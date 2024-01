Spis treści: 01 Po czym poznać, że woda zatrzymuje się w organizmie?

02 Skąd się bierze nadmiar wody w organizmie?

03 Odwodniony organizm robi zapasy

04 Ogranicz popularną przyprawę

05 Te produkty powinny dominować na talerzu. Dieta na nadmiar wody

06 Jak szybko pozbyć się nadmiaru wody z organizmu?

Po czym poznać, że woda zatrzymuje się w organizmie?

Symptomy bywają różne i często są bagatelizowane. Masz kiepski humor, czujesz się przemęczony, ale zrzucasz to na karb sezonowego przesilenia czy niesprzyjającej aury? To tylko wierzchołek góry lodowej w kontekście objawów gromadzenia wody w organizmie.

Zjawisko często łączy się z opuchlizną, zwłaszcza kończyn, ale też w obszarze twarzy oraz brzucha. Niejednokrotnie można mieć wrażenie przybierania na wadze i zwiększenia objętości tkanki tłuszczowej. Co więcej, niektóre osoby w miejscu występowania obrzęków zauważają napięcie i błyszczenie skóry.

Na tym nie koniec. Często dręczą cię bóle głowy? Dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi? Tego rodzaju objawy zawsze należy skonsultować z lekarzem, lecz warto mieć na uwadze, że może mieć to związek z zaburzeniem gospodarki wodno-elektrolitowej, do którego dopuściliśmy na własne życzenie.

Skąd się bierze nadmiar wody w organizmie?

Wizyta w gabinecie lekarskim pozwoli wykluczyć najbardziej skrajne przypadki, a w razie potrzeby wdrożyć niezbędne leczenie. Zdarza się bowiem, że zastoje wody związane są ze schorzeniami nerek, wątroby i tarczycy. Czasem świadczą o zaburzeniach pracy serca.

Zatrzymywanie wody w organizmie może być efektem działania niektórych leków. W przypadku kobiet bywa to następstwem zmian hormonalnych związanych z cyklem miesiączkowym. Opuchlizna i uczucie ciężkości najczęściej są obserwowane w drugiej fazie cyklu. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że przyczyny zazwyczaj są bardziej prozaiczne, wynikają z kiepskich nawyków i są rezultatem naszych zaniedbań.

Odwodniony organizm robi zapasy

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że odwodnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn gromadzenia wody w ciele. Poza upalnymi dniami nie czujesz pragnienia zbyt wyraźnie? Organizm w końcu zacznie sygnalizować swoje potrzeby. Bóle głowy czy sucha, pękająca skóra i wzdęty brzuch to coś, co dobrze znasz? Prawdopodobnie twoje ciało zaczęło już zatrzymywać zapasy wody w tkankach podskórnych.

Ile wody wypijać w ciągu dnia? Istnieje wiele czynników, w tym płeć, temperatura otoczenia i poziom aktywności fizycznej, które to określają. Szacuje się jednak, że dzienna porcja wody dla dorosłego, zdrowego człowieka powinna mieścić się w przedziale 1,5-2 litrów.

Ogranicz popularną przyprawę

Zatrzymywanie się wody w organizmie związane jest także z nieodpowiednią dietą bogatą w sód. Jego poziom jest zwiększany przez nadmiar soli. Używanie dużych ilości do przyprawiania dań nie stanowi naszego jedynego grzechu. W składnik ten obfitują chrupiące przekąski, ale też wędliny i wędzone ryby.

Te produkty powinny dominować na talerzu. Dieta na nadmiar wody

Wiemy już, czego lepiej unikać w jadłospisie. Do tej listy w pełnym przekonaniem można dorzucić nadużywanie alkoholu. Zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej wynika jednak nie tylko ze zbyt dużego stężenia sodu, ale też niedoborów potasu.

W jakich produktach znaleźć ten cenny pierwiastek? Niech w posiłkach nie brakuje bananów, truskawek, pomidorów, szpinaku, awokado, moreli i poczciwych ziemniaków. Im więcej świeżych warzyw i owoców, tym lepiej.

Jak szybko pozbyć się nadmiaru wody z organizmu?

Zdjęcie Zioła to sprzymierzeniec usuwania wody z organizmu / 123RF/PICSEL

Dużym wsparciem naszych działań będą napary ziołowe. Posiadają cenne właściwości zdrowotne, ale przede wszystkim będą w stanie nas dodatkowo nawodnić i wesprzeć procesy sprzyjające usuwaniu problemu. Jakie zioła "wyciągają" wodę z organizmu? Najbardziej polecane są:

mniszek lekarski,

pokrzywa,

skrzyp,

krwawnik,

czystek,

rozdrobniony (świeży lub suszony) korzeń pietruszki zwyczajnej.

Naturalne mikstury zaleca się spożywać dwa-trzy razy dziennie. Jeśli jednak przyjmujesz jakiekolwiek leki na stałe, ziołową kurację skonsultuj z lekarzem, mogą bowiem wchodzić w niepożądane interakcje z produktami typowo medycznymi.

