Spis treści: Dlaczego warto regularnie ćwiczyć? Balsam dla stawów i lepsza wydolność organizmu Koncentracja i równowaga, czyli sekret długiego i komfortowego życia Klucz do witalności w starszym wieku Najprostsze ćwiczenia są najlepsze

Dlaczego warto regularnie ćwiczyć?

Aktywność fizyczna stała się ważnym elementem życia. Jako społeczeństwo mamy coraz większą świadomość zasad zdrowego trybu życia. Jednak dla wielu osób treningi wciąż są głównie przepustką do szczupłej sylwetki i młodszego wyglądu. Tymczasem naukowcy zachęcają do sportu także z wielu innych względów - ruch chroni przed wieloma schorzeniami cywilizacyjnymi, takimi jak insulinooporność, cukrzyca typu 2., miażdżyca czy choroby narządu ruchu. Badania dowodzą też, że aktywność fizyczna w starszym wieku zmniejsza ryzyko demencji lub opóźnia rozwój schorzeń neurodegradacyjnych.

Eksperci z Harvard Medical School przeanalizowali wpływ różnych aktywności fizycznych na ludzki organizm. Odkryli, że niektóre z nich mają szczególnie korzystny wpływ na układ krążenia, mocne kości czy zmysł równowagi, które są kluczowe w starszym wieku i pozwalają uniknąć kontuzji i przedwczesnej śmierci. Naukowcy odkryli, że określone ćwiczenia pozwalają też zachować jasność umysłu, poprawiają pamięć i gwarantują witalność przez wiele lat. W jaki sposób powinniśmy więc ćwiczyć? Zwłaszcza w starszym wieku?

Balsam dla stawów i lepsza wydolność organizmu

Badania potwierdzają, że jedną z najlepszych aktywności dla ciała jest pływanie. I to pod wieloma względami. Woda amortyzuje obciążenia związane z poruszaniem się, sprawia, że ruchy stają płynne i elastyczne, a jedocześnie wymagają użycia większej siły. Pływanie jest zbawienne przede wszystkim dla stawów oraz kręgosłupa i jest szczególnie zalecane osobom zmagającym się z nadwagą, otyłością i chorobą zwyrodnieniową. To aktywność fizyczna, która aktywuje większość mięśni i pobudza metabolizm. Regularny ruch na basenie poprawia też krążenie i wydolność organizmu. Już kilka treningów sprawia, że mamy lepszą kondycję, mniej się męczymy i czujemy znacznie młodziej.

Koncentracja i równowaga, czyli sekret długiego i komfortowego życia

W starszym wieku coraz łatwiej o urazy i kontuzje spowodowane zaburzeniami równowagi. Po 60. roku życia coraz szybciej zmniejsza się masa mięśni, co jest dodatkowym obciążeniem dla kości i stawów. Dlatego sekretem długowieczności i witalności mogą być ćwiczenia tai chi, nazywane medytacją w ruchu. Opierają się one na precyzji powolnych ruchów połączonych ze świadomym i głębokim oddychaniem. Są na tyle proste, że mogą być wykonywane także przez starsze osoby, które były dotąd nieaktywne fizyczne. Już kilka treningów tai chi poprawia gibkość i elastyczność ciała, zwiększa koncentrację i poprawia zmysł równowagi. Skutecznie niweluje też stres i pozwala się wyciszyć.

Tai chi to ćwiczenia, które poprawiają zmysł równowagi i korzystnie wpływają na całe ciało 123RF/PICSEL

Klucz do witalności w starszym wieku

Naukowcy są też zgodni co do ćwiczeń, które pozwalają znacznie wydłużyć czas sprawności fizycznej i lepszego metabolizmu. Mowa o treningu siłowym, który jest szczególnie zalecany już po 40. roku życia - zwłaszcza kobietom, które tracą masę mięśniową w związku ze zmianami hormonalnymi w okresie menopauzy. Ćwiczenia z obciążeniem są również wybawieniem dla starszych osób - mięśnie spalają kalorie w stanie spoczynku i są gwarancją lepszego metabolizmu. Zmniejszają też ryzyko cukrzycy typu 2. i insulinooporności, im większa masa mięśniowa, tym mniejsze ryzyko nadwagi i otyłości. Wyniki badań dowodzą też, że trening siłowy poprawia również kondycję mózgu i może zmniejszać ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

Najprostsze ćwiczenia są najlepsze

Wyniki badań naukowców z Harvardu wykazały, że regularne chodzenie, najlepiej trzy razy w tygodniu przez 60 minut, daje wiele korzyści dla zdrowia. Reguluje poziom cholesterolu, wzmacnia kości, poprawia nastrój, obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza ryzyko nadwagi o chorób metabolicznych. Do tego jest najprostszą formą aktywności fizycznej, nie wymaga sprzętu ani specjalnego stroju.

