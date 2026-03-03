Spis treści: Czym jest wiek metaboliczny? Brak aktywności fizycznej i nieodpowiednie treningi Za mało białka w diecie Restrykcyjne diety odchudzające Dieta niedostosowana do potrzeb i zmian hormonalnych Przewlekły stres i niedobory snu

Czym jest wiek metaboliczny?

Wiek metaboliczny to ważny wskaźnik, który określa kondycję naszego zdrowia. Mówi on o wiele więcej o organizmie niż metryka. Do jego określenia niezbędne jest zbadanie stanu kluczowych narządów - serca, płuc, wątroby, trzustki, nerek, jelit, a także mózgu i układu nerwowego. Równie istotna jest kondycja kości (zwłaszcza ich gęstość) i stawów. Wiek metaboliczny znacznie podnoszą schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy otyłość. Na podstawie badań i analiz lekarz jest w stanie ocenić, czy biologicznie starzejemy się zgodnie z wiekiem, jaki mamy, czy może szybciej lub wolniej.

Okazuje się, że po 45. roku życia częste błędy i nawyki mogą podnosić wiek metaboliczny.

Brak aktywności fizycznej i nieodpowiednie treningi

Po 40. roku życia stopniowo spada masa mięśniowa, co spowalnia metabolizm - mięśnie spalają sporą ilość kalorii nawet w czasie spoczynku, a do tego wzmacniają kości i stawy. Dlatego siedzący tryb życia i brak regularnej aktywności fizycznej to najgorsze, co można zrobić dla ciała w średnim wieku. Choć każda forma ruchu jest ważna, to po 45. roku życia kluczowy jest trening siłowy i oporowy. Tylko takie ćwiczenia chronią przed utratą mięśni i przybieraniem na wadze. Ćwiczenia z ciężarkami czy taśmami oporowymi są szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy. To właśnie ze względu na silne zmiany hormonalne są szczególnie narażone na utratę masy mięśniowej i spadek gęstości kości.

Za mało białka w diecie

Kluczowa dla zdrowia kości i mięśni jest odpowiednia ilość białka w diecie po 45. roku życia, ponieważ w tym wieku maleje zdolność do przyswajania i wykorzystywania tego składnika odżywczego do budowy mięśni. Eksperci zalecają, by spożywać 1-1,5 g białka na każdy kilogram masy ciała, a w przypadku diety redukcyjnej nawet 1,6 g/kg. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko sarkopenii (utrata masy mięśniowej) i osteoporozy.

W diecie osób w wieku 40-50 lat bardzo ważne jest dbanie nie tylko o kaloryczność, ale skład posiłków. Nie zapominaj o białku 123RF/PICSEL

Restrykcyjne diety odchudzające

Częstym błędem po 45. roku życia jest wprowadzanie rygorystycznych diet odchudzających. Szkodliwe jest zarówno eliminowanie niektórych składników odżywczych (np. węglowodanów), jak i zbyt niska kaloryczność posiłków. W efekcie w pierwszej kolejności dochodzi do utraty masy mięśniowej, a organizm wkracza w tryb oszczędzania energii, co skutkuje spowolnieniem metabolizmu.

Dieta niedostosowana do potrzeb i zmian hormonalnych

Wiele osób w średnim wieku skarży się, że nie może już jeść tego, co jeszcze 10 lat wcześniej. Niestety to typowe zmiany związane także ze zmianami hormonalnymi. Są one szczególnie widoczne u kobiet po menopauzie - spadek estrogenów sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicy brzucha. Z wiekiem jednak może się również zmniejszać wrażliwość komórek na insulinę, co również przyczynia się do przybierania na wadze. Dlatego dieta powinna być dostosowana do stylu życia i potrzeb. Osoby aktywne fizyczne powinny jeść więcej białka, mogą też pozwolić sobie na nieco wyższą kaloryczność. Z kolei w przypadku osób mniej aktywnych wskazane jest ograniczenie węglowodanów prostych i tłuszczów nasyconych na rzecz produktów pełnoziarnistych oraz surowych owoców.

Przewlekły stres i niedobory snu

Osoby po 45. roku życia prowadzą zwykle intensywny tryb życia. Codzienne obowiązki, praca, opieka nad dziećmi czy starzejącymi się rodzicami wymaga wiele energii i jest powodem przewlekłego stresu. Niestety nadmiar kortyzolu w organizmie negatywnie wpływa na całe ciało. Sprzyja spowolnieniu metabolizmu, insulinooporności i prowadzi do kłopotów ze snem. Z kolei niedobory snu odpowiadają za gorsze samopoczucie i większy apetyt w ciągu dnia. Pomocne mogą być techniki relaksacyjne, a także prośba o wsparcie ze strony bliskich.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

MOŻNA ZDROWIEJ. O starzeniu się i perimenopauzie. Dr Agnes Frankel: Zmiany przyspieszają po 35. roku życia INTERIA.PL