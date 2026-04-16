Cynie mają moc wręcz magnetyczną. Zachwycają okazałymi kwiatami i intensywnymi kolorami. Dlatego też cieszą się popularnością w polskich ogrodach. Najbardziej spektakularnie wyglądają posadzone w grupach.

Obwódki, skalniaki, donice na balkonie - w każdym z tych miejsc sprawdzą się idealnie. Są wytrzymałe, a ogród zdobią od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Cynie nie mają wielu wymagań co do uprawy.

Istnieje niemal 20 gatunków cynii - najczęściej wybierane są cynie wytworne (odmiany "Canary Bird", "Red Man"). Mogą dorastać od 30 do 100 cm. Występują w wielu kolorach, tworzą też piękną dekorację w wazonie.

Na liście znajdują się też:

cynie daliowe - osiągają do 90 cm wysokości, mają kwiaty o średnicy wynoszącej kilkanaście centymetrów (popularne odmiany: "Envy", 'Eldorado"),

cynie wąskolistne - kwiaty najczęściej mają kolor biały, żółty lub pomarańczowy. Osiągają wysokość do 40 cm,

cynie kaktusowe - ma kwiaty w różnych kolorach - od jasnoróżowych, przez pomarańczowe, aż po fioletowe,

cynie pomponowe - są niskie i dorastają do 50 cm, najpopularniejsze odmiany to "Liliput" i "Thumbelina".

Cynie zdobią ogród kwiatami aż do jesiennych przymrozków koromyslova 123RF/PICSEL

Tak zadbasz o cynie. Przestrzegaj kilku zasad

Cynie preferują słoneczne stanowiska. Poradzą sobie też w półcieniu, ale będą kwitły mniej obficie. Możesz kupić gotową rozsadę, która nadaje się do posadzenia w gruncie. Inny sposób to wysianie cynii z nasion do inspektów. Najlepiej wysiewać je w marcu lub kwietniu do pojemników. Umieść nasiona na podłożu i przysyp cienką warstwą ziemi.

Sadzonki możesz przenieść do gruntu w połowie maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Pamiętaj o tym, by na kilka dni wcześniej zacząć je hartować. Dzięki temu przyzwyczają się do panujących na zewnątrz warunków.

Roślina lubi umiarkowane podlewanie - jeśli lato jest upalne i suche, należy pamiętać o regularnym serwowaniu wody.

Cynie wytworne mają piękne pełne kwiaty 123RF/PICSEL

Uwaga na mszyce i ślimaki. Tak ochronisz cynie

Cynie mogą stać się celem ataku mszyc i ślimaków. Zdarza się, że dotykają je też choroby grzybowe. Najczęściej to mączniak prawdziwy, którego można rozpoznać po białych plamach na liściach. Jak temu zaradzić? Należy podlewać wyłącznie podłoże przy cynii. Najlepiej unikać zalewania liści i łodyg. Jeżeli mączniak już obrał sobie roślinę za cel, trzeba zastosować grzybobójczy środek.

Z mszycami poradzą sobie natomiast opryski specjalnymi preparatami. Ze ślimakami czy gąsienicami sprawa wygląda inaczej - tutaj trzeba je usuwać ręcznie. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych zabiegów, cynie rosnące w donicach umieść na wyższej podstawce.

