Co zrobić z palmą wielkanocną z zeszłego roku?

Najczęściej wskazuje się trzy rozwiązania:

spalić,

oddać do kościoła,

zakopać w ziemi.

Dla wielu wierzących to najlepsze wyjście, bo poświęcona palma nie jest traktowana jak zwykły przedmiot, a tym bardziej jak odpad, którego można się tak po prostu pozbyć (choć i tutaj nie brakuje rad, aby palmę po prostu umieścić w koszu na śmieci).

Spalenie starej palmy to zwyczaj najmocniej zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej, będący symbolicznym przejściem od jednego roku liturgicznego do kolejnego. W związku z tym pojawiają się też zwyczaje ludowe, na przykład rozsypywanie popiołu w ogrodzie albo wkładanie poświęconych gałązek w ziemię dla urodzaju.

Jeśli ktoś nie ma warunków do palenia, może zakopać palmę w ziemi. To spokojny i godny sposób, zwłaszcza wtedy, gdy palma jest wykonana z naturalnych materiałów, a ty wiesz, że za jakiś czas bezpiecznie rozłożą się w glebie. Część osób wybiera też zachowanie jej na kolejny rok, zwłaszcza jeśli palma nadal dobrze wygląda i ma dla domowników szczególne znaczenie.

Palmy wielkanocne można wykorzystywać przez kilka świąt z rzędu. 123RF/PICSEL

W sieci można znaleźć także bardziej codzienne odpowiedzi. Ktoś przechowuje palmy w szafie, ktoś inny trzyma je latami w wazonie, a jeszcze ktoś przyznaje, że z braku innej możliwości wyrzucił ją do śmieci. Ta różnorodność pokazuje, że tradycja spotyka się dziś z realiami życia, zwłaszcza w mieszkaniach bez pieca, kominka czy ogrodu.

Kiedy wyrzucić palmę wielkanocną?

Wiele osób zastanawia się nie tylko co zrobić z palmą, ale też kiedy najlepiej się z nią pożegnać. Najczęściej palma zostaje w domu aż do kolejnego roku, do Świąt Wielkanocnych. Dla jednych naturalnym momentem jest czas przed następną Niedzielą Palmową, dla innych okres tuż przed Środą Popielcową.

Trzeba też odróżnić usunięcie palmy z miejsca, w którym stała, od zwykłego wyrzucenia. Dla osób wierzących nie chodzi przecież o to, żeby pozbyć się jej jak zużytej dekoracji, ale żeby zrobić to z szacunkiem. Dlatego pytanie "kiedy wyrzucić palmę wielkanocną?" lepiej rozumieć jako: kiedy zakończyć jej przechowywanie i jak zrobić to właściwie.

W tradycji często wskazuje się właśnie okres przed Środą Popielcową, bo wtedy stare palmy bywają spalane, a ich popiół może być wykorzystany w liturgii. Jednak w wielu domach palma stoi znacznie dłużej, czasem aż zacznie się osypywać albo straci swój kształt, co może oznaczać, że będzie w użytku nie tylko w jednym sezonie, ale też przez kilka lat z rzędu.

Czy można poświęcić palmę wielkanocną z zeszłego roku?

To pytanie pojawia się bardzo często, zwłaszcza gdy palma jest ładna, trwała i szkoda się z nią rozstawać. I dlatego wiele osób przynosi do kościoła tę samą palmę kolejny raz. W internetowych komentarzach bez trudu można znaleźć wypowiedzi w stylu: "używam co roku tej samej" albo "chowam do szafy i wyciągam za rok".

Czy można poświęcić palmę wielkanocną z zeszłego roku? Oczywiście, jeśli palma jest zachowana w dobrym stanie. Nie ma powszechnego zwyczaju, który nakazywałby co roku kupować lub przygotowywać zupełnie nową. Z drugiej strony wiele osób woli przynieść świeżą palmę, bo traktuje to jako nowy znak wejścia w kolejne święta i nowy Wielki Tydzień.

To kwestia bardziej tradycji i osobistego podejścia niż sztywnej zasady. Jeśli palma się nie rozsypuje, nie jest zniszczona i nadal spełnia swoją symboliczną rolę, wiele osób korzysta z niej ponownie. To ruch, który jest przyjazny dla portfela i środowiska, bo nie nakręcamy w ten sposób konsumpcjonizmu.

Jeśli jednak ktoś ma wątpliwości, najlepiej zapytać w swojej parafii albo osób starszych z rodziny czy sąsiedztwa, bo lokalne tradycje bywają różne.

