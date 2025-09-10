Pięć złotych zasad dla jelit. Wprowadź w życie, unikniesz chorób i unormujesz wagę
Flora bakteryjna to jeden z kluczowych elementów naszego zdrowia. Wpływa na odporność, nastrój, wagę, a nawet ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Jaką rolę pełni w organizmie i jak prawidłowo ją wspierać?
Spis treści:
Mikrobiota - nasz wewnętrzny ekosystem
Mikrobiota to zbiór bilionów mikroorganizmów zamieszkujących nasze ciało - głównie jelita, ale też skórę, drogi rodne, jamę ustną i płuca. Większość z nich to bakterie, choć są tam również wirusy, grzyby i archeony. Ich łączna masa może wynosić nawet 2 kilogramy.
Choć brzmi to jak scenariusz science fiction, żyjemy w symbiozie z tym mikroświatem. Mikrobiota pomaga nam trawić pokarm, syntetyzuje witaminy, chroni przed patogenami i reguluje układ odpornościowy. Zależność jest obustronna - my dajemy bakteriom pożywienie i warunki do życia, a one dbają o nas.
Co się dzieje, gdy mikrobiota jest w złym stanie?
Zaburzenia mikrobioty (czyli tzw. dysbioza) mogą mieć poważne konsekwencje. Naukowcy łączą je m.in. z:
• otyłością i cukrzycą typu 2,
• depresją i zaburzeniami lękowymi,
• chorobami autoimmunologicznymi (np. Hashimoto),
• zespołem jelita drażliwego (IBS),
• alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.
Do rozchwiania równowagi bakteryjnej mogą prowadzić m.in. przewlekły stres, antybiotykoterapia, zła dieta (bogata w cukry proste, uboga w błonnik), alkohol, brak snu i siedzący tryb życia.
Jak wspierać swoją mikrobiotę?
Dobra wiadomość jest taka, że możemy skutecznie wspierać swoją mikrobiotę - i to codziennymi wyborami. Oto 5 kluczowych zasad:
1. Jedz więcej błonnika.
Bakterie jelitowe "żywią się" błonnikiem, szczególnie tym z warzyw, owoców, roślin strączkowych i pełnoziarnistych zbóż. Im więcej różnorodnych źródeł błonnika, tym większa różnorodność mikroorganizmów - a to korzystne dla zdrowia.
2. Sięgaj po produkty fermentowane.
Kiszonki, kefir, jogurt naturalny, kombucha - to naturalne źródła probiotyków, czyli "dobrych bakterii", które wspierają mikroflorę jelitową.
3. Unikaj przetworzonej żywności i nadmiaru cukru.
Dieta bogata w cukier i tłuszcze trans może sprzyjać rozwojowi niekorzystnych bakterii i prowadzić do dysbiozy.
4. Zachowuj ostrożność przy antybiotykach.
Antybiotyki ratują życie, ale zabijają też dobre bakterie. Jeśli musisz je przyjmować, skonsultuj z lekarzem możliwość stosowania probiotyków wspomagających odbudowę mikrobioty.
5. Dbaj o sen, ruch i ogranicz stres.
Styl życia wpływa na jelita bardziej, niż się wydaje. Regularny sen, umiarkowany wysiłek fizyczny i techniki relaksacyjne wspierają zdrowie osi jelita-mózg.