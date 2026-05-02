Dlaczego kleszcze są bardzo niebezpieczne?

Kleszcze to jedne z najbardziej niebezpiecznych i podstępnych stworzeń, które mogą przenosić wiele groźnych dla zdrowia człowieka chorób. Wkłucie w skórę tych pajęczaków zazwyczaj jest zupełnie nieodczuwalne i często pozostają niezauważone. Gdy żerują, poza wysysaniem krwi, wprowadzają do organizmu patogeny - bakterie, wirusy oraz pierwotniaki, wywołujące groźne choroby. Najczęstsze to kleszczowe zapalenie mózgu oraz bolerioza - mogą one prowadzić do trwałych powikłań neurologicznych, uszkodzeń stawów, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Warto robić wszystko, aby minimalizować ryzyko ukąszeń przez kleszcze (odpowiedni ubiór podczas wyprawy do lasu, środki odstraszające), a także wiedzieć jak należy się zachować, gdy na skórze zauważymy kleszcza.

Oto co musisz zrobić w przypadku ukąszenia kleszcza. Działaj natychmiast

W okresie wzmożonego żerowania kleszczy, po powrocie do domu - z wycieczek, wędrówek czy innych wypadów na łono natury, warto do razu wziąć prysznic i dokładnie sprawdzić skórę - szczególnie pod pachami, na zgięciach kolan, za uszami, na karku i linii włosów. Jeśli szybko zlokalizujemy pajęczaka istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie wgryzł się on zbyt mocno w skórę. Tym samym negatywne skutki ukąszenia mogą cię ominąć. Jeśli zauważysz kleszcza należy usunąć go jak najszybciej - ryzyko charakterystycznego dla boleriozy rumienia znacznie wzrasta po 24 godzinach od ukąszenia.

Jak usunąć kleszcza ze skóry?

W aptekach można zakupić specjalny zestaw przyrządów do bezpiecznego usunięcia pajęczaka, jednak w sytuacjach kiedy czas nagli, lepiej skorzystać ze zwykłej, ostrej pęsety, którą wcześniej powinno się zdezynfekować. Należy uchwycić pajęczaka jak najbliżej skóry, a następnie zdecydowanym ruchem wyciągnąć go do góry. Następnie miejsce to należy zdezynfekować przy pomocy środka antyseptycznego. Po usunięciu pasożyta trzeba także się upewnić, że wyszedł w całości i obserwować ślad na skórze. W razie pojawienia się gorączki, zawrotów głowy, rumienia czy innych niepokojących objawów, konieczna będzie konsultacja z lekarzem. Należy wiedzieć, że w czasie usuwania kleszcza nie należy go wykręcać, wyciskać, smarować preparatami z alkoholem czy kremami i nie przypalać, bo może to jedynie pogorszyć sytuację.

