Pięć aktywności, które genialnie spalają tłuszcz i nie obciążają stawów
Marzenia o szczupłej sylwetce często wymagają dużego samozaparcia i wielu wyrzeczeń. Specjaliści podkreślają jednak, że najzdrowsza dla organizmu jest powolna i stopniowa redukcja tkanki tłuszczowej. Zbilansowana dieta jest niezbędna, ale ogromnym wsparciem może być aktywność fizyczna. Niestety wiele osób, zwłaszcza w starszym wieku lub z otyłością, unika ruchu w obawie przed dodatkowym obciążaniem stawów. Poznaj pięć aktywności, które skutecznie przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i są bezpieczne dla stawów.
Spis treści:
- Jazda na rowerze. Trening dla stawów i kondycji
- Pływanie. Pełne wzmocnienie ciała bez obciążania stawów
- Joga lub pilates. Wzmocnienie ciała i relaks
- Ćwiczenia na orbitreku. Skuteczne spalanie kalorii
- Nordic walking. Wzmocnienie mięśni i kondycji
Jazda na rowerze. Trening dla stawów i kondycji
Przejażdżki rowerowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero muszą popracować nad kondycją. Fizjoterapeuci podkreślają, że pedałowanie to naturalny ruch dla stawów kolanowych. Nie tylko nie obciąża kolan, ale stymuluje produkcję mazi stawowej. Do tego odciąża też kręgosłup i stawy biodrowe. Jazda na rowerze pozwala stopniowo poprawiać wydolność oddechową, krążenie i kondycję. Wzmacnia też mięśnie i poprawia nastrój. Godzinny trening na rowerze (także stacjonarnym) o umiarkowanej intensywności pozwala spalić średnio 400-600 kalorii.
Pływanie. Pełne wzmocnienie ciała bez obciążania stawów
Pływanie od dawna kojarzone jest z aktywnością zdrową dla stawów i kręgosłupa. Woda zwiększa opór i zmusza do bardziej intensywnych ruchów rąk i nóg, jednocześnie je amortyzuje. Pływanie angażuje wszystkie mięśnie ciała, pozwala równomiernie pracować nad sylwetką i skutecznie poprawia kondycję oraz wydolność oddechowo-krążeniową. Regularne uczęszczanie na basen poprawia stan stawów, które stają się bardziej elastyczne i wytrzymałe na inne rodzaje ćwiczeń. Godzina pływania pozwala spalić nawet 400-700 kalorii.
Joga lub pilates. Wzmocnienie ciała i relaks
Joga i pilates wydają się być mało efektywnymi ćwiczeniami w kwestii spalania tkanki tłuszczowej. Jednak regularny trening potrafi zdziałać cuda:
- wysmukla sylwetkę
- poprawia postawę ciała
- wzmacnia stawy
Ogromnym atutem jest możliwość ćwiczeń w pozycji leżącej. Każdy trening przynosi ulgę dla kręgosłupa, ułatwia walkę ze stresem i poprawia ogólne samopoczucie. Godzina ćwiczeń pozwala spalić nawet 500 kalorii.
Ten rodzaj aktywności jest idealny dla osób początkujących czy prowadzących siedzący tryb życia. Może też być formą fizjoterapii po kontuzjach czy przy problemach z równowagą.
Ćwiczenia na orbitreku. Skuteczne spalanie kalorii
Orbitrek to urządzenie do gimnastyki, które zyskuje coraz większą popularność - można je spotkać na niemal wszystkich siłowniach na świeżym powietrzu. Pozwala symulować ruchy charakterystyczne dla szybkiego marszu czy biegania, ale bez związanych z tym obciążeń stawów biodrowych i kolanowych. Ogromnym atutem ćwiczeń na orbitreku jest też angażowanie zarówno dolnej, jak i górnej części ciała. Dzięki temu pracują niemal wszystkie mięśnie, a im większa intensywność ćwiczeń, tym lepsze spalanie tkanki tłuszczowej. Nowoczesne urządzenia mają też tryb automatycznego zwiększania oporu. Już pół godziny ćwiczeń pozwala spalić nawet 300-400 kalorii. To również aktywność zdrowa dla serca - poprawia krążenie oraz wytrzymałość sercowo-naczyniową.
Nordic walking. Wzmocnienie mięśni i kondycji
Jedną z najzdrowszych aktywności fizycznych jest też spacer z kijkami. Podobnie jak ćwiczenia na orbitreku taki ruch angażuje obie partie ciała, wzmacnia mięśnie i poprawia kondycję. Używanie kijków nie tylko ćwiczy mięśnie rąk, ale też przejmuje obciążenia i zapewnia dodatkową stabilizację, chroniąc przed upadkami i kontuzjami.
Nordic walking jest też zdrowy dla kręgosłupa - poprawia postawę i wzmacnia mięśnie pleców oraz brzucha. Godzina spaceru z kijkami pozwala spalić nawet 400-500 kalorii.