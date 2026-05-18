Spis treści: Ołownik uszkowaty - roślina z greckich ogrodów Jak uprawiać ołownik uszkowaty? Jak stworzyć "grecki taras" z ołownikiem?

Ołownik uszkowaty - roślina z greckich ogrodów

Ołownik uszkowaty (Plumbago auriculata) przywołuje skojarzenia z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. To właśnie tam roślina jest często wykorzystywana do ozdoby ogrodów, skwerów, pergoli. Jej drobne, intensywnie niebieskie kwiaty zebrane w liczne baldachy pięknie odcinają się na tle jasnej zabudowy i białych ścian budynków typowych dla Santorini.

Ołownik uszkowaty jest kwitnącym, półpnącym krzewem o przewieszających się pędach. Naturalnie pochodzi z Afryki Południowej, jednak dobrze zadomowił się w krajach śródziemnomorskich ze względu na sprzyjający klimat.

Ołownik kwietnie bardzo długo od maja do aż do jesieni. W sezonie tworzy prawdziwe kaskady kwiatów, które niemal zupełnie zasłaniają zielone liście. Osiąga wysokość 2-4 metrów, jeśli rośnie przy podporach.

Plumbago auriculata 123RF/PICSEL

Jak uprawiać ołownik uszkowaty?

W Polce ołownik uszkowaty jest uprawiany w donicach ze względu na jego małą odporność na mróz. Latem można spokojnie wystawić go na zewnątrz, gdzie będzie ozdabiał balkony, tarasy czy rabaty w ogrodzie. Przed nastaniem pierwszych przymrozków należy roślinę schować do chłodnego pomieszczenia z dużą ilością słońca i temperaturą ok. 10 st. Celsjusza. Ołownik jest rośliną zimozieloną, ale jeśli przed zimą zgubi liście, można go zimować w ciemniejszych pomieszczeniach.

Ołownik uszkowaty najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ciepłym i osłoniętym od wiatru. Należy zapewnić mu ziemię przepuszczalną o pH od lekko kwaśnego do obojętnego. Źle reaguje na zastoje wodne, dlatego w donicy warto zapewnić mu dobry drenaż.

W sezonie należy roślinę regularnie podlewać, aby nie dopuścić także do nadmiernego przesuszenia gleby. W okresie kwitnienia poleca się dokarmiać ją nawozami do roślin kwitnących co 10-14 dni. Aby zwiększyć obfitość kwitnienia, warto także regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany.

Jak stworzyć "grecki taras" z ołownikiem?

Uprawa ołownika uszkowatego jest bardzo satysfakcjonująca. Jej obfite i długie kwitnienie pozwala zyskać ozdobę tarasu na cały sezon. Intensywnie niebieski kolor kwiatów jest rzadko spotykany w naturze, dlatego jest ozdoba, która z pewnością nie umknie uwadze innych.

Za pomocą ołownika możesz stworzyć na tarasie czy balkonie aranżację rodem z greckich wysp. Najlepiej zestawiać roślinę z białą ścianą, białymi kamieniami czy cegłą. Na takim tle jej kwiaty będą najlepiej wyeksponowane. Warto posadzić ją w betonowej lub glinianej donicy.

Świetnym pomysłem jest także postawienie donicy z ołownikiem obok ściany z kratką, po której będzie się delikatnie wspinał. Obok na białych skrzynkach można postawić inne śródziemnomorskie rośliny takie jak: lawenda, rozmaryn, oleander, jaśmin czy bugenwilla.

