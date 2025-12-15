Spis treści: Grudzień - czas prezentów. Zastanów się dobrze, zanim kupisz Jakich prezentów lepiej nie kupować na święta?

Grudzień - czas prezentów. Zastanów się dobrze, zanim kupisz

Ostatnimi czasy coraz więcej mówi się o tym, aby podczas obdarowywania bliskich prezentami (nie tylko w czasie świąt), zachowywać większą rozwagę. W czasach bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu coraz częściej decydujemy się na metodę "chybił trafił", nie zważając na potrzeby i uczucia danej osoby. W konsekwencji wydajemy pieniądze na coś, co jest zupełnie bezużyteczne, a czasem niestosowne. Cierpią na tym nie tylko portfele i środowisko, ale również dobre imię osoby obdarowującej. Niekiedy zdarza się, że po otrzymaniu nietrafionego upominku pozostaje niesmak i zażenowanie. Mamy bowiem kompleksy, traumy i problemy, o których często nie mówimy na głos. Nic więc dziwnego, że otwierając prezent nawiązujący do czegoś, o czym nie chcemy myśleć w czasie świąt, chcemy zapaść się po ziemię. Aby mieć pewność, że świąteczny upominek nie przyniesie rozczarowania i smutku na twarzy, warto wiedzieć, czego lepiej nie kupować na gwiazdkę.

Uważaj, aby nie urazić obdarowywanej osoby upominkiem. Niesmak pozostanie bowiem na długo 123RF/PICSEL

Jakich prezentów lepiej nie kupować na święta?

Specyfiki, które mają wspomóc odchudzanie

Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy, jak frustrujące, a nawet przytłaczające bywa odchudzanie. Bezskuteczna walka z kilogramami może mieć związek z innymi, głębiej ukrytymi problemami lub też być wynikiem zaburzeń odżywiania, a w perspektywie czasu następstwem poważnych chorób - m.in. depresji. Nic tak nie psuje świątecznej atmosfery jak prezent, który sugeruje obdarowywanemu, że powinien zmienić coś w swoim wyglądzie. Suplementy na odchudzanie, balsamy wyszczuplające, a nawet książki, które nakłaniają do diet odchudzających nie będą więc dobrym pomysłem na prezent.

Prezenty o charakterze religijnym

Aby podarować komuś przedmiot religijny jak różaniec, krzyżyk czy medalik, musisz dobrze znać obdarowywanego. Tego typu prezenty są bardzo osobiste i nie każdemu przypadną do gustu. Istnieje wiele bezpieczniejszych opcji, które unikną niezręcznych sytuacji i nie wprawią w zakłopotanie.

Książki poradnikowe

Niektóre książki podarowane na święta mogą wywołać niesmak. Jeśli chcesz koniecznie podarować komuś taki prezent, zrezygnuj z poradników sugerujących zmiany w życiu czy postępowaniu. Takie pozycje mogą być bowiem dla wielu obrazą. Upewnij się również, że książka, którą kupujesz drugiej osobie na prezent będzie dla niej interesująca i spójna z zainteresowaniami.

Prezenty marnej jakości

Zamiast kupować kilku słabych jakościowo produktów, wybierz lepiej jeden solidny, który będzie służył drugiej osobie przez długi czas. Zbyt tanie i tandetne prezenty to często wyrzucanie pieniędzy w błoto. Upominek sprawiający radość nie musi kosztować fortuny. Ważne jednak, aby był dobrze przemyślany.

Napoje

Coraz częściej odchodzi się od kupowania alkoholu na prezent (nie tylko w czasie świąt). Powód jest prosty. W Polsce mnóstwo osób mierzy się z uzależnieniem od alkoholu, a tylko część jest tego świadoma. Jeśli kupujesz prezent osobie, której dobrze nie znasz, butelka wina będzie wręcz najgorszą z możliwych opcji. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje ze spożywania napojów wyskokowych, a nałóg nie zawsze musi być powodem. Co kupić w zamian? Nikt nie pogardzi butelką dobrej jakości oliwy z oliwek czy soku owocowego do herbaty.

Zwierzęta

Mamy XXI wiek, a niektórzy wciąż nie rozumieją, że pies, kot, chomik czy świnka morska to nie przedmiot ani zabawka. Nie ma więc żadnego powodu, dla którego można uznać, że zwierzęta nadają się na prezent. Takie zachowanie jest po prostu nie na miejscu, świadczy o braku odpowiedzialności i poszanowania do żywego stworzenia.

Bilety lotnicze, drogie wycieczki wakacyjne

Kosztowne prezenty na gwiazdkę to nie tylko biżuteria czy markowe dodatki. Niektórym może przyjść do głowy, aby wykupić dla kogoś egzotyczną wycieczkę i zafundować przy okazji przelot samolotem. Jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że dana osoba będzie chciała wybrać się w konkretny kierunek o wskazanej na bilecie porze, lepiej nie ryzykować. Odwoływanie może wiązać się z wysokimi kosztami, a czasem stratą pieniędzy. Niekiedy może wręcz onieśmielić obdarowanego i wprawić w zakłopotanie. Dużo lepszą opcją będzie np. voucher na zabiegi w spa, weekendowy pobyt w hotelu o wysokim standardzie lub kurs gotowania, czy inne adekwatne do zainteresowań warsztaty.

Pieniądze w kopercie nie są zbyt dobrym pomysłem na prezent gwiazdkowy 123RF/PICSEL

Pieniądze w kopercie

Nie masz pomysłów na prezent i postanawiasz tym razem podarować bliskiej osobie kopertę z pieniędzmi? Owszem, ta opcja może wydawać się rozsądna, bo obdarowany będzie mógł przeznaczyć kwotę na co tylko chce. Z drugiej jednak strony, tego typu prezentów raczej nie wypada robić pod choinkę. Dla bliskiej osoby może być to oznaką braku zaangażowania, a także pójścia na łatwiznę. Zamiast tego wybierz lepiej bon podarunkowy.

Kontrowersyjne i żartobliwe prezenty

Jeśli masz do siebie dystans, a żart to twoje drugie imię, wiedz, że u niektórych osób upominki z przymrużeniem oka mogą wywołać niesmak, a nawet oburzenie. Koszulki z kontrowersyjnymi napisami, gadżety z podtekstami czy inne żartobliwe prezenty nie zawsze trafiają w gust obdarowanej osoby. Tego typu atrakcje lepiej zachowaj na dzień urodzin, a w Boże Narodzenie podaruj coś od serca, bez prześmiewczej otoczki.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

