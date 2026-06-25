Ogrodnicy stosują ten patent każdego lata. Woda nie ucieka z ziemi, a ogórki rosną smaczne

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Ogórki należą do najchętniej uprawianych roślin w przydomowych ogródkach i na działkach. Niestety, są również jednymi z najbardziej wymagających pod względem nawodnienia. W czasie letnich upałów gleba wokół roślin szybko wysycha, a ogrodnicy muszą sięgać po konewkę niemal każdego dnia. Istnieje jednak prosty sposób, aby ograniczyć utratę wilgoci, poprawić warunki wzrostu ogórków i zmniejszyć ilość pracy w ogrodzie.

Kobieta w słomkowym kapeluszu zbiera ogórki do wiklinowego koszyka na ściółkowanej zielonej grządce.
Odpowiednio ściółkowane ogórki nie będą wymagać ciągłego podlewania123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ogórki mają duże pragnienie. Dlatego podlewanie jest tak ważne
  2. Wykonaj prosty zabieg. Zatrzyma wodę w ziemi, ograniczy rozwój chwastów
  3. Czym ściółkować ogórki? Skoszona trawa sprawdza się celująco

Ogórki mają duże pragnienie. Dlatego podlewanie jest tak ważne

Ogórki mają bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Wynika to zarówno z budowy ich systemu korzeniowego, jak i z charakteru wzrostu rośliny. Korzenie ogórków znajdują się stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi, więc szybko odczuwają skutki przesuszenia gleby. Dodatkowo same owoce składają się w znacznej mierze z wody, więc trudno się dziwić, że ogórki potrzebują jej regularnych dostaw przez cały okres wegetacyjny.

Niedobór wilgoci może prowadzić do zahamowania wzrostu, zrzucania zawiązków owoców i pogorszenia jakości plonów. Ogórki stają się wtedy mniejsze, mniej soczyste i nabierają gorzkiego smaku.

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Wykonaj prosty zabieg. Zatrzyma wodę w ziemi, ograniczy rozwój chwastów

Ściółkowanie ogórków to prosty zabieg, który w przypadku uprawy wymagających roślin przynosi znakomite efekty. Warstwa ściółki ogranicza parowanie wody z podłoża, dzięki czemu ziemia pozostaje dłużej wilgotna nawet podczas upalnej aury. Oznacza to rzadsze podlewanie i mniejsze zużycie wody. To z kolei nie pozostaje bez pozytywnego wpływu zarówno na środowisko, jak i domowy budżet.

Liście i żółty kwiat ogórka rosnącego na suchym, spękanym gruncie.
Ziemia pod ogórkami szybko wysycha. Sprawdź, jak temu zapobiec123RF/PICSEL

Kolejną zaletą ściółkowania jest skuteczne zahamowanie wzrostu chwastów. Pokryta naturalną barierą gleba otrzymuje mniej światła, co utrudnia kiełkowanie i rozwój roślinnych intruzów. W takich warunkach ogórki nie muszą konkurować o wodę i składniki odżywcze z inwazyjnymi gatunkami. Jednocześnie ich korzenie mają zapewnioną ochronę przed przegrzewaniem się w gorące dni.

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Czym ściółkować ogórki? Skoszona trawa sprawdza się celująco

Jednym z najlepszych materiałów do ściółkowania ogórków jest skoszona trawa. To rozwiązanie tanie, a w zasadzie darmowe, skoro wykorzystujemy resztki, które zostają po skróceniu trawnika. Trawa tworzy naturalną tarczę ochronną, która ogranicza wysychanie gleby i wzbogaca podłoże w cenną materię organiczną.

Podczas ściółkowania ogórków najlepiej wykorzystywać lekko przesuszoną trawę. Pracę w ogrodzie zaplanujmy 1-2 dni po koszeniu murawy. Gdy jest już gotowa, rozkładamy wokół roślin warstwę o grubości 3-5 centymetrów. Ważne jest zachowanie niewielkiego odstępu od łodyg. Trawa nie powinna się z nimi stykać. W miarę rozkładania się materiału ściółkę warto uzupełniać kolejnymi porcjami.

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