Osiem sprawdzonych sposobów na wieczorne podjadanie. Waga zacznie spadać
Wieczorne podjadanie to częsty i zgubny nawyk, który utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zdaniem ekspertów nocne zachcianki nasilają się u osób po 50. roku życia, bo hormony głodu i sytości częściej ulegają zaburzeniom. Jednocześnie przekąski przed snem utrudniają zasypianie i zdrowy głęboki sen, co jest kolejnym czynnikiem ryzyka nadwagi i otyłości. Poznaj osiem sprawdzonych sposobów, dzięki którym zapanujesz nad wieczornym głodem.
Spis treści:
- Zjedz wartościową, sycącą kolację
- Zaangażuj się w dobry film lub książkę
- Pij więcej wody
- Miej zdrowe przekąski pod ręką
- Zajmij czymś ręce
- Wybierz się na wieczorny spacer
- Spędzaj wieczory w towarzystwie
- Odpowiedz sobie na ważne pytanie
Zjedz wartościową, sycącą kolację
Najczęstszą przyczyną wieczornego głodu jest kiepskiej jakości kolacja. Pamiętaj, by 2-3 godziny przed snem zjeść coś pożywnego i bogatego w błonnik. Może to być obfita porcja sałatki ze świeżych warzyw z dodatkiem oliwy i chudego sera czy kurczaka albo rozgrzewająca zupa krem. Wieczorem jedz to, co lubisz, ale unikaj ciężkostrawnych i tłustych, a także słodkich dań. Zbilansowana kolacja skutecznie zmniejsza chęć podjadania przed snem.
Zaangażuj się w dobry film lub książkę
Przyczyną wieczornego podjadania często jest nuda. Po kolacji warto więc zaplanować coś angażującego umysł - np. ciekawą książkę czy film. Wciągająca fabuła może sprawić, że szybko zapomnisz o ewentualnych przekąskach.
Pij więcej wody
Sygnały głodu i pragnienia często bywają podobne, więc łatwo je pomylić. Wieczorem zanim sięgniesz po przekąskę, wypij szklankę wody. Odpowiednie nawodnienie nie tylko zmniejsza apetyt, ale chroni przed podjadaniem między posiłkami. Badania wykazały też, że picie wody na kilkanaście minut przed posiłkiem sprawia, że znacznie mniej jemy, a dzięki temu szybciej chudniemy lub łatwiej nam utrzymać prawidłową masę ciała.
Miej zdrowe przekąski pod ręką
Jeśli nie jesteś w stanie zapanować nad głodem i chęcią wrzucenia czegoś na ząb, zadbaj o zdrowe przekąski. Najlepsze będą surowe lub kiszone warzywa czy oliwki. Znacznie zdrowsze od czipsów czy ciastek będą też pestki dyni czy garść orzechów albo jogurt naturalny.
Zajmij czymś ręce
Wieczorne podjadanie to częsty efekt "niespokojnych rąk". Siedząc na kanapie, łatwiej realizować zachcianki i przyzwyczajenia. Dlatego dobrym pomysłem jest zajęcie czymś rąk, np. grą w karty, szyciem, haftowaniem, a nawet grami planszowymi.
Wybierz się na wieczorny spacer
Podjadanie to zgubny nawyk, który daje mózgowi odrobinę przyjemności, więc chętnie go powtarzamy. Dlatego warto zastąpić go czymś innym, np. niezbyt wymagającą aktywnością fizyczną. Nawet krótki wieczorny spacer wydziela hormony szczęścia i relaksuje, a ruch sprawia, że tracimy apetyt.
Spędzaj wieczory w towarzystwie
Nic tak nie angażuje i nie poprawia humoru jak towarzystwo ludzi, których lubimy. Wieczorem, zamiast bezczynnie siedzieć na kanapie, lepiej spotkać się z przyjaciółmi - porozmawiać, zagrać w coś czy zwyczajnie się pośmiać. Pamiętaj jednak, by jednocześnie nie wpaść w pułapkę podjadania niezdrowej żywności. Jeśli zapraszasz do siebie znajomych, zadbaj o zdrową kolację i zdrowe niekaloryczne przekąski.
Odpowiedz sobie na ważne pytanie
W walce o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie kluczowa jest psychika i właściwe nastawienie. Kiedy kolejny raz masz chęć na słoną czy słodką przekąskę, odpowiedz sobie na pytanie, czy rzeczywiście jesteś głodny i czy naprawdę musisz jeść coś niezdrowego? I czy dobrze się poczujesz, kiedy to zjesz? A może jeśli odmówisz sobie tej "przyjemności", będziesz Iepiej spać, a rano odczujesz satysfakcję? Im częściej uda ci się powstrzymać przed wieczornym podjadaniem, tym bardziej zaczniesz w siebie wierzyć, a zły nawyk wkrótce minie.
