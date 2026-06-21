Spis treści: Dlaczego jedne ogórki małosolne są gotowe po dwóch dniach, a inne dopiero po tygodniu? Trik, który przyspiesza fermentację Jak przygotować szybkie ogórki małosolne? Przepis krok po kroku Jak nie zepsuć ogórków? Błędy, które wpływają na smak

Dlaczego jedne ogórki małosolne są gotowe po dwóch dniach, a inne dopiero po tygodniu?

Ogórki małosolne powstają na skutek fermentacji mlekowej, podczas której bakterie naturalnie obecne na warzywach zaczynają przekształcać cukry w kwas. To właśnie ten proces odpowiada za charakterystyczny smak i aromat. W sprzyjających warunkach pierwsze wyraźne efekty pojawiają się już po 24-48 godzinach, jednak nie zawsze fermentacja przebiega w takim tempie. Duże znaczenie ma temperatura otoczenia: w pomieszczeniu, gdzie utrzymuje się około 20-22 st. C, bakterie kwasu mlekowego rozwijają się sprawniej, natomiast w chłodniejszej kuchni potrzebują zdecydowanie więcej czasu.

Na tempo kiszenia wpływa również jakość samych warzyw i sposób przygotowania zalewy. Najszybciej fermentują niewielkie, świeżo zebrane ogórki gruntowe o jędrnym miąższu, które łatwiej chłoną sól i aromaty przypraw. Duże egzemplarze potrzebują więcej czasu, aby smak dotarł do ich wnętrza. Istotna jest także woda używana do zalewy. Chlor obecny w niektórych wodociągach ogranicza rozwój pożytecznych bakterii. Z kolei zbyt mała ilość soli zwiększa ryzyko psucia się ogórków, a zbyt duża może spowolnić fermentację i sprawić, że warzywa staną się przesadnie słone.

Trik, który przyspiesza fermentację

Osoby, którym zależy na szybszym uzyskaniu charakterystycznego smaku ogórków małosolnych, mogą przygotować zalewę na bazie gazowanej wody mineralnej. Wystarczy rozpuścić w niej sól w takich samych proporcjach jak przy klasycznym kiszeniu. Obecny w wodzie dwutlenek węgla sprzyja szybszemu rozpoczęciu procesów fermentacyjnych, dzięki czemu ogórki wcześniej nabierają lekko kwaśnego smaku. W tym wypadku pierwsze efekty często pojawiają się już po kilkunastu godzinach.

Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie samych ogórków. Najlepiej wybierać niewielkie, świeże ogórki gruntowe, które wcześniej przez godzinę lub dwie moczyły się w zimnej wodzie, co pomaga zachować ich jędrność. Warto także delikatnie odciąć końcówki z obu stron, ponieważ ułatwia to przenikanie solanki do wnętrza warzywa. Do słoja dobrze jest dodać koper, czosnek, chrzan i odrobinę gorczycy, a całość zalać tak, aby wszystkie ogórki były dokładnie zanurzone. Dzięki temu fermentacja przebiega równomiernie, a małosolne szybciej nabierają smaku i pozostają chrupiące.

Jak przygotować szybkie ogórki małosolne? Przepis krok po kroku

Składniki:

1 kg świeżych, niewielkich ogórków gruntowych.

1 litr mocno gazowanej wody mineralnej.

1 pełna łyżka soli kamiennej niejodowanej (około 18-20 g).

4-6 ząbków czosnku.

1 duży baldach kopru lub kilka łodyg kopru z nasionami.

5-7 cm korzenia chrzanu pokrojonego na mniejsze kawałki.

1 łyżeczka ziaren gorczycy.

1 liść dębu, wiśni lub czarnej porzeczki (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ogórki dokładnie umyć i odrzucić egzemplarze uszkodzone, miękkie lub nadmiernie wyrośnięte. Następnie zanurzyć je na 1-2 godziny w zimnej wodzie, aby zachowały jędrność po ukiszeniu. Po namoczeniu delikatnie odciąć końcówki z obu stron każdego ogórka. Dzięki temu solanka szybciej przeniknie do wnętrza warzyw, co przyspieszy nabieranie smaku. Na dnie wyparzonego słoja ułożyć część kopru , czosnku, chrzanu, gorczycy i opcjonalnie liść dębu lub wiśni. Następnie ciasno ułożyć ogórki, przekładając je pozostałymi dodatkami. W osobnym naczyniu rozpuścić sól w gazowanej wodzie mineralnej i przygotowaną zalewą zalać zawartość słoja. Ogórki powinny być całkowicie przykryte płynem. Całość docisnąć obciążnikiem lub niewielkim talerzykiem, aby żaden ogórek nie wystawał ponad powierzchnię zalewy. Słój warto ustawić na tacy lub głębokim talerzu, ponieważ podczas fermentacji część solanki może wypływać. Pozostawić słój w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Pierwsze ogórki można spróbować już po około 15-20 godzinach, a po osiągnięciu pożądanego smaku trzeba przenieść je do lodówki, aby spowolnić dalszą fermentację.

Jak nie zepsuć ogórków? Błędy, które wpływają na smak

Podstawą udanych małosolnych jest wybór odpowiednich warzyw. Egzemplarze zwiędnięte, popękane, nadmiernie wyrośnięte lub miękkie szybciej się psują i negatywnie wpływają na smak całej partii. Duże znaczenie ma również dokładne umycie ogórków oraz pozostałych składników, ponieważ resztki ziemi i zanieczyszczenia sprzyjają rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów.

Ważne są też warunki, w jakich przebiega fermentacja. Słój nie powinien stać w pełnym słońcu ani w miejscu mocno nagrzewającym się w ciągu dnia, ponieważ zbyt wysoka temperatura może przyspieszyć proces kosztem jędrności. Nie zaleca się również zalewania warzyw wrzątkiem, który osłabia naturalną florę bakteryjną odpowiedzialną za prawidłowe kiszenie.





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