Spis treści: Jak dbać o zmywarkę, aby działała sprawnie przez wiele lat? Ten trik sprawi, że nigdy więcej nie poczujesz smrodu ze zmywarki. Banalne, a działa

Jak dbać o zmywarkę, aby działała sprawnie przez wiele lat?

Zmywarka to urządzenie obecne dziś w niemal każdym polskim domu. Wiele osób przywykło do jej użytkowania i nie wyobraża sobie życia bez tego sprzętu. Codzienne mycie naczyń w zmywarce ma wiele zalet - przede wszystkim nie zmusza nas do ręcznego, mozolnego ich mycia, a następnie składowania na suszarce i wycierania do sucha. Jest to także urządzenie, które pomaga obniżyć rachunki za zużycie wody, a wysoka temperatura skutecznie domywa zanieczyszczenia, dzięki czemu są one czyste i lśniące. Zmywarka działa jak należy, jeśli jest prawidłowo użytkowana. Konieczne jest dosypywanie soli, używanie skutecznych detergentów, oczyszczanie filtrów i regularne mycie urządzenia. W przeciwnym razie mogą zacząć zapychać się dysze czy zakamieniać grzałki, co spowoduje awarie i problem niedomywania naczyń. Ze zmywarki po pewnym czasie najpewniej zacznie też nieprzyjemnie pachnieć. Aby temu zapobiec warto wiedzieć co jeszcze oprócz rutynowego czyszczenia robić, aby odświeżyć wnętrze urządzenia.

W zmywarce konieczne jest regularne uzupełniane soli. Warto też zaopatrzyć się w kwasek cytrynowy 123RF/PICSEL

Ten trik sprawi, że nigdy więcej nie poczujesz smrodu ze zmywarki. Banalne, a działa

Patentem na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu ze zmywarki i zapewnienie świeżości wewnątrz tego urządzenia podzieliła się niedawno w sieci pewna influencerka o imieniu Agnieszka, która prowadzi profil o nazwie "Ogarnie się". W swojej zmywarce stosuje ona banalny trik z wykorzystaniem naturalnych produktów, który sprawia, że z wnętrza urządzenia nigdy nie wydobywa się przykry zapach.

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- Jeśli Twoja zmywarka zaczyna nieprzyjemnie pachnieć albo gorzej domywa naczynia, wypróbuj ten prosty trik!

Wsyp kwasek cytrynowy do filtra, zalej ciepłą wodą i obserwuj efekt "wulkanu". Ta reakcja pomaga rozpuścić osady i doczyścić okolice odpływu oraz filtrów, dzięki czemu zmywarka łatwiej pozbywa się nagromadzonego brudu.

To szybki sposób, który warto wykonywać regularnie, aby zmywarka dłużej działała sprawnie i pozostawała świeża - czytamy na Instagramie .

Znaliście ten patent?