Kleome ciernista (Cleome spinosa), nazywana też pająkowcem, to jednoroczna roślina o długim okresie kwitnienia, należąca do rodziny kaparowatych (Capparidaceae).

Pająkowiec pochodzi z Ameryki Południowej - rośnie głównie w Brazylii, Argentynie i Paragwaju, na słonecznych, otwartych terenach. Kleome dobrze znosi więc wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie. Roślina dorasta do 80-150 cm i ma bardzo silne, mocno rozgałęzione pędy oraz duże liście. Kleome pięknie prezentuje się na rabatach oraz jako kwiat cięty.

Kleome ciernista: Kwiaty to jej największa ozdoba

Największą ozdobą kleome są kuliste, luźne kwiatostany, złożone z czteropłatkowych kwiatów z długimi pręcikami. Występują w kilku kolorach takich jak m.in.: biały, różowy, purpurowy czy liliowy. Każdy z nich ma długie, cienkie pręciki, przypominające wąsy. Roślinę porównuje się do pajęczej sieci lub pajęczych odnóży i stąd jej druga nazwa - pająkowiec. Kwiaty kleome są miododajne i przyciągają pożyteczne owady zapylające oraz motyle - warto więc sadzić pająkowca w przydomowych ogródkach i parkach.

Cleome ciernista kwitnie od lipca do października. Po kwitnieniu zawiązują się owoce w postaci długich strąków, zawierających po kilkanaście drobnych nasion.

Kleome wygląda pięknie na rabatach, wzdłuż murów i ogrodzeń oraz jest wykorzystywana jako kwiat cięty. Nic dziwnego, bo trzymana w wazonie potrafi zachować świeżość nawet do dwóch tygodni.

Kleome to bardzo wysoka roślina 123RF/PICSEL

Kleome rozmnaża się przez wysiew nasion w marcu i kwietniu. Robi się to pod osłonami do skrzynek wypełnionych podłożem do ukorzeniania. W temperaturze 18-20 stopni Celsjusza nasiona rośliny kiełkują w ciągu 14-20 dni. Gdy siewki mają od dwóch do czterech liści właściwych, należy je przepikować do pojedynczych doniczek.

Po zahartowaniu kleome sadzi się do gruntu w drugiej połowie maja, już po przymrozkach. Rozstawa sadzenia powinna wynosić 50x50 cm. Pająkowiec pięknie prezentuje się w grupach - po sześć do dziesięciu roślin obok siebie.

Jak uprawiać kleome ciernistą?

Choć kleome ciernista jest rośliną egzotyczną, to z powodzeniem można ją uprawiać w naszych warunkach pogodowych. Świetnie rośnie w miejscach ciepłych, słonecznych oraz osłoniętych od wiatru i w żyznych, próchniczych, lekko wilgotnych glebach. Bardzo źle znosi natomiast podłoże ciężkie i podmokłe. Nie jest odporna na mróz.

Kleome wymaga regularnego nawożenia preparatami o zwiększonej zawartości potasu oraz regularnego podlewania. Już w drugiej połowie lata dolne liście rośliny intensywnie bwiem żółkną i opadają, a ona sama nie prezentuje się już tak spektakularnie. Dlatego właśnie należy zapewniać jej stale wilgotną glebę.

Kleome kocha światło - im więcej go otrzyma, tym obfitsze będzie jej kwitnienie. Poradzi sobie także w półcieniu, ale jej kwiaty będą wtedy mniej okazałe, a pędy wydłużone.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL