?

Podstawy udanej uprawy ogórków

Ogórki są dość wymagające i szybko pokazują, gdy czegoś im brakuje. Najlepiej rosną w żyznej, próchniczej glebie bogatej w składniki odżywcze, dlatego przed sadzeniem warto zasilić podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. Dzięki temu rośliny mają dobry start i szybciej się rozrastają.

Kluczowe znaczenie ma również regularne podlewanie. Przesuszona ziemia prowadzi do zahamowania wzrostu, żółknięcia liści i gorszego plonowania. Ponieważ ogórki źle znoszą przesadzanie, najlepiej wysiewać je bezpośrednio do gruntu lub do większych doniczek, które można przenieść w całości. Pomaga także systematyczne spulchnianie gleby i usuwanie chwastów.

Coraz popularniejsze jest prowadzenie pędów na podporach - poprawia to cyrkulację powietrza i ogranicza rozwój chorób grzybowych, a przy okazji ułatwia zbiory.

Dlaczego sąsiedztwo ma znaczenie?

Nawet najlepiej pielęgnowane ogórki mogą plonować słabiej, jeśli rosną w niekorzystnym otoczeniu. Tymczasem odpowiednio dobrane rośliny potrafią wspierać ich wzrost, poprawiać strukturę gleby, przyciągać zapylacze albo odstraszać szkodniki.

Warto więc zaplanować grządki tak, by rośliny wzajemnie się uzupełniały, zamiast konkurować o wodę i składniki pokarmowe. Dzięki temu można ograniczyć nawożenie i opryski, a jednocześnie zwiększyć plon.

To bardzo ważne, aby obok ogórków sadzić odpowiednie rośliny 123RF/PICSEL

Co posadzić obok ogórków?

Poniższe rośliny sprawdzą się jako dobrzy "sąsiedzi" ogórków i pomogą im zdrowo rosnąć:

Fasola i groch - naturalny zastrzyk azotu

Rośliny strączkowe współpracują z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot z powietrza i przekazują go do gleby. Dzięki temu podłoże staje się żyźniejsze, a ogórki mają łatwiejszy dostęp do niezbędnych składników pokarmowych. To prosty sposób na naturalne nawożenie.

Kukurydza - wsparcie dla pnączy

Wysokie, sztywne łodygi kukurydzy mogą pełnić funkcję naturalnych podpór dla odmian pnących. Dodatkowo liście dają lekki cień, co chroni ziemię przed nadmiernym nagrzewaniem i utratą wilgoci. To praktyczne i oszczędne rozwiązanie, zwłaszcza w małych ogrodach.

Koper - dla zapylaczy i przeciw szkodnikom

Koper przyciąga pożyteczne owady, które zapylają rośliny i pomagają w walce z mszycami czy gąsienicami. Jego obecność sprzyja większej bioróżnorodności, a przy okazji zawsze przyda się w kuchni do przetworów.

Marchew i buraki - na chwasty i dobre sąsiedztwo

Warzywa korzeniowe wykorzystują głębsze warstwy gleby, dzięki czemu nie konkurują z ogórkami o te same zasoby. Jednocześnie zagęszczają przestrzeń międzyrzędzi i ograniczają rozwój chwastów.

Szczypiorek - bariera zapachowa

Intensywny aromat szczypiorku działa odstraszająco na część szkodników żerujących na ogórkach. Latem jego kwiaty przyciągają pszczoły i inne owady zapylające, a sama roślina łatwo odrasta co roku.

Dobrze zaplanowana grządka potrafi zdziałać więcej niż niejeden nawóz. Czasem wystarczy przemyślane sąsiedztwo, by w sezonie zbierać ogórki garściami.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL