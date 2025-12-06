Spis treści: Korzystanie z ekranów a zaburzenia nastroju Jak ograniczanie czasu przed telewizorem wpływa na życie? Jaka grupa społeczna czerpie największe korzyści z ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem?

Korzystanie z ekranów a zaburzenia nastroju

Eksperci alarmują, że coraz więcej osób uzależnionych jest od nowych technologii. Codziennie spędzamy przed różnymi ekranami nawet kilka godzin dziennie, tracąc zainteresowanie życiem w realu. Rzadziej wychodzimy z domu i spotykamy się z innymi ludźmi. Relaks coraz częściej rozumiany jest jako spędzanie czasu na kanapie przed telewizorem. Najchętniej w pojedynkę. Psychologowie ostrzegają, że to najprostsza droga do obniżenia nastroju, zaburzeń lękowych, a nawet ciężkiej depresji.

Jak ograniczanie czasu przed telewizorem wpływa na życie?

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen w Holandii przeprowadzili badanie, w ramach którego przeanalizowali, jak ograniczenie oglądania z telewizji na rzecz wykonywania innych aktywności wpływa na samopoczucie. Okazało się, że ograniczenie oglądania tv o 60 minut na rzecz uprawiania sportu, aktywności domowe lub związane z pracą, sen czy rekreację zmniejszyło ryzyko ciężkiej depresji o średnio 18, 10, 9 i 8 proc. Dane były jeszcze lepsze na skutek większego ograniczenia korzystania z telewizorów. Warto jednak wiedzieć, że pozytywnych zmian nie zaobserwowano w przypadku rezygnacji z oglądania tv na rzecz wykonywania prac domowych, takich jak zmywanie, pranie czy prasowanie.

Najlepsze co możesz zrobić w średnim wieku, to ograniczyć czas spędzany przed telewizorem Rocketclips 123RF/PICSEL

Jaka grupa społeczna czerpie największe korzyści z ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem?

Badania naukowców z Holandii wykazały, że najlepszy efekt w eksperymencie uzyskały osoby w średnim wieku. Zarówno u osób starszych, jak i młodszych zaobserwowano mniejsze korzyści. Niewielką poprawę widać było jedynie, jeśli siedzenie przed telewizorem zostało zastąpione aktywnością fizyczną.

Osoby w średnim wieku najczęściej nagle zaprzestają uprawiania sportu i zaczynają prowadzić siedzący tryb życia, co może być pewnym szokiem dla organizmu przystosowanego do większego wysiłku. Wykonywanie różnych innych czynności może więc w tym wieku przynieść o wiele więcej korzyści i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych w późniejszych latach życia.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

