Patent, który pokochasz. Wszystkie pomidorowe dania wyjdą wyśmienicie
Koncentrat pomidorowy to nie produkt drugiej kategorii. Choć jest przetworzony, to nie tylko jest wybawieniem w kuchni, ale również wykazuje się wartościami odżywczymi. Jeśli dodajmy go wprost do naszych zup i sosów, to czas zerwać z tym nawykiem i wypróbować patent szefów kuchni - z ich ręki dania z koncentratem pomidorowym wychodzą najpyszniejsze. W czym tkwi sekret? Wystarczy podsmażyć koncentrat pomidorowy, a smak zmieni się na plus. Po co i jak to zrobić? Przekonajmy się.
Spis treści:
- Koncentrat pomidorowy nie taki straszny
- Jak podsmażyć koncentrat pomidorowy?
- Jak zapobiec kwaśnemu smakowi pomidorowych dań?
Koncentrat pomidorowy nie taki straszny
Koncentrat pomidorowy to dobra opcja w naszej kuchni. Choć to produkt przetworzony, wcale nie jest tylko smakowym i aromatycznym dodatkiem, ponieważ zawiera likopen - antyoksydant doskonały dla naszego serca.
Dodawanie koncentratu pomidorowego do naszych dań ma sens - chodzi nie tylko o to, aby pomidorówka czy sos boloński miały doskonały i pomidorowy smak, ale ratuje nasze dania wtedy, kiedy świeżych i pachnących pomidorów nie mamy pod ręką. Stosowanie przecieru pomidorowego ma jednak jeden mankament. Dania z jego użyciem często są kwaśne. Jednak można w łatwy sposób zneutralizować tę niedogodność, wystarczy koncentrat pomidorowy podsmażyć.
Jak podsmażyć koncentrat pomidorowy?
Smażenie przecieru pomidorowego nie jest trudne, ale trzeba robić to z wyczuciem. Do tego będzie potrzebny tłuszcz: najlepiej oliwa. Odpowiednią ilość przecieru podsmażamy z niewielką ilością oliwy na małym ogniu. Jak długo? W zależności od ilości pomidorowego produktu, potrzebujemy od trzech do pięciu minut. Co ważne, musimy koncentrat cały czas mieszać, aby się nie przypalił, ponieważ w efekcie będzie gorzki, co nie jest sytuacją pożądaną.
Kiedy możemy uznać, że smażenie koncentratu pomidorowego zakończyło się sukcesem? Wtedy, gdy zmieni kolor i stanie się nieco zdecydowanie ciemniejszy oraz wyraźnie zgęstnieje. Podsmażony przecier oprócz zmiany barwy zyska głęboki, nieco karmelowy smak, który idealnie wpisuje się do dań z pomidorami.
Oczywiście, koncentrat pomidorowy można wzbogacić na różne sposoby tak, aby miał jeszcze lepszy smak. Na patelnię możemy także dodać drobno posiekaną cebulę, rozgnieciony czosnek oraz zioła: suszoną bazylię lub oregano.
Jak zapobiec kwaśnemu smakowi pomidorowych dań?
Wiemy już, że podsmażenie koncentratu pomidorowego to dobry pomysł, aby pozbyć się kwaskowatego posmaku. Oczywiście, nie jest to jedyny sposób, aby zniwelować niepożądany efekt: zwłaszcza wtedy, kiedy korzystamy z pomidorów świeżych lub tych z puszki. Istnieją również inna metoda, która może być dla nas pomocna.
Co robi wielu z nas, aby pozbyć się kwaskowatego smaku z zupy pomidorowej albo sosu? Wtedy odruchowo dodajemy cukier, który pozornie maskuje niepożądany smak, ale równocześnie nasze danie staje się wyraźnie słodkie. W takich sytuacjach lepiej dodać nieco sody oczyszczonej, która neutralizuje kwas. Ile dodać specyfiku do dania? Lepiej nie przesadzać z jego ilością - najlepiej stopniowo dodawać po niewielkiej ilości i na bieżąco próbować smak.
Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia