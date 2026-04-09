Pchły to malutkie (1 - 6 mm), bezskrzydłe owady pasożytnicze, żywiące się krwią ssaków oraz ptaków. Posiadają silne odnóża, umożliwiające im bardzo dalekie skoki, więc szybko się przemieszczają i zaczynają bytować na kolejnych organizmach. Wywołują silny świąd, zarówno u zwierząt jak i ludzi, mogą także przenosić choroby.

Wiosną pchły stają się bardziej aktywne, co związane jest z wyższymi temperaturami, sprzyjającymi ich rozwojowi i namnażaniu. Jak zabezpieczyć przed nimi domowe zwierzaki?

Pchły ożywiły się na wiosnę. Jak zabezpieczyć zwierzęta?

Zabezpieczenie zwierząt przed pchłami to kompleksowe działanie, polegające na zastosowaniu profesjonalnych środków i dbaniu o codzienną higienę. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów weterynaryjnych, takich jak krople, obroże, tabletki czy spreje. Aplikuje się je na skórę karku zwierzęcia, podaje doustnie lub, w przypadku obroży, pozwala na długotrwałe i stopniowe uwalnianie substancji odstraszających te insekty.

Sama ochrona zwierzęcia nie jest jednak wystarczająca - większość cyklu życiowego pchły (jaja, larwy) toczy się bowiem w środowisku. Mieszkając ze zwierzętami musimy więc bardzo dbać o higienę - regularnie odkurzać, prać legowiska i pościel, a do czesania sierści używać gęstych grzebieni, które pomagają w wykrywaniu i usuwaniu pcheł oraz ich licznych odchodów.

Warto pamiętać, że pchły nie lubią niektórych zapachów, więc korzystajmy z olejków eterycznych, takich jak: eukaliptusowy, miętowy, lawendowy lub z drzewa herbacianego. Należy jednak stosować je ostrożnie i zgodnie z zaleceniami, bo niektóre z nich mogą być szkodliwe, szczególnie dla kotów.

Jak wytępić pchły w domu?

Jeśli pchły rozgościły się już w naszym domu, czeka nas bardzo intensywne sprzątanie, odkurzanie, pranie wszystkich legowisk w wysokiej temperaturze oraz zastosowanie specjalistycznych środków owadobójczych. By zabiegi te były skuteczne, należy je powtórzyć po dwóch tygodniach, by zlikwidować nowe pokolenie pcheł. Ważne, by po każdym odkurzaniu, wyrzucać worek do śmieci poza domem.

Specjalistycznymi środkami należy spryskiwać również wszystkie ciemne zakamarki, szczeliny i mało dostępne miejsca bytowania pupila.

W walce z pchłami pomóc nam mogą także naturalne specyfiki, takie jak np. ziemia okrzemkowa, którą należy rozsypać w miejscach występowania pcheł. Dobrze sprawdzi się również wodny roztwór octu lub olejków eterycznych (nietoksycznych dla zwierząt!) do spryskiwania powierzchni.

WAŻNE: Zwalczanie pcheł to proces, który może potrwać nawet kilka tygodni ze względu na cykl rozwojowy tych owadów. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie powtarzać wszystkie zabiegi.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

