Spis treści: Zjedz wartościową, sycącą kolację Zaangażuj się w dobry film lub książkę Pij więcej wody Miej zdrowe przekąski pod ręką Zajmij czymś ręce Wybierz się na wieczorny spacer Spędzaj wieczory w towarzystwie Odpowiedz sobie na ważne pytanie

Zjedz wartościową, sycącą kolację

Najczęstszą przyczyną wieczornego głodu jest kiepskiej jakości kolacja. Pamiętaj, by 2-3 godziny przed snem zjeść coś pożywnego i bogatego w błonnik. Może to być obfita porcja sałatki ze świeżych warzyw z dodatkiem oliwy i chudego sera czy kurczaka albo rozgrzewająca zupa krem. Wieczorem jedz to, co lubisz, ale unikaj ciężkostrawnych i tłustych, a także słodkich dań. Zbilansowana kolacja skutecznie zmniejsza chęć podjadania przed snem.

Zaangażuj się w dobry film lub książkę

Przyczyną wieczornego podjadania często jest nuda. Po kolacji warto więc zaplanować coś angażującego umysł - np. ciekawą książkę czy film. Wciągająca fabuła może sprawić, że szybko zapomnisz o ewentualnych przekąskach.

Pij więcej wody

Sygnały głodu i pragnienia często bywają podobne, więc łatwo je pomylić. Wieczorem zanim sięgniesz po przekąskę, wypij szklankę wody. Odpowiednie nawodnienie nie tylko zmniejsza apetyt, ale chroni przed podjadaniem między posiłkami. Badania wykazały też, że picie wody na kilkanaście minut przed posiłkiem sprawia, że znacznie mniej jemy, a dzięki temu szybciej chudniemy lub łatwiej nam utrzymać prawidłową masę ciała.

Miej zdrowe przekąski pod ręką

Jeśli nie jesteś w stanie zapanować nad głodem i chęcią wrzucenia czegoś na ząb, zadbaj o zdrowe przekąski. Najlepsze będą surowe lub kiszone warzywa czy oliwki. Znacznie zdrowsze od czipsów czy ciastek będą też pestki dyni czy garść orzechów albo jogurt naturalny.

Zajmij czymś ręce

Wieczorne podjadanie to częsty efekt "niespokojnych rąk". Siedząc na kanapie, łatwiej realizować zachcianki i przyzwyczajenia. Dlatego dobrym pomysłem jest zajęcie czymś rąk, np. grą w karty, szyciem, haftowaniem, a nawet grami planszowymi.

Wybierz się na wieczorny spacer

Podjadanie to zgubny nawyk, który daje mózgowi odrobinę przyjemności, więc chętnie go powtarzamy. Dlatego warto zastąpić go czymś innym, np. niezbyt wymagającą aktywnością fizyczną. Nawet krótki wieczorny spacer wydziela hormony szczęścia i relaksuje, a ruch sprawia, że tracimy apetyt.

Spędzaj wieczory w towarzystwie

Nic tak nie angażuje i nie poprawia humoru jak towarzystwo ludzi, których lubimy. Wieczorem, zamiast bezczynnie siedzieć na kanapie, lepiej spotkać się z przyjaciółmi - porozmawiać, zagrać w coś czy zwyczajnie się pośmiać. Pamiętaj jednak, by jednocześnie nie wpaść w pułapkę podjadania niezdrowej żywności. Jeśli zapraszasz do siebie znajomych, zadbaj o zdrową kolację i zdrowe niekaloryczne przekąski.

Odpowiedz sobie na ważne pytanie

W walce o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie kluczowa jest psychika i właściwe nastawienie. Kiedy kolejny raz masz chęć na słoną czy słodką przekąskę, odpowiedz sobie na pytanie, czy rzeczywiście jesteś głodny i czy naprawdę musisz jeść coś niezdrowego? I czy dobrze się poczujesz, kiedy to zjesz? A może jeśli odmówisz sobie tej "przyjemności", będziesz Iepiej spać, a rano odczujesz satysfakcję? Im częściej uda ci się powstrzymać przed wieczornym podjadaniem, tym bardziej zaczniesz w siebie wierzyć, a zły nawyk wkrótce minie.

