Spis treści: Dlaczego awokado ciemnieje po przekrojeniu? Patent z wodą? Awokado nie ściemnieje, ale czy będzie jadalne? Smarowanie awokado: pomoże na problem Szczelne opakowanie: pomoże zachować świeżość awokado

Dlaczego awokado ciemnieje po przekrojeniu?

Świeże awokado po przekrojeniu ma zielono-żółty miąższ i to jest oznaką jego świeżości. Nie raz, nie dwa zdarza się tak, że nie zużyjemy całego owocu w trakcie przygotowywania dań, więc zostawiamy w lodówce przekrojone awokado. Trzeba przyznać jedno: z czasem jego miąższ ciemnieje: to normalna reakcja utleniania enzymów, co nie wpływa na jakość produktu, ale jego wygląd nie jest już tak apetyczny.

Co zrobić, aby awokado nie ściemniało po przekrojeniu? Wiele osób mówi, że owoc należy przepołowić w taki sposób, aby w jednej części pozostała pestka. Ten patent nie działa jednak tak, jak powinien, ponieważ faktycznie miąższ nie zmieni koloru, ale wyłącznie w bliskim sąsiedztwie pestki.

Patent z wodą? Awokado nie ściemnieje, ale czy będzie jadalne?

Co trzeba zrobić, żeby awokado nie straciło swojego koloru? Po prostu trzeba sprawić, aby ograniczyć awokado dostęp do tlenu. Wiele osób poleca za to, aby umieścić owoc w misce z niewielką ilością wody (miąższem do dołu). Co prawda, metoda ta może działać na krótką metę - tak schowane awokado zachowa świeżość, ale tylko przez maksymalnie kilka godzin. Jeśli będziemy trzymać owoc w ten sposób przez dłuższy czas, to wpłynie to na jakość owocu i szybko nie będzie nadawał się do jedzenia.

Smarowanie awokado: pomoże na problem

Nie usuwaj szybko pestki z awokado. Lepszy wygląd zostanie zachowany 123RF/PICSEL

Co jeszcze można zrobić jeszcze, aby awokado nie ściemniało? Można jeszcze sięgnąć po inne sprytne patenty, które są pomocne w takich sytuacjach, kiedy awokado nie zostało w całości wykorzystane. Wystarczy miąższ posmarować albo oliwą, albo sokiem z cytryny. Co prawda, proces utleniania nie zostanie w tym przypadku całkowicie zahamowany, ale z całą pewnością zostanie opóźniony. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zastosowanie oliwy lub cytryny wpłynie na smak awokado.

Inni zaś polecają, aby awokado zamknąć w szczelnym pojemniku wraz z cebulą. Znawcy twierdzą, że związki siarki mogą opóźniać proces utleniania, ale wtedy musimy pamiętać, że cebula również wpływa na smak produktu.

Szczelne opakowanie: pomoże zachować świeżość awokado

Utlenianie to naturalny proces: dlatego awokado ciemnieje 123RF/PICSEL

Najlepsze, co możemy zrobić, aby awokado nie ściemniało? Trzeba je szczelnie zapakować. Wystarczy przepołowiony owoc szczelnie zawinąć w folię spożywczą, a taki pakuneczek dla pewności schować jeszcze do plastikowego lub szklanego pojemnika z pokrywką.

Awokado w takiej formie również nie może być przechowywane w lodówce w nieskończoność. Najlepiej spożyć je nie później, niż trzy dni po przekrojeniu. Jeśli owoc zmienia kolor znacząco, ma inną, wodnistą strukturę albo pojawiają się ślady pleśni, trzeba awokado wyrzucić.

