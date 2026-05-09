Spis treści: Orlik ogrodowy. Dlaczego jego kwiaty wyglądają jak "tańczące"? Czy orlik jest rośliną łatwą w pielęgnacji? Jak uprawiać orlik, by pięknie kwitł na rabacie? Z czym łączyć orliki, by stworzyć romantyczny efekt?

Orlik ogrodowy. Dlaczego jego kwiaty wyglądają jak "tańczące"?

Orlik ogrodowy (Aquilegia cultorum, syn. A. hybrida) pod wieloma względami jest magiczny. Wywodzi się z szerszej grupy orlików, do których należy również orlik pospolity naturalnie występujący w Polsce. Jego kwiaty o fantazyjnym kształcie wyrastają na długich, cienkich łodygach, co sprawie, że lekki podmuch wiatru od razu wprowadza je w ruch. Wyglądają wówczas, jakby unosiły się nad rozetą niskich liści i tańczyły.

Efekt ten wzmacnia również kształt samego kwiatu. Gatunek ten wyróżnia się długą ostrogą zakrzywioną do tyłu, co dodaje mu dynamiki. Te ostrogi przypominają również szpony drapieżnego ptaka, skąd prawdopodobnie wzięła się nazwa rośliny.

Orlik ogrodowy ze względu na swoje oryginalne kwiaty często nazywany jest polskim storczykiem. Występuje w najróżniejszych kolorach: białym, różowym, czerwonym, fioletowym, może być też dwubarwny. Jest także rośliną miododajną, dzięki czemu zwabi do twojego ogrodu motyle i owady zapylające.

Orlik ogrodowy w zależności od odmiany osiąga wysokość od 50-100 cm. Kwitnie od maja do lipca, ale pełnia jego kwitnienia przypada na przełom maja i czerwca. W sklepach można odnaleźć takie odmiany orlika ogrodowego jak:

'Music' - osiąga wysokość 45 cm, kwiaty ma białe, żółte, różowe lub niebieskie;

'Mellow Yellow' - odmiana wysoka. Rośnie do 90 cm. Wyróżnia się złocistymi liśćmi i białymi kwiatami.

'Dragonfly Hybrids' - wysokość 70 cm. Kwiaty mają wyjątkowo długie ostrogi. Występuje w kolorze: niebieskim, czerwonym i żółtym;

'Roman Bronze' - ma złociste liście i delikatne, fioletowe kwiaty;

'Mrs Scott-Elliot' - ma mocno powcinane liście w odcieniu niebieskozielonym. Na początku lata zwarte kępy pokrywają dwubarwne kwiaty w pastelowych odcieniach.

Od uprawy ogrodowej często polecane są odmiany kwitnące na biało 'Barlow White', różowo 'Barlow Rose', czerwono 'Ruby Fort', niebiesko 'Barlow Blue', a także odmiana 'Winky Double Blue & White' o dwubarwnych i pełnych kwiatach.

Czy orlik jest rośliną łatwą w pielęgnacji?

Z pewnością ucieszy wielu ogrodników fakt, że orliki ogrodowe są roślinami łatwymi w pielęgnacji. To wieloletnie byliny, które w pierwszym roku po posadzeniu wypuszczają jedynie rozety liści. Zakwitają następnego roku. Naturalnie zamierają po 2-3 latach, jednak bardzo łatwo rozsiewają się z nasion. Jednocześnie się krzyżują, dzięki czemu do ogrodu mogą zawitać rośliny o zupełnie nowych kolorach.

Orliki ponadto wykazują pełną odporność na szkodniki ze względu na to, że są lekko trujące. Wielu ogrodników ucieszy fakt, że mogą odstraszać ślimaki, więc warto sadzić je obok warzyw narażonych na ich żerowanie.

Na łatwość w pielęgnacji aquilegii wpływa także ich mocny i długi system korzeniowy. Niezwykle trudno je wyrwać, ale dzięki temu sięgają daleko w głąb ziemi, skąd czerpią wodę. Kiedy susza się przedłuża, mogą zamierać liście rośliny, jednak dzięki silnemu systemowi korzeniowemu, orlik odradza się, gdy spadnie deszcz.

Jak uprawiać orlik, by pięknie kwitł na rabacie?

W sklepach ogrodniczych znajdziesz przede wszystkim nasiona orlika ogrodowego. Roślinę sieje się od kwietnia do sierpnia do skrzynek, rozsadnika lub na miejsce stałe. Starsze okazy można rozmnożyć również przez podział kęp.

Uprawa orlika ogrodowego nie jest wymagająca. Roślina najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. W słabej i mało żyznej glebie warto roślinę dokarmiać. Nawożenie orlika przeprowadza się co 1-2 tygodnie od maja do lipca. Sprawdzają się uniwersalne nawozy do roślin kwitnących.

Orlik najlepiej rozwija się na słonecznej rabacie. Możesz uprawiać go także w półcieniu.

Z czym łączyć orliki, by stworzyć romantyczny efekt?

Orliki są roślinami na słoneczne rabaty. Świetnie sprawdzą się na skalniakach, posadzone jako obwódki czy blisko oczka wodnego. Po przekwitnięciu tracą swoje walory dekoracyjne, dlatego warto sadzić je w otoczeniu innych kwitnących bylin. Z kolei jesienią, kiedy ich kępy zaczynają usychać, najlepszym towarzystwem będą zielone byliny jak żurawki, liliowce czy kukliki. Orliki ogrodowe pasują do ogrodu w stylu wiejskim, angielskim i rustykalnym. Najlepsze efekty daje zestawienie ich w ogrodzie z innymi romantycznymi kwiatami:

ostróżka,

piwonia,

mak,

nasturcja,

rudbekia,

słonecznik,

liliowiec,

łubin,

lwia paszcza,

starzec srebrzysty,

żurawki,

trawy ozdobne.

Kwiaty orlika mogą wypełnić puste przestrzenie na rabacie. Świetnie komponują się z geranium. Obie rośliny mają podobne wymagania i tworzą wspólnie dziką łąkę kwietną.

