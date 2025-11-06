Spis treści: Kiedy sadzić maliny? Oto najlepsza pora Odmiany malin idealne do ogrodu. Którą wybierasz? Jesienne sadzenie malin

Maliny nie bez powodu należą do ulubionych owoców w Polsce. Powinniśmy je doceniać nie tylko pyszny smak, ale i cenne właściwości odżywcze. Niewielkie owoce są cennym źródłem witamin C i E, zawierają również witaminy z grupy B i kwas foliowy. Są również naturalnymi antyoksydantami, dostarczają magnezu, potasu, wapnia, żelaza czy fosforu. Co ciekawe, liście malin zawierają o wiele więcej witaminy C niż same owoce. Maliny zawierają błonnik i mają niski indeks glikemiczny.

To chyba najważniejsze z powodów, dla których warto mieć je w swoim ogrodzie. Jeśli planujemy mieć ich krzewy w ogrodzie, nie zostawiajmy ich sadzenia na przyszły rok.

Krzewy będą uginać się od malin, jeśli je odpowiednio przytniemy 123RF/PICSEL

Kiedy sadzić maliny? Oto najlepsza pora

Jesień to ostatni dzwonek na sadzenie malin. Najlepszym terminem jest okres od września do początku listopada. Wilgotna gleba pozwoli lepiej ukorzenić się roślinom przed nadchodzącą zimą. Maliny będą w stanie tworzyć nowe korzenie nawet wtedy, gdy temperatura będzie oscylować w granicach 0-4 st. C.

Oczywiście maliny można posadzić również wczesną wiosną. W tym przypadku warto pamiętać, że będą owocowały o wiele rzadziej niż w pierwszym roku zbiorów.

Odmiany malin idealne do ogrodu. Którą wybierasz?

Do wyboru, do koloru. Tak można powiedzieć o odmianach malin, które możemy posadzić w ogrodzie. Wszystko zależy od naszych upodobań. Ważny jest też podział związany z terminami dojrzewania i obejmuje on maliny wczesne, o średniej porze dojrzewania i późne. Najczęściej polecanymi odmianami do ogrodu są m.in.:

Polka - ma duże, aromatyczne i smaczne owoce. Owocuje od początku sierpnia do przymrozków, jest odporna na choroby grzybowe i ataki szkodników,

Pokusa - określana mianem "królowej malin". Wykorzystywana raczej na przetwory i mrożonki,

Polana - słynie z odporności, a jej krzewy obficie owocują od sierpnia aż do pierwszych przymrozków,

Poranna rosa - jej znakiem rozpoznawczym są aromatyczne i smaczne owoce. powtarza owocowanie w sezonie,

Laszka - najwcześniej owocująca odmiana. Maliny pojawiają się już na krzewie początkiem czerwca. Ma długie i podłużne owoce. Słynie z odporności na mróz i choroby grzybowe,

Litacz - jej owoce są czarne i kuliste, a krzew ma dość rozłożysty pokrój,

Aroma Queen - jesienna odmiana, która owocuje od sierpnia do października. Wymaga podpór.

Maliny są nie tylko smaczne, ale i zdrowe 123RF/PICSEL

Jesienne sadzenie malin

Krzewy uginające się od malin? Wszystko zależy od tego, jak przeprowadzimy proces ich sadzenia.

Najpierw przytnij końcówki korzeni sadzonek i usunąć zniszczone lub suche. Wykop rowek o głębokości ok. 10 cm i szerokości 20 cm. Korzenie zanurz w wodzie pomieszanej z ziemią ogrodową. Zadbaj o to, by w wykopanym rowku były równomiernie rozłożone oraz ustawione prosto i stabilnie. Zakop roślinę do wysokości trzeciego pąka (licz od nasady sadzonki). Przytnij wszystkie pędy znajdujące się powyżej pąka utworzonego na wysokości 30 cm. Podlej roślinę.

Jeśli umieszczamy w podłożu sadzonki z pojemnika, musimy nieco inaczej rozplanować cały proces. Zanurz w wodzie pojemnik a potem wyjmij sadzonki malin. Wykop dołek o takiej głębokości, by zmieściła się w nim bryła z korzeniami. Umieść w nim sadzonkę - na wysokości powierzchni gleby powinna się znajdować jej warstwa wierzchnia. Zakop roślinę i ubij ziemię wokół niej. Przytnij wszystkie pędy powyżej pąka utworzonego na wysokości 30 cm, a na koniec podlej sadzonkę.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Nie zaśpij przed zimą. Już teraz zabezpiecz rośliny Polsat Polsat