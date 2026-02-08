Spis treści: Otwarta puszka w lodówce? To nie najlepszy pomysł Lepiej przełożyć do innego pojemnika Jak długo można przechowywać resztki?

Otwarta puszka w lodówce? To nie najlepszy pomysł

Metalowe opakowanie po otwarciu przestaje być szczelną barierą dla żywności. Zawartość puszki łatwo chłonie zapachy innych produktów przechowywanych w lodówce, takich jak sery czy wędliny, a jednocześnie sama może oddziaływać aromatem na otoczenie. W efekcie smak tak przechowywanych resztek np. kukurydzy czy fasoli szybko się pogarsza.

Kolejnym problemem jest kontakt żywności z powietrzem i wilgocią. Przyspiesza to procesy psucia oraz może sprawić, że produkt nabierze wyczuwalnego metalicznego posmaku. Już po jednym dniu przechowywania w otwartej puszce jakość jedzenia może wyraźnie się obniżyć.

Warto też pamiętać o kwestii bezpieczeństwa - ostre krawędzie wieczka zwiększają ryzyko skaleczenia, zwłaszcza gdy sięgamy po kolejne porcje.

Lepiej przełożyć do innego pojemnika

Produkty z puszki po otwarciu najlepiej przełożyć do szczelnego naczynia. Sprawdzą się szklane lub dobrej jakości plastikowe pojemniki z pokrywką, które ograniczą dostęp powietrza i zapachów. Na rynku dostępne są także silikonowe nakładki dopasowane do rozmiaru puszek, jednak nawet wtedy bezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje zmiana opakowania.

Szczelne przechowywanie ma znaczenie nie tylko dla smaku, ale też dla trwałości. Odpowiednio zabezpieczona żywność wolniej się utlenia i dłużej zachowuje swoje właściwości.

Warzywa i owoce z puszki najlepiej przechowywać w lodówce w zamykanych pojemnikach 123RF/PICSEL

Jak długo można przechowywać resztki?

Czas przechowywania zależy od rodzaju produktu i zalewy. Warzywa konserwowe najlepiej zużyć w ciągu dwóch-trzech dni, pilnując, by pozostawały zanurzone w płynie. Produkty w kwaśnych zalewach lub słodkich syropach są nieco trwalsze i mogą wytrzymać w lodówce nawet do tygodnia, o ile są dobrze zamknięte.

Pamiętajmy, im dłużej przechowujemy żywność, tym bardziej traci ona walory smakowe i odżywcze. Dlatego warto planować porcje tak, by ograniczyć resztki, a jeśli już zostaną - zadbać o właściwe zabezpieczenie.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucić INTERIA.PL