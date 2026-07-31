Spis treści:
- Jak dbać o zmywarkę, aby działała sprawnie przez wiele lat?
- Ten trik sprawi, że nigdy więcej nie poczujesz smrodu ze zmywarki. Banalne, a działa
Jak dbać o zmywarkę, aby działała sprawnie przez wiele lat?
Zmywarka to urządzenie obecne dziś w niemal każdym polskim domu. Wiele osób przywykło do jej użytkowania i nie wyobraża sobie życia bez tego sprzętu. Codzienne mycie naczyń w zmywarce ma wiele zalet - przede wszystkim nie zmusza nas do ręcznego, mozolnego ich mycia, a następnie składowania na suszarce i wycierania do sucha. Jest to także urządzenie, które pomaga obniżyć rachunki za zużycie wody, a wysoka temperatura skutecznie domywa zanieczyszczenia, dzięki czemu są one czyste i lśniące. Zmywarka działa jak należy, jeśli jest prawidłowo użytkowana. Konieczne jest dosypywanie soli, używanie skutecznych detergentów, oczyszczanie filtrów i regularne mycie urządzenia. W przeciwnym razie mogą zacząć zapychać się dysze czy zakamieniać grzałki, co spowoduje awarie i problem niedomywania naczyń. Ze zmywarki po pewnym czasie najpewniej zacznie też nieprzyjemnie pachnieć. Aby temu zapobiec warto wiedzieć co jeszcze oprócz rutynowego czyszczenia robić, aby odświeżyć wnętrze urządzenia.
Ten trik sprawi, że nigdy więcej nie poczujesz smrodu ze zmywarki. Banalne, a działa
Patentem na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu ze zmywarki i zapewnienie świeżości wewnątrz tego urządzenia podzieliła się niedawno w sieci pewna influencerka o imieniu Agnieszka, która prowadzi profil o nazwie "Ogarnie się". W swojej zmywarce stosuje ona banalny trik z wykorzystaniem naturalnych produktów, który sprawia, że z wnętrza urządzenia nigdy nie wydobywa się przykry zapach.
- Jeśli Twoja zmywarka zaczyna nieprzyjemnie pachnieć albo gorzej domywa naczynia, wypróbuj ten prosty trik!
Wsyp kwasek cytrynowy do filtra, zalej ciepłą wodą i obserwuj efekt "wulkanu". Ta reakcja pomaga rozpuścić osady i doczyścić okolice odpływu oraz filtrów, dzięki czemu zmywarka łatwiej pozbywa się nagromadzonego brudu.
To szybki sposób, który warto wykonywać regularnie, aby zmywarka dłużej działała sprawnie i pozostawała świeża - czytamy na Instagramie .
Znaliście ten patent?