Spis treści: Onętki - co to za rośliny? Onętki - jak wyglądają? Kosmos podwójnie pierzasty - kiedy wysiewać i sadzić? Onętki - pielęgnacja, wymagania, kompozycje

Onętki - co to za rośliny?

Onętek (Cosmos bipinnatus) to inaczej kosmos podwójnie pierzasty - pochodząca z Ameryki Środkowej roślina jednoroczna z rodziny astrowatych. Kosmosy uprawiane są w ogrodach niemal na całym świecie, a w Polsce zazwyczaj spotykane w naturalistycznych, rustykalnych i wiejskich ogrodach. Na potęgę sadzono je w okresie powojennym, a także w latach 70., 80., i 90., XX wieku. Stały się przed laty charakterystycznym symbolem wiejskiego krajobrazu i babcinego ogrodu - rosły zazwyczaj wzdłuż płotów i ścieżek. Z czasem niemal zupełnie o nich zapomniano, jednak po latach wiele osób powraca do ich uprawy. Wymagają minimalnej uwagi, długo kwitną, a przy tym pięknie dekorują ogród i pomieszczenia w wazonach. Kiedy najlepiej je wysiać, posadzić i jak dbać o onętki, aby estetycznie prezentowały się aż do jesieni?

Onętki będą doskonałym wyborem dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na zajmowanie się roślinami w ogrodzie

Onętki - jak wyglądają?

Kosmosy to rośliny ozdobne o delikatnych, pergaminowych, różnokolorowych, dość dużych (średnica do 10 cm) kwiatach, przypominających stokrotki lub astry. W zależności od odmiany mogą być białe, różowe, purpurowe, białe czy żółte. Posiadają pierzaste, przypominające koperek liście. Kwitną od lipca aż do jesieni i pierwszych przymrozków. Rośliny te dorastają zwykle do wysokości 1,2 m i nadają się również doskonale do bukietów, tworząc niezwykłe kompozycje.

Kosmos podwójnie pierzasty - kiedy wysiewać i sadzić?

Onętki można wysiewać w ogrodzie na dwa sposoby - z rozsady (wysiew nasion w pomieszczeniach w marcu lub kwietniu) lub bezpośrednio do gruntu - od końca kwietnia do początku czerwca (gdy ustało ryzyko przymrozków). W przypadku tego pierwszego sposoby, siewki powinny mieć około 10 cm wysokości i wytworzyć dwie pary liści. Do ogrodu można przenieść je dopiero po 15 maja. Jeśli wysiewamy onętki bezpośrednio do gruntu, siewki pojawiają się zwykle po kilkunastu dniach, a kwitnienie rozpoczyna dopiero dwa-trzy miesiące od wysiewu. Nasiona należy umieścić w podłożu na głębokości około 0,5 cm, przykryć ziemią i regularnie podlewać.

Onętki - pielęgnacja, wymagania, kompozycje

Onętki preferują stanowiska ciepłe, gdzie słońce operuje przynajmniej 6-8 godzin dziennie. Preferują gleby lekkie, przepuszczalne, o odczynie od kwaśnego do zasadowego. Nie lubią nadmiaru wody ani zbyt żyznej gleby - najlepiej, aby była ona przeciętnej jakości z dodatkiem kompostu. Onętki są mało wymagające, a ich pielęgnacja może być ograniczona do minimum. W okresach długotrwałej suszy warto je podlewać (ale bez przesady), a wiosną warto zasilić nawozem wieloskładnikowym. Aby kosmosy dłużej i obficiej kwitły dobrze będzie natomiast regularnie usuwać przekwitłe kwiaty.

W ogrodzie onętki efektownie prezentować będą się w towarzystwie traw ozdobnych, kocimiętki, werbeny patagońskiej czy szałwii omszonej. Idealnie nadają się do tworzenia wysokich rabat oraz jako tło dla innych roślin.

