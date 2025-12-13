Ogrzewanie gazem dużo tańsze? Inwestycja w nowy piec zwraca się po trzech latach
Choć ogrzewanie domów gazem nie należy do najtańszych sposobów, to według ekspertów, nowoczesne piece gazowe pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy. Taki wydatek może się nam zwrócić już po trzech latach.
Osoby, które ogrzewają domy gazem, korzystają zwykle z dwóch typów urządzeń:
- starszych pieców z otwartą komorą spalania,
- kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania.
Te pierwsze spełniały przez wiele lat wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ale ostatnio zaczęły być wycofywane - postrzegane są już jako przestarzały technologicznie i coraz bardziej niebezpieczny sprzęt. Zastąpiły je właśnie kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania. Czym się różnią?
Zobacz również: Sprytny trik na ciepłą sypialnię. Bez rozkręcania grzejników
Ogrzewasz dom gazem? Wymień ten sprzęt, a sporo zaoszczędzisz
Starsze piece, z otwartą komorą spalania, wykorzystują do pracy powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. Nowe piece biorą je z zewnątrz i odzyskują ze spalin - są przez to bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne.
Kotły gazowe kondensacyjne są zdecydowanie bardziej efektywne i ekologiczne niż kotły tradycyjne, osiągają wyższą sprawność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i mniejszą emisję szkodliwych substancji. Nowoczesne technologie zastosowane w kotłach kondensacyjnych zapewniają długą żywotność i niską awaryjność.
Według ekspertów, nowoczesny piec kondensacyjny jest około 11 proc. bardziej oszczędny od tradycyjnego. Jeśli jest wyposażony w innowacyjne technologie, oszczędności mogą wzrosnąć nawet do 30 proc. Inwestycja w kocioł kondensacyjny może się nam zwrócić już w ciągu 3-4 lat.
Zobacz również: Wszyscy popełniamy ten błąd. Ryzyko pożaru w domu rośnie
Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady