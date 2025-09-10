Pięć złotych zasad dla jelit. Wprowadź w życie, unikniesz chorób i unormujesz wagę

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Flora bakteryjna to jeden z kluczowych elementów naszego zdrowia. Wpływa na odporność, nastrój, wagę, a nawet ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Jaką rolę pełni w organizmie i jak prawidłowo ją wspierać?

Jogurt na zdrowe jelita
Jogurt na zdrowe jelitapexels.compexels.com

Spis treści:

  1. Mikrobiota - nasz wewnętrzny ekosystem
  2. Co się dzieje, gdy mikrobiota jest w złym stanie?
  3. Jak wspierać swoją mikrobiotę?

Mikrobiota - nasz wewnętrzny ekosystem

Mikrobiota to zbiór bilionów mikroorganizmów zamieszkujących nasze ciało - głównie jelita, ale też skórę, drogi rodne, jamę ustną i płuca. Większość z nich to bakterie, choć są tam również wirusy, grzyby i archeony. Ich łączna masa może wynosić nawet 2 kilogramy.

Choć brzmi to jak scenariusz science fiction, żyjemy w symbiozie z tym mikroświatem. Mikrobiota pomaga nam trawić pokarm, syntetyzuje witaminy, chroni przed patogenami i reguluje układ odpornościowy. Zależność jest obustronna - my dajemy bakteriom pożywienie i warunki do życia, a one dbają o nas.

Co się dzieje, gdy mikrobiota jest w złym stanie?

Zaburzenia mikrobioty (czyli tzw. dysbioza) mogą mieć poważne konsekwencje. Naukowcy łączą je m.in. z:

• otyłością i cukrzycą typu 2,

depresją i zaburzeniami lękowymi,

• chorobami autoimmunologicznymi (np. Hashimoto),

zespołem jelita drażliwego (IBS),

alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.

Do rozchwiania równowagi bakteryjnej mogą prowadzić m.in. przewlekły stres, antybiotykoterapia, zła dieta (bogata w cukry proste, uboga w błonnik), alkohol, brak snu i siedzący tryb życia.

Uśmiechnięta starsza kobieta wykonująca ćwiczenie w pozycji deski na macie w jasnym, przytulnym wnętrzu.
Regularny sen, umiarkowany wysiłek fizyczny i techniki relaksacyjne wspierają zdrowie osi jelita–mózgsvyatoslav lipinskiy123RF/PICSEL

Jak wspierać swoją mikrobiotę?

Dobra wiadomość jest taka, że możemy skutecznie wspierać swoją mikrobiotę - i to codziennymi wyborami. Oto 5 kluczowych zasad:

1. Jedz więcej błonnika.

Bakterie jelitowe "żywią się" błonnikiem, szczególnie tym z warzyw, owoców, roślin strączkowych i pełnoziarnistych zbóż. Im więcej różnorodnych źródeł błonnika, tym większa różnorodność mikroorganizmów - a to korzystne dla zdrowia.

2. Sięgaj po produkty fermentowane.

Kiszonki, kefir, jogurt naturalny, kombucha - to naturalne źródła probiotyków, czyli "dobrych bakterii", które wspierają mikroflorę jelitową.

3. Unikaj przetworzonej żywności i nadmiaru cukru.

Dieta bogata w cukier i tłuszcze trans może sprzyjać rozwojowi niekorzystnych bakterii i prowadzić do dysbiozy.

4. Zachowuj ostrożność przy antybiotykach.

Antybiotyki ratują życie, ale zabijają też dobre bakterie. Jeśli musisz je przyjmować, skonsultuj z lekarzem możliwość stosowania probiotyków wspomagających odbudowę mikrobioty.

5. Dbaj o sen, ruch i ogranicz stres.

Styl życia wpływa na jelita bardziej, niż się wydaje. Regularny sen, umiarkowany wysiłek fizyczny i techniki relaksacyjne wspierają zdrowie osi jelita-mózg.

