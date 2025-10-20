Spis treści: Jakie rośliny sadzić w październiku? Przy wyborze cebuli zwróć uwagę na jedno Ostatni dzwonek na sadzenie cebulek kwiatowych. Wypróbuj patent z wytłaczanką po jajkach

Ostatni dzwonek na sadzenie roślin cebulowych. W październiku ziemia nie jest jeszcze tak zmarznięta. Dlatego jeśli zależy nam, by ogród pięknie prezentował się wiosną, nie zwlekajmy. Jakie rośliny sadzić w październiku? Wśród nich znajdują się:

narcyzy,

przebiśniegi,

krokusy,

szafirki,

hiacynty,

lilie,

szachownice.

Do posadzenia należy wybierać cebule duże i zdrowe, bez mechanicznych uszkodzeń. Ważne też, by były w stanie spoczynku - nie miały korzeni i liści. Najlepiej sadzić je piętką do dołu - głębokość powinna odpowiadać trzykrotnej wysokości cebuli. Mniejsze cebule należy układać gęściej, a większe rzadziej. Pomocny w organizacji może się okazać prosty trik.

Szafirki kwitną w marcu i kwietniu. Sadzi się je zazwyczaj jesienią Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Ostatni dzwonek na sadzenie cebulek kwiatowych. Wypróbuj patent z wytłaczanką po jajkach

Chodzi o patent z wytłaczanką po jajkach, która znacznie ułatwi sadzenie cebul w podłożu. Dlaczego warto ją wykorzystać? Jest biodegradowalna i idealnie nadaje się do wykorzystania w ogrodzie. Ze względu na to, że rozłoży się w ziemi po kilkunastu miesiącach, nie zostanie po niej nawet ślad. Co więcej, papierowa wytłaczanka przyciągnie dżdżownice. Zawarta w niej celuloza przyda się im do budowy kokonów dla młodych osobników. Dżdżownice użyźnią glebę, a to korzystnie wpłynie na cebulki.

Dlaczego nie warto wyrzucać wytłaczanek z jajek? 123RF/PICSEL

Wytłaczanką po jajkach nadaje się idealnie, jeśli chcemy stworzyć barwną, kwiatową kompozycję na wiosnę. Wedle uznania możemy miksować różne gatunki roślin. Najlepiej sprawdzi się wytłoczka niebarwiona, która po rozłożeniu nie zaszkodzi roślinom.

Podczas sadzenia cebul w wytłoczce pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Kluczowe jest, by cały zabieg przeprowadzić starannie, zadbać o odpowiednie odległości między cebulami i głębokość. Duże cebulki najlepiej umieszczać w gruncie na głębokości, a małe - maksymalnie do 10 cm. Między dużymi cebulami dobrze jest zachować odległość wynoszącą od 7 do 20 cm, a małymi - od 3 do 7 cm.

Jak ułożyć cebulki w wytłaczance? Małe cebule możesz umieścić w każdym otworze, duże potrzebują trochę więcej miejsca (dobrze jest umieścić je w co drugim lub co trzecim otworze). Dzięki temu, gdy zaczną rosnąć, będą miały wystarczająco dużo przestrzeni. Po umieszczeniu cebul w wytłaczance, dosyp ziemię tak, by każda cebula miała pod sobą warstwę podłoża. Następnie dosyp taką ilość ziemi, by przykryła wszystkie cebule. Nie zapomnij wypełnić nią wolnych otworów. Pamiętaj, że zbyt płytko posadzone rośliny będą mniej stabilne.

