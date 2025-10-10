Spis treści: Owoce dzikiej róży. Skarbnica witaminy C Cenne dla zdrowia właściwości Herbata z owoców dzikiej róży: przeciwwskazania

Z pozoru niewielkie, ale od razu przyciągają wzrok. To sprawka intensywnego, czerwonego koloru. Owoce dzikiej róży skrywają sporo cennych składników odżywczych, któremu mogą przysłużyć się naszemu organizmowi zwłaszcza jesienią i zimą. Chodzi nie tylko o odporność, ale również samopoczucie i metabolizm. Herbata ze wspomnianych owoców może zadziałać na nas korzystnie na różnych płaszczyznach.

Owoce dzikiej róży. Skarbnica witaminy C

O dzikiej róży mówi się zazwyczaj w kontekście dużej zawartości witaminy C. Nie bez powodu - jej owoce zawierają jej od 250 do 800 mg/100 g. Dla porównania: czarna porzeczka zawiera jej od 150 do 300 mg/100 g. Pod tym względem detronizują nawet cytrynę, która kojarzy się ze wspomnianą witaminą. W 100 g znajduje się ok. 50-53 mg. Dlatego też, chociaż jest dobrym jej źródłem i tak musi ustąpić pola owocom dzikiej róży.

Trudno się więc dziwić, że herbata z dzikiej róży jest polecana w trakcie przeziębienia. O ile nie ma przeciwwskazań, herbatę z owoców dzikiej róży możemy pić 2-3 razy dziennie.

Cenne dla zdrowia właściwości

Oprócz tego owoce są bogate w witaminę A, B1, B2, K i E. Herbata dostarcza też przeciwutleniaczy, dzięki czemu neutralizuje wolne rodniki. Pomaga m.in. spowalniać procesy starzenia. Z kolei zawartość witamin z grupy B, antyoksydantów w postaci witamin A, E i K czy flawonoidów i błonnika sprawia, że owoce dzikiej róży są pomocne w przypadku bezsenności, zaparciach, infekcjach dróg moczowych czy spadku nastroju.

Tak w skrócie prezentują się najważniejsze właściwości owoców dzikiej róży:

moczopędne,

przeciwzapalne,

bakteriobójcze,

łagodzące ból w przypadku schorzeń stawów,

przeciwutleniające,

uspokajające,

wyciszające,

łagodzące stres,

odtruwające,

pomoc przy zatruciach,

remedium na problemy trawienne,

Owoce dzikiej róży zawierają też tilirozydem. To przeciwutleniacz, który może wykazywać właściwości pomocne w spalaniu tłuszczu. Jednak dostępne badania dotyczą nie herbaty, a ekstraktu z dzikiej róży.

Herbata z owoców dzikiej róży: przeciwwskazania

Chociaż herbata z owoców dzikiej róży działa korzystnie na organizm, niektórzy powinni jej unikać. Listę otwierają osoby uczulone na rośliny wywodzące się z rodziny różowatych. Napój nie jest też wskazany osobom borykającym się z kamieniami nerkowymi, niedokrwistością czy hemochromatozą. Dotyczy to również osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia lub trawiennego. W ich przypadku zaleca się konsultację z lekarzem odnośnie włączenia dzikiej róży do swojego menu.

