Osoby, które ogrzewają domy gazem, korzystają zwykle z dwóch typów urządzeń:

starszych pieców z otwartą komorą spalania,

kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania.

Te pierwsze spełniały przez wiele lat wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ale ostatnio zaczęły być wycofywane - postrzegane są już jako przestarzały technologicznie i coraz bardziej niebezpieczny sprzęt. Zastąpiły je właśnie kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania. Czym się różnią?

Ogrzewasz dom gazem? Wymień ten sprzęt, a sporo zaoszczędzisz

Starsze piece, z otwartą komorą spalania, wykorzystują do pracy powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. Nowe piece biorą je z zewnątrz i odzyskują ze spalin - są przez to bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne.

Kotły gazowe kondensacyjne są zdecydowanie bardziej efektywne i ekologiczne niż kotły tradycyjne, osiągają wyższą sprawność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i mniejszą emisję szkodliwych substancji. Nowoczesne technologie zastosowane w kotłach kondensacyjnych zapewniają długą żywotność i niską awaryjność.

Według ekspertów, nowoczesny piec kondensacyjny jest około 11 proc. bardziej oszczędny od tradycyjnego. Jeśli jest wyposażony w innowacyjne technologie, oszczędności mogą wzrosnąć nawet do 30 proc. Inwestycja w kocioł kondensacyjny może się nam zwrócić już w ciągu 3-4 lat.

