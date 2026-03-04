Oto co kryje się w ubraniach z sieciówek. Obrzydliwe, to mało powiedziane

Kupując nowe ubrania często od razu wkładamy je prosto do szafy, a potem bez namysłu ubieramy. Są przecież są czyste i świeże. Okazuje się jednak, że spora część osób wciąż nie wie, co kryje się w masowo produkowanej odzieży. Jeśli się o tym przekonasz, zapewne już nigdy nie założysz na siebie niczego prosto ze sklepu.

article cover
Ubrania produkowane masowo są zazwyczaj spryskiwane chemikaliami, aby przetrwały długi transport Piotr KamionkaEast News

Spis treści:

  1. Czy zakładanie nowych ubrań jest bezpieczne?
  2. Co kryje się na ubraniach z sieciówek? O tym wciąż wielu nie ma pojęcia

Czy zakładanie nowych ubrań jest bezpieczne?

Coraz częściej się o tym mówi, jednak wciąż wiele osób nie ma pojęcia, co może kryć się w ubraniach prosto z fabryk. Zazwyczaj to ubranka dziecięce w pierwszej kolejności po oderwaniu metek wrzucamy do pralki. Jednocześnie wychodzimy z założenia, że te które kupujemy dla siebie, nie ma sensu prać. Bluzki, swetry czy jeansy w sieciówkach są bowiem zawsze czyste, pachnące i wyprasowane, aby wzbudzić zainteresowanie klienta. Niestety na zdecydowanej większości znajdują się związki, które w fatalny sposób mogą wpływać na naszą skórę i zdrowie. Wielu ekspertów przestrzega więc, aby zastanowić się dwa razy, zanim założymy na siebie coś nowego, bez uprzedniego uprania.

Co kryje się na ubraniach z sieciówek? O tym wciąż wielu nie ma pojęcia

Elementy garderoby, które kupujemy w popularnych sklepach odzieżowych na ogół pochodzą z fabryk - są produkowane masowo, na dużą skalę. Producenci chcąc zaoszczędzić na kosztach najczęściej decydują się na ich produkcję w krajach, gdzie koszty pracy są bardzo niskie, a normy środowiska mniej restrykcyjne. Zazwyczaj jest to Azja - Chiny, Bangladesz, Wietnam, Kambodża, Indie oraz Indonezja, ale także Turcja czy Maroko. Takie ubrania poza tym, że są produkowane w niewiadomych dla nas warunkach, muszą zostać przetransportowane i zabezpieczone m.in. przez rozwojem pleśni. O tym, jakie substancje znajdują się na większości nowych ubrań opowiedziała już jakiś czas temu w mediach społecznościowych Hania Mackiewicz - propagatorka naturalnych, ekologicznych rozwiązań w domu, która dzieli się w sieci sprawdzonymi trikami na ułatwienie codziennych porządków bez chemii. Podała trzy powody, dla których zdecydowanie warto prać nowe ubrania przed ich założeniem.

- Nowe ubrania często zawierają różne substancje dodawane przez producentów w celu zmniejszenia ich gniecenia lub przeciwko wilgoci i pleśni podczas transportu. Pranie ubrań pozwala na neutralizację tych chemikaliów, co jest korzystne dla naszej skóry i zdrowia.

Ubrania przemierzają długą drogę zanim trafią do sklepu. Podczas transportu i przechodzenia przez różne ręce mogą być narażone na zanieczyszczenia, bakterie czy wirusy.

Ubrania w sklepach są wielokrotnie przymierzane, a podczas wyprzedaży często lądują na podłodze - wyjaśniła influencerka.

Zanim więc założysz na siebie nowy t-shirt czy bluzę, pomyśl czy chcesz, aby twoja skóra miała bezpośredni kontakt z chemikaliami i bakteriami.

