Calibrachoa zamiast petunii. Dlaczego kwitnie obficiej?

Calibrachoa to roślina należąca do rodziny psiankowatych. Wywodzi się z Ameryki Południowej, gdzie rośnie na łąkach; w Polsce jest uprawiana jako roślina jednoroczna. Mocno przypomina petunię, ale jest od niej drobniejsza i lepiej znosi zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu obficiej kwitnie. Deszcz czy spadek temperatury nie mają na nią tak negatywnego wpływu jak na petunie, więc zamiast na regeneracji, roślina może skupić się na wypuszczaniu kolejnych pąków.

Calibrachoa dostępna jest w wielu odmianach - dorasta do 30-70 cm, tworzy mocne, zwarte kaskady, czasami przypominające kuliste kępy. Pędy są zwisające, a kwiaty utrzymują się na nich od maja aż do listopada. Urokliwe dzwoneczki, wydzielające bardzo delikatny zapach, mogą mieć kolor różowy, czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty lub biały.

Jedne z najpiękniejszych odmian to m.in. 'Pink Bicolor', która charakteryzuje się dwukolorowymi pełnymi kwiatami. Ciekawa jest także 'Banana Chocolate' z żółtymi kwiatami mającymi brązowy środek. Intrygująca jest również 'Can-Can Velvet' o prawie czarnych kwiatach. Z kolei 'Aloha Double Orange' charakteryzuje się mocno pomarańczowymi kwiatami.

Jak uprawiać calibrachoa na balkonie? Zasady krok po kroku

Uprawa mini petunii jest stosunkowo prosta i wdzięczna. Calibrachoa wymaga niewielkich nakładów pracy, a odwdzięcza się kaskadą kwiatów. Wysadzając roślinę do donic na balkonie, pamiętaj o kilku kwestiach:

Stanowisko - calibrachoa uwielbia słońce. Najlepiej czuje się na balkonach południowych, południowo-zachodnich lub południowo-wschodnich. Przy czym roślina, mimo swojej odporności, ma dość kruche pędy, więc lepiej nie narażać jej na silne podmuchy wiatru, które mogłyby ją połamać.

Podłoże - podobnie jak petunie, preferuje ziemię o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,0). Można użyć gotowego podłoża do surfinii lub petunii. Dodatkowo na dnie doniczki warto umieścić 2-3 cm warstwę keramzytu. Calibrachoa nie lubi stać w wodzie - wtedy jej korzenie mogą szybko gnić.

Wysadzanie - najbezpieczniej wysadzać ją na zewnątrz po 15 maja. Sadzonki kupione wcześniej warto przez kilka dni hartować, tzn. w dzień wystawiać na zewnątrz, a nocą chować do domu. Rośliny należy sadzić w rozstępach co 20-25 cm. Przed wyciągnięciem sadzonki z pierwotnej doniczki warto ją dobrze podlać. Nie powinno się przysypywać łodyg ziemią - należy sadzić ją na takiej głębokości, na jakiej rosła wcześniej. Po wysadzeniu należy delikatnie ugnieść ziemię i podlać roślinę.

Pielęgnacja - calibrachoa nie wymaga obrywania przekwitłych kwiatów. Roślina sama je zrzuca, co oszczędza mnóstwo czasu. Przy czym czasami potrzebuje przycięcia końcówek pędów, szczególnie w połowie lata, gdyż mogą się za bardzo rozrosnąć.

Jak podlewać i nawozić, by kwitła całe lato?

Mimo że calibrachoa wybacza chwilowe przesuszenie lepiej niż petunia, najlepiej czuje się, gdy jej podłoże jest stale lekko wilgotne. Przy umiarkowanych temperaturach zazwyczaj wystarczy podlewać ją 1-2 razy w tygodniu (w zależności od wielkości doniczki). Najlepiej w tym celu używać deszczówki lub wody przegotowanej, gdyż mini petunie gorzej tolerują "twardą" wodę z wodociągów.

Warto również unikać moczenia liści i kwiatów, aby nie powodować oparzeń słonecznych - wodę powinno się lać bezpośrednio na ziemię. W upalne dni można ją podlewać nawet dwa razy dziennie (rano i wieczorem), o ile ziemia jest mocno przesuszona - jeśli jest lekko wilgotna, często wystarczy zrobić to raz dziennie.

W przypadku nawożenia warto sięgać po nawozy do roślin kwitnących. Można zacząć je stosować 2 tygodnie po wysadzeniu i dostarczać odżywkę mniej więcej raz w tygodniu. Dobrze jest również wybierać preparaty lekko zakwaszające podłoże lub raz na jakiś czas zasilić roślinę fusami z kawy.

Czy calibrachoa jest odporna na deszcz i upał?

Calibrachoa lepiej znosi trudne warunki niż petunie czy pelargonie. W przypadku deszczu nie ma potrzeby nadmiernego chowania doniczek - chyba że zapowiadane są bardzo mocne ulewy z silnym wiatrem. W takim przypadku lepiej nie narażać rośliny i umieścić ją w osłoniętym miejscu. Podobnie warto postąpić w razie nagłych nocnych przymrozków.

Roślina "milion dzwonków" to jeden z najlepszych wyborów na pełne słońce - dostęp do promieni słonecznych stymuluje ją do wypuszczania większej liczby kwiatów. Upały są jej niestraszne, ale w przypadku wysokich temperatur, warto zadbać o dobrą podaż wody. Latem tak jak wspomnieliśmy powinno się ją podlewać nawet dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Calibrachoa jest dostępna w wielu odmianach, które różnią się barwą kwiatów Dieter Heinemann 123RF/PICSEL

Najlepsze miejsce dla calibrachoa w donicy

Calibrachoa na balkonie świetnie będzie rosła w wiszących koszach, tworząc malownicze kaskady kwiatów. Jej opadające pędy uformują efektowną, barwną kulę. Można ją wysadzać również w podłużnych donicach - najlepiej od strony barierki (szczególnie jeśli ma towarzystwo innych roślin), aby zapewnić jej miejsce do swobodnego zwisania.

Roślina ta doskonale prezentuje się też w wysokich donicach stojących. Warto posadzić ją przy krawędziach, a w centralnej części dodać wyższe kwiaty dla uzyskania lepszego efektu wizualnego. Calibrachoa świetnie komponuje się z roślinami o podobnych wymaganiach, m.in. werbeną, lobelią czy wilczomleczem.

