Oliwa i marchewka. Dlaczego ten duet ma znaczenie dla organizmu?

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

To nie jest kolejny internetowy trik o cerze w trzy dni. Marchewka z oliwą nie działa jak filtr upiększający, ale ma solidne żywieniowe uzasadnienie. Właśnie dlatego ten prosty duet powraca w rozmowach o skórze, która ma wyglądać zdrowiej, promienniej i mniej matowo.

Plastry marchewki z oliwą, szczypiorkiem, cytryną i ziarnami sezamu w białej misce.
Marchewka skropiona oliwą. Czy to coś zmienia w diecie?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Marchewka nie odmładza, ale daje skórze ważny składnik
  2. Dlaczego oliwa ma tu większe znaczenie, niż się wydaje?
  3. Świeższy wygląd skóry to efekt tygodni, nie jednego posiłku
  4. Surowa, gotowana, a może miksowana? Forma też ma znaczenie
  5. Największy błąd? Przesada zamiast regularności
  6. Marchewka i oliwa mają sens, ale tylko jako część większej całości

Marchewka nie odmładza, ale daje skórze ważny składnik

Marchewka zawiera beta-karoten, czyli prowitaminę A. Organizm może przekształcać ten związek w witaminę A, a ta bierze udział między innymi w procesach wzrostu i różnicowania komórek. To ważne, bo skóra nie potrzebuje cudów, tylko stałego wsparcia od środka. W praktyce marchewka nie kasuje zmarszczek, ale dobrze wpisuje się w dietę, która sprzyja lepszemu wyglądowi cery.

Wokół marchewki narosło sporo uproszczeń. Jedni traktują ją jak banalne warzywo z dzieciństwa, inni jak niemal naturalny samoopalacz. Prawda leży pośrodku. To po prostu jedno z najbogatszych źródeł beta-karotenu w codziennej diecie, a właśnie karotenoidy są od lat łączone z lepszym wyglądem skóry i jej kolorytem.

Plasterki świeżej marchewki o intensywnym pomarańczowym kolorze, ułożone w nieregularny stos.
Jak marchewka wpływa na cerę?123RF/PICSEL

Dlaczego oliwa ma tu większe znaczenie, niż się wydaje?

Najciekawsze w tym połączeniu jest to, że sama marchewka to dopiero połowa historii. Beta-karoten należy do związków rozpuszczalnych w tłuszczach, dlatego obecność tłuszczu w posiłku pomaga wchłaniać go skuteczniej. Właśnie dlatego dodatek oliwy do marchewki ma sens nie tylko kulinarny, ale też żywieniowy.

W praktyce oznacza to coś bardzo prostego: surówka z tartej marchewki z odrobiną oliwy, pieczona marchewka skropiona oliwą albo krem marchewkowy z łyżeczką dobrej oliwy to rozsądniejsze rozwiązanie niż jedzenie suchej marchewki na cerę. Oliwa nie jest tu ozdobą. To składnik, który pomaga organizmowi lepiej wykorzystać to, co w marchewce najcenniejsze.

Świeższy wygląd skóry to efekt tygodni, nie jednego posiłku

Jeśli ktoś liczy na to, że po weekendzie z sokiem marchewkowym twarz nagle zacznie wyglądać jak po urlopie, raczej się rozczaruje. Zmiany związane z dietą są subtelne i zwykle pojawiają się stopniowo. Wiadomo jednak, że większe spożycie owoców i warzyw może z czasem wpływać na kolor skóry, zwłaszcza na jej delikatną złocistość, która bywa odbierana jako zdrowszy i świeższy wygląd.

To ważna różnica. Świeżość skóry nie musi oznaczać jaśniejszej cery czy rozświetlenia w kosmetycznym sensie. Często chodzi raczej o bardziej zdrowy ton, mniej szary wygląd i wrażenie lepszego odżywienia. Karotenoidy obecne w warzywach i owocach są tu jednym z elementów układanki, ale tylko wtedy, gdy pojawiają się w diecie regularnie, a nie od święta.

Pokrojone na połówki marchewki pieczone w naczyniu żaroodpornym, posypane świeżymi ziołami i przyprawami.
Marchewka i oliwa w diecie. Czy mogą poprawić wygląd cery?123RF/PICSEL

Surowa, gotowana, a może miksowana? Forma też ma znaczenie

Nie bez znaczenia jest także to, jak marchewkę jemy. Rozdrobnienie, miksowanie czy delikatna obróbka cieplna mogą ułatwić organizmowi dostęp do karotenoidów. A jeśli do tego dochodzi odrobina oliwy, cały mechanizm robi się jeszcze bardziej logiczny.

Dlatego czasem lepiej zadziała zupa krem z marchewki z oliwą niż chrupanie jednej surowej sztuki w pośpiechu. Dla wielu osób to dobra wiadomość, bo w praktyce łatwiej regularnie zjeść warzywo w smacznej, codziennej formie niż traktować je jak obowiązkowy zdrowy rytuał.

Największy błąd? Przesada zamiast regularności

Z marchewką łatwo przesadzić, zwłaszcza gdy wokół krąży tyle opowieści o naturalnym glow. Tymczasem naprawdę duże ilości produktów bogatych w beta-karoten mogą sprawić, że skóra zacznie wyglądać na żółtawą lub pomarańczową. To nie jest efekt piękniejszej cery, tylko sygnał, że zdrowy nawyk zaczął skręcać w przesadę.

Podobnie warto zachować dystans do suplementów z beta-karotenem. W przypadku jedzenia rozsądek zwykle sprawdza się lepiej niż kapsułki. Dużo bezpieczniej i sensowniej po prostu włączyć marchewkę do codziennej diety w zwykłej kuchennej formie.

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InteriaKobieta Redakcja

Marchewka i oliwa mają sens, ale tylko jako część większej całości

Najuczciwsza odpowiedź na pytanie, co jeść, żeby skóra wyglądała bardziej świeżo, brzmi: nie jeden produkt, tylko cały powtarzalny sposób jedzenia. Marchewka z oliwą jest dobrym przykładem, bo łączy warzywo bogate w karotenoidy z tłuszczem, który pomaga je wykorzystać. To duet prosty, tani i łatwy do włączenia do zwykłej kuchni. Nie obiecuje cudów, ale właśnie dlatego brzmi wiarygodnie.

Najwięcej daje wtedy, gdy pojawia się regularnie obok innych warzyw, owoców i sensownie zbilansowanych posiłków. Skóra zwykle nie odpowiada na jednorazowe zrywy. Dużo lepiej reaguje na powtarzalność. I właśnie w tym prostym talerzu marchewki z oliwą kryje się cały sekret.


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