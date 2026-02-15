Spis treści: Dbaj o nawodnienie Dbaj o aktywność fizyczną Zwróć uwagę na sposób jedzenia Jedz regularnie Nie zapominaj o kluczowych składnikach w diecie

Dbaj o nawodnienie

Odpowiednie nawodnienie odgrywa kluczową rolę w procesach trawienia. To właśnie woda stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych, a w dodatku korzystnie wpływa na perystaltykę jelit oraz wchłanianie substancji odżywczych do organizmu. Ważną zasadą jest przyjmowanie płynów między posiłkami, a nie w trakcie lub tuż po. Napoje spożywane jednocześnie z pokarmami stałymi mogą bowiem utrudniać trawienie. Unikać powinno się też zimnych napojów, najlepsze dla układu pokarmowego są płyny w temperaturze pokojowej lub nieco cieplejsze.

Dbaj o aktywność fizyczną

Bardzo zdrowa dla procesów trawienia jest również aktywność fizyczna. Nie chodzi wcale o intensywne treningi - wystarczy krótki spacer po głównych posiłkach. To najlepszy sposób na przyspieszenie metabolizmu, poprawę pracy jelit i ochronę trzustki przed wyrzutem glukozy do krwi. W przypadku nawracających zaparć najlepsze są poranne ćwiczenia angażujące mięśnie brzucha.

Zwróć uwagę na sposób jedzenia

Warto wiedzieć, że procesy trawienia rozpoczynają się już w jamie ustnej. Im dokładniej i wolniej przeżuwasz pokarm, tym mniej pracy muszą wykonać później inne narządy, zwłaszcza żołądek i jelita. Wolne jedzenie chroni też przed przedostawaniem się nadmiaru powietrza do układu pokarmowego, a to częsta przyczyna wzdęć i gazów. Wolne spożywanie posiłków pozwala też uniknąć przejedzenia - sygnał o sytości dociera do mózgu z opóźnieniem, zwykle ok. 15-20 minut po zakończonym posiłku.

Jedz regularnie

Dla układu trawiennego kluczowa jest także regularność posiłków. Podjadanie nawet niewielkich przekąsek sprawia, że układ pokarmowy i trawienny nie ma czasu na odpoczynek i regenerację. Jedzenie głównych posiłków o zbliżonych porach pozwala poprawić pracę jelit i całego organizmu.

Nie zapominaj o kluczowych składnikach w diecie

Układ pokarmowy nie będzie dobrze funkcjonował, jeśli w codziennej diecie nie znajdzie się odpowiednia ilość błonnika, tzn. minimum 25-35 g dziennie w przypadku dorosłych osób. Błonnik nie tylko reguluje apetyt i obniża poziom glukozy we krwi, ale poprawia perystaltykę jelit i jest pożywką dla pożytecznych bakterii jelitowych. Nie bez przyczyny każdy posiłek powinien zawierać pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa czy nasiona roślin strączkowych. Bogatym źródłem błonnika są również owoce.

Ważne są także naturalne probiotyki, które odbudowują wartościową mikroflorę bakteryjną jelit. Do tego typu żywności zalicza się wszelkie kiszonki czy jogurty naturalne.

