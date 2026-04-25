Spis treści: Koncentrat pomidorowy nie taki straszny Jak podsmażyć koncentrat pomidorowy? Jak zapobiec kwaśnemu smakowi pomidorowych dań?

Koncentrat pomidorowy nie taki straszny

Koncentrat pomidorowy to dobra opcja w naszej kuchni. Choć to produkt przetworzony, wcale nie jest tylko smakowym i aromatycznym dodatkiem, ponieważ zawiera likopen - antyoksydant doskonały dla naszego serca.

Dodawanie koncentratu pomidorowego do naszych dań ma sens - chodzi nie tylko o to, aby pomidorówka czy sos boloński miały doskonały i pomidorowy smak, ale ratuje nasze dania wtedy, kiedy świeżych i pachnących pomidorów nie mamy pod ręką. Stosowanie przecieru pomidorowego ma jednak jeden mankament. Dania z jego użyciem często są kwaśne. Jednak można w łatwy sposób zneutralizować tę niedogodność, wystarczy koncentrat pomidorowy podsmażyć.

Jak podsmażyć koncentrat pomidorowy?

Podsmażenie koncentratu pomidorowego ma sens: zniknie kwaśny posmak

Smażenie przecieru pomidorowego nie jest trudne, ale trzeba robić to z wyczuciem. Do tego będzie potrzebny tłuszcz: najlepiej oliwa. Odpowiednią ilość przecieru podsmażamy z niewielką ilością oliwy na małym ogniu. Jak długo? W zależności od ilości pomidorowego produktu, potrzebujemy od trzech do pięciu minut. Co ważne, musimy koncentrat cały czas mieszać, aby się nie przypalił, ponieważ w efekcie będzie gorzki, co nie jest sytuacją pożądaną.

Kiedy możemy uznać, że smażenie koncentratu pomidorowego zakończyło się sukcesem? Wtedy, gdy zmieni kolor i stanie się nieco zdecydowanie ciemniejszy oraz wyraźnie zgęstnieje. Podsmażony przecier oprócz zmiany barwy zyska głęboki, nieco karmelowy smak, który idealnie wpisuje się do dań z pomidorami.

Oczywiście, koncentrat pomidorowy można wzbogacić na różne sposoby tak, aby miał jeszcze lepszy smak. Na patelnię możemy także dodać drobno posiekaną cebulę, rozgnieciony czosnek oraz zioła: suszoną bazylię lub oregano.

Jak zapobiec kwaśnemu smakowi pomidorowych dań?

Nie dodawaj cukru do potraw z pomidorami. Użyj lepszej metody

Wiemy już, że podsmażenie koncentratu pomidorowego to dobry pomysł, aby pozbyć się kwaskowatego posmaku. Oczywiście, nie jest to jedyny sposób, aby zniwelować niepożądany efekt: zwłaszcza wtedy, kiedy korzystamy z pomidorów świeżych lub tych z puszki. Istnieją również inna metoda, która może być dla nas pomocna.

Co robi wielu z nas, aby pozbyć się kwaskowatego smaku z zupy pomidorowej albo sosu? Wtedy odruchowo dodajemy cukier, który pozornie maskuje niepożądany smak, ale równocześnie nasze danie staje się wyraźnie słodkie. W takich sytuacjach lepiej dodać nieco sody oczyszczonej, która neutralizuje kwas. Ile dodać specyfiku do dania? Lepiej nie przesadzać z jego ilością - najlepiej stopniowo dodawać po niewielkiej ilości i na bieżąco próbować smak.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

"Ewa gotuje": Baba z białek, idealna na Wielkanoc Polsat