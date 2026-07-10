Spis treści: Kiedy kupować ogórki do kiszenia? Termin ma znaczenie Jak rozpoznać najlepsze ogórki do kiszenia? Co zrobić przed kiszeniem, żeby ogórki były twarde i jędrne? Nietypowy dodatek do ogórków kiszonych. Będą jędrne i chrupiące

Kiedy kupować ogórki do kiszenia? Termin ma znaczenie

Czas zakupu warzyw jest jednym z najważniejszych czynników, warunkujących kulinarny sukces. Sezon na ogórki gruntowe zaczyna się w połowie lipca i trwa do połowy sierpnia. Ogórki zbierane w tym okresie dojrzewają w idealnych pod kątem uprawy warunkach, zwłaszcza gdy mowa o nasłonecznieniu. Zyskują twardszą skórkę oraz miąższ, przez które lepiej znoszą kontakt z zalewą w słoiku. Korzystanie z wcześniejszych zbiorów może skutkować tym, że ogórki kiszone będą sflaczałe.

Ważna jest również zasada, aby nie zwlekać z kiszeniem po zakupie. Długie przechowywanie sprawia, że ogórki tracą wilgoć i wiotczeją.

Nie spiesz się z przygotowaniem kiszonych ogórków 123RF/PICSEL

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Jak rozpoznać najlepsze ogórki do kiszenia?

Wizyta na straganie wymaga zachowania czujności, ponieważ nie każdy ogórek nadaje się do zamknięcia w słoiku. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rozmiar. Do kiszenia najlepiej nadają się małe lub średnie ogórki o długości 8-12 cm. Powinny mieć prosty i podłużny kształt, aby łatwo było je umieścić w naczyniu.

Duże, przerośnięte okazy mają już wykształcone duże gniazda nasienne, a to niemal gwarancja, że w ogórkach powstaną puste przestrzenie w czasie fermentacji. Skórka zdrowego ogórka musi mieć intensywny, zielony kolor bez żadnych przebarwień.

Co zrobić przed kiszeniem, żeby ogórki były twarde i jędrne?

Selekcja zrobiona, czas przystąpić do pracy. Zanim jednak zaczniesz wciskać dorodne warzywa do słoików, skorzystaj ze sprytnego patentu, który odpowiada za chrupkość przetworów. Po dokładnym oczyszczeniu, zanurz ogórki w lodowatej wodzie na godzinę. Zimny płyn z dodatkiem kostek lodu sprawdzi się idealnie.

Nietypowy dodatek do ogórków kiszonych. Będą jędrne i chrupiące

Doświadczeni kucharze, oprócz klasycznego zestawu do kiszonych ogórków, w skład którego wchodzą chrzan, koper i czosnek, chętnie sięgają po mnie typowe dodatki. Sporo osób decyduje się na umieszczenie w słoikach liści dębu, wiśni albo porzeczki. Nie wszyscy mają do nich dostęp, zwłaszcza jeśli nie mieszkają na wsi. Takie osoby nie są jednak na straconej pozycji.

Do słoików z kiszonymi ogórkami warto wsypać suszoną czarną herbatę. Wystarczą dwie łyżeczki na jeden słoik. Ważne, aby był to produkt naturalny - wolny od dodatków smakowych i aromatów. Bez obaw, nie wpływa na smak ogórków kiszonych, więc mogą po niego sięgnąć nawet kucharze mocno przywiązani do tradycyjnych przepisów. Przez obecność w jej składzie garbników i tanin herbata poprawia elastyczność i jędrność domowych przetworów. Ogórki nie wiotczeją i są przyjemnie chrupiące.

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