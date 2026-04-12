Spis treści: Są zaliczane do najpiękniejszych drzew. Nie są wolne od wad Zagrożenie dla fundamentów i instalacji Tych drzew nie sadź w małych ogrodach Łamliwe konary bywają groźne Drzewo bohaterem ludowych opowieści

Są zaliczane do najpiękniejszych drzew. Nie są wolne od wad

Wierzby od lat uznawane są za jedne z najbardziej urodziwych drzew ozdobnych. Pięknie prezentują się w parkach i nad brzegami jezior czy rzek, tworząc malownicze pejzaże. Łatwo popaść w sielankowy nastrój na widok delikatnych, wąskich liści i długich, zwisających gałęzi, które poruszają się nawet przy lekkim wietrze. Całość sprawia, że drzewa kojarzą się z naturalną elegancją i wszechogarniającym spokojem.

Dodatkowym atutem jest szybki wzrost, dzięki któremu wierzby w krótkim czasie osiągają imponujące rozmiary. Niestety, te same cechy mogą stać się źródłem licznych problemów, gdy okazy te zostaną posadzone w bezpośrednim sąsiedztwie domu.

Zagrożenie dla fundamentów i instalacji

Jednym z największych problemów związanych z sadzeniem wierzb jest ich bardzo rozbudowany system korzeniowy. Potrafi sięgać daleko poza obrys korony. Zdarza się, że korzenie wnikają w szczeliny fundamentów, uszkadzają nawierzchnie, a nawet deformują chodniki i podjazdy,

Są niebezpieczne dla instalacji podziemnych - mogą niszczyć rury kanalizacyjne i wodociągowe. W efekcie prowadzi to do kosztownych napraw i konieczności ingerencji w strukturę posesji. Zakłada się więc, że bezpieczna odległość wierzby od domu wynosi co najmniej sześć metrów.

Tych drzew nie sadź w małych ogrodach

Wierzby charakteryzują się szeroką, rozłożystą koroną, która potrzebuje dużo wolnego miejsca. Choć wygląda imponująco, w małych i średnich ogrodach szybko zacznie dominować nad całym otoczeniem, przytłaczając inne rośliny i zaburzając proporcje aranżacji. Dodatkowo stanie się źródłem zacienienia, przez co trawniki i inne okazy ozdobne znajdujące się w pobliżu mogą cierpieć na niedobór światła i kiepsko rosnąć.

Trzeba wziąć pod uwagę, że wierzby wymagają także kontroli i regularnego przycinania, ponieważ bez odpowiedniej pielęgnacji szybko tracą formę i stają się trudne do okiełznania. Z pewnością nie będą odpowiednie dla osób, które czas spędzony na pracach ogrodowych chcą ograniczyć do minimum.

Wierzba zachwyca wyglądem, ale nie powinna rosnąć blisko domu 123RF/PICSEL

Łamliwe konary bywają groźne

Mimo że wierzby wyglądają lekko i subtelnie, mogą wyrządzić poważne szkody. Wszystko przez stosunkowo kruche i podatne na uszkodzenia gałęzie. Podczas silniejszych podmuchów wiatru i burz konary mogą łatwo pękać i spadać, co tworzy duże zagrożenie zarówno dla osób przebywających w ogrodzie, jak i dla zaparkowanych samochodów.

Nawet bez gwałtownych zjawisk pogodowych zdarza się, że starsze lub osłabione gałęzie łamią się pod własnym ciężarem. To kolejny powód, przez który sadzenie wierzby blisko domu nie jest zalecane.

Drzewo bohaterem ludowych opowieści

W wierzeniach naszych przodków wierzba zajmowała szczególne miejsce, choć raczej nie była postrzegana pozytywnie. Często kojarzono ją ze światem duchów i smutkiem. Wierzby sadzone blisko domów miały według dawnych wierzeń przynosić pecha, niepokój i choroby.

Bywały uznawane za symbol przemijania i żałoby, dlatego znacznie częściej spotykano je na odludziach i cmentarzach niż przy domostwach. Dziś przekonania tego rodzaju możemy traktować ze sporym dystansem. Nie da się jednak zaprzeczyć, że już dawno temu dostrzegano problematyczną naturę drzew, choć nie wynikało to z typowo praktycznych przesłanek.

