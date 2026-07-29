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Opalasz się bez efektów? Tych 5 zasad naprawdę zrobi ogromną różnicę

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Piękna opalenizna nie jest kwestią "farta" ani wielu godzin spędzonych na plaży. Wręcz przeciwnie - zbyt intensywne opalanie może skończyć się poparzeniami, przesuszoną skórą i szybkim zniknięciem złocistego koloru. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby cieszyć się równomierną, trwałą opalenizną i jednocześnie zadbać o zdrowie skóry.

Kobieta w stroju kąpielowym siedzi na leżaku przy basenie i nakłada krem na skórę.
Chcesz, aby opalenizna była zdrowa, trwała i bez poparzeń? Stosuj tych 5 zasad123RF/PICSEL

Uwielbiasz się opalać? Musisz to wiedzieć

Czas urlopów bezsprzecznie kojarzy się większości z nas z piękną, złocistą opalenizną. Ci, którzy jako destynację wakacyjną wybrali egzotyczne kurorty, gdzie słońce grzeje wprost idealnie, by przybrązowić skórę, z pewnością szykują się już na upragnione leżenie na leżaku. Warto jednak podejść do opalania z głową nie tylko po to, by uniknąć bolesnych poparzeń skóry, ale także po to, by opalenizna nie zeszła krótko po powrocie do domu. Oto pięć złotych zasad opalania, które zapewnią najlepszą i najtrwalszą opaleniznę.

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5 zasad opalania - bez poparzeń

Ręka rozprowadza białą kremową substancję na odkrytym ramieniu.
Nie przesadzaj ze słońcem, by uniknąć bolesnych poparzeń123RF/PICSEL

1. Buduj opaleniznę stopniowo. Zacznij od 15-20 minut na słońcu, a potem wydłużaj ten czas o około 10 minut dziennie. Skóra nabiera głębszej i trwalszej opalenizny, gdy nie narażasz jej na szok.

2. SPF to podstawa. Na twarz, szyję i dekolt stosuj krem z filtrem SPF 50+ i dokładaj go co 2 godziny. Na ciało wybierz SPF 30+. Z filtrem również się opalisz - po prostu bez poparzeń, przez które skóra później się łuszczy.

3. Wybieraj odpowiednie godziny. Najlepiej opalać się przed 11:00 lub po 16:00. W południe promieniowanie jest najsilniejsze - szybciej dochodzi do oparzeń i uszkodzeń skóry, a opalenizna wcale nie jest dzięki temu ładniejsza.

4. Nawadniaj organizm i pielęgnuj skórę. Pij dużo wody i po opalaniu stosuj balsam nawilżający. Dobrze nawilżona skóra znacznie dłużej utrzymuje opaleniznę niż skóra przesuszona i łuszcząca się.

5. Jedz produkty bogate w beta-karoten. Marchew, pomidory czy mango mogą wspierać naturalny proces opalania i pomóc utrzymać zdrowy, złocisty koloryt skóry.

Stosując się do tych zasad masz pewność bezpieczeństwa, trwałości i pięknego odcienia opalenizny bez ryzyka poparzeń i schodzącej płatkami skóry. W razie gdyby jednak wystąpiło poparzenie, bezwzględnie wstrzymaj się od wystawiania uszkodzonej powierzchni skóry na słońce, stosuj piankę z wysokim stężeniem pantenolu i aloesowe opatrunki kosmetyczne, a przy silniejszych poparzeniach udaj się do lekarza.

Udanego opalania!

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