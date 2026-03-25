Emerytura rolnicza z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) to świadczenie, o które mogą się starać osoby, spełniające jednocześnie warunki dotyczące osiągnięcia odpowiedniego wieku i okresu składkowego:

wiek emerytalny jest taki sam, jak w przypadku świadczeń otrzymywanych z ZUS. Dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat,

obowiązkowy okres składkowy wynosi 25 lat, przy czym ten inny, niż rolniczy nie zalicza się do ustalania emerytury z KRUS. Wyjątkiem jest odbywanie czynnej służby wojskowej przed 1 stycznia 1999 roku, jeśli osoba, która taką służbę odbyła, nie otrzymuje emerytury z ZUS.

Prawo do emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku zależy od okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu:

podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku.

Wysokość emerytury z KRUS zależy od liczby lat, w trakcie których odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Minimalna emerytura z KRUS nie może być niższa od najniższej emerytury pracowniczej z ZUS. Gdy na podstawie obliczeń emerytura z KRUS będzie niższa, zostanie ona automatycznie podniesiona.

Najniższa emerytura rolnicza jest waloryzowana co roku, 1 marca. Nie inaczej było i w tym roku - 1 marca 2024 roku emerytura rolnicza wyniosła 1 978,49 zł brutto i do takiej kwoty są obecnie podnoszone niższe emerytury osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny. Ile wynosi obecnie najwyższa emerytura rolnicza w Polsce. KRUS podał szczegóły.

Oto najwyższa emerytura rolnicza w Polsce. Kwota zaskakuje

Najwyższa emerytura wypłacana przez KRUS wynosi obecnie 4772,11 zł brutto.

- "Takie świadczenie otrzymuje rolnik, który był ubezpieczony przez ponad 41 lat - poinformowała rzeczniczka KRUS, Elżbieta Oppenauer.

Dla porównania, najwyższa emerytura w ZUS wynosi obecnie około 51 400 zł brutto. Różnica jest więc kolosalna!

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Są urocze, ale trudne w wychowaniu. Hybrydy psów na celowniku © 2026 Associated Press