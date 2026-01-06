Spis treści: Co to jest limfa? Objawy zastoju limfy Jak poprawić przepływ limfy?

Co to jest limfa?

Limfa, czy inaczej chłonka, jest przezroczystym płynem zawierający wodę, białka, tłuszcze i limfocyty (komórki odpornościowe). Znajduje się w układzie limfatycznym składającym się z naczyń i węzłów chłonnych. Układ ten podobnie jak układ krwionośny rozciąga się na całym ciele.

Jak powstaje limfa? Część osocza krwi przesącza się przez naczynia włosowate i przedostaje do tkanki. Nadmiar płynu zostaje zebrany przez naczynia limfatyczne. Chłonka zbiera z tkanek nadmiar wody, toksyny, odpady przemiany materii. W węzłach chłonnych jest oczyszczana i wraca do krwi.

Głównymi funkcjami układu limfatycznego są:

utrzymanie równowagi płynów w organizmie;

oczyszczanie tkanek;

lepsze rozprowadzanie tłuszczów w organizmie;

obrona organizmu przed infekcjami - to właśnie układem limfatycznym transportowane są limfocyty do organów zaatakowanych infekcją.

Limfa jest często przyczyną mało estetycznych obrzęków na skórze. Mogą one świadczyć o zastoju, do którego przyczynia się siedzący tryb życia, słabe nawodnienie organizmu czy dieta bogata w produkty przetworzone i sól.

Objawy zastoju limfy

Worki pod oczami szczególnie rano, ale także opuchnięte i bolesne kończyny mogą świadczyć o zastoju limfy. Problem ten ma często podłoże ogólnoustrojowe świadczące o nieprawidłowym funkcjonowaniu układu limfatycznego spowodowanym m.in. wadami wrodzonymi, infekcjami, stanami zapalnymi tkanki łącznej czy nawet pasożytami.

Limfa pod skórą może zbierać się również z powodu niewystarczającej aktywności fizycznej. Jak to możliwe? Układ limfatyczny nie ma jak układ krwionośny pompy w postaci serca, która odpowiada za przepływ limfy w naczyniach. Jest ona transportowana dzięki skurczom mięśni szkieletowych - powodują one ucisk na naczynia limfatyczne. Z powodu unieruchomienia pourazowego, pooperacyjnego czy nawet siedzącego trybu życia może dojść do zastojów limfy - szczególnie w kończynach.

Podobnie dieta obfita w sól i cukry, sprzyjająca otyłości, może prowadzić do gromadzenia się wody, stanów zapalnych skóry i zastojów limfy.

Objawami zastoju limfy są opuchlizny na skórze w miejscu, gdzie gromadzi się limfa. Dotyczy to przede wszystkim kończyn, okolic twarzy i ramion. Opuchlizna jest początkowo plastyczna. Skóra po zwolnieniu nacisku nie od razu wraca do wcześniejszej formy. Z czasem opuchlizna staje się twarda, może prowadzić do ograniczonej ruchomości i bólu, a jej leczenie jest bardzo trudne.

Objawem zastojów limfy mogą być także powszechnie występujące worki pod oczami. Warto zwrócić uwagę na dietę, ilość wody wypijanej w ciągu dnia i odpoczynek, aby uniknąć problemu w przyszłości.

Jak poprawić przepływ limfy?

W internecie znajdziemy wiele sposobów na poprawę przepływu limfy. Wśród nich zalecane są niektóre ćwiczenia np. pilates, joga czy trening aerobowy. Każda aktywność fizyczna sprzyja lepszemu przepływowi limfy. Aby zapobiec powstawaniu obrzęków limfatycznych, najlepiej wybierać ćwiczenia angażujące mięśnie szkieletowe. Zwykłe machanie rękami czy skakanie może być niewystarczające.

Przy już istniejących obrzękach limfatycznych najlepiej sprawdzi się fizjoterapia. W tym celu najlepiej udać się do specjalisty, który może zlecić masaż pneumatyczny i noszenie rękawów czy pończoch uciskowych.

W codziennej pielęgnacji twarzy warto regularnie wykonywać automasaż, który również może pobudzić przepływ limfy w okolicach twarzy i oczu. W sklepach drogeryjnych dostępne są różnorodne szczotki do twarzy, masażery elektroniczne czy kamienie do masażu. Akcesoria tego typu mogą być ułatwieniem, ale nie są koniecznością. Masaż można wykonać także ręcznie. Należy pamiętać, że skóra pod oczami jest niezwykle delikatna i łatwo ją podrażnić.

