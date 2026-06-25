Spis treści: Ogórki mają duże pragnienie. Dlatego podlewanie jest tak ważne Wykonaj prosty zabieg. Zatrzyma wodę w ziemi, ograniczy rozwój chwastów Czym ściółkować ogórki? Skoszona trawa sprawdza się celująco

Ogórki mają duże pragnienie. Dlatego podlewanie jest tak ważne

Ogórki mają bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Wynika to zarówno z budowy ich systemu korzeniowego, jak i z charakteru wzrostu rośliny. Korzenie ogórków znajdują się stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi, więc szybko odczuwają skutki przesuszenia gleby. Dodatkowo same owoce składają się w znacznej mierze z wody, więc trudno się dziwić, że ogórki potrzebują jej regularnych dostaw przez cały okres wegetacyjny.

Niedobór wilgoci może prowadzić do zahamowania wzrostu, zrzucania zawiązków owoców i pogorszenia jakości plonów. Ogórki stają się wtedy mniejsze, mniej soczyste i nabierają gorzkiego smaku.

Wykonaj prosty zabieg. Zatrzyma wodę w ziemi, ograniczy rozwój chwastów

Ściółkowanie ogórków to prosty zabieg, który w przypadku uprawy wymagających roślin przynosi znakomite efekty. Warstwa ściółki ogranicza parowanie wody z podłoża, dzięki czemu ziemia pozostaje dłużej wilgotna nawet podczas upalnej aury. Oznacza to rzadsze podlewanie i mniejsze zużycie wody. To z kolei nie pozostaje bez pozytywnego wpływu zarówno na środowisko, jak i domowy budżet.

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Kolejną zaletą ściółkowania jest skuteczne zahamowanie wzrostu chwastów. Pokryta naturalną barierą gleba otrzymuje mniej światła, co utrudnia kiełkowanie i rozwój roślinnych intruzów. W takich warunkach ogórki nie muszą konkurować o wodę i składniki odżywcze z inwazyjnymi gatunkami. Jednocześnie ich korzenie mają zapewnioną ochronę przed przegrzewaniem się w gorące dni.

Czym ściółkować ogórki? Skoszona trawa sprawdza się celująco

Jednym z najlepszych materiałów do ściółkowania ogórków jest skoszona trawa. To rozwiązanie tanie, a w zasadzie darmowe, skoro wykorzystujemy resztki, które zostają po skróceniu trawnika. Trawa tworzy naturalną tarczę ochronną, która ogranicza wysychanie gleby i wzbogaca podłoże w cenną materię organiczną.

Podczas ściółkowania ogórków najlepiej wykorzystywać lekko przesuszoną trawę. Pracę w ogrodzie zaplanujmy 1-2 dni po koszeniu murawy. Gdy jest już gotowa, rozkładamy wokół roślin warstwę o grubości 3-5 centymetrów. Ważne jest zachowanie niewielkiego odstępu od łodyg. Trawa nie powinna się z nimi stykać. W miarę rozkładania się materiału ściółkę warto uzupełniać kolejnymi porcjami.

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