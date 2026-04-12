Spis treści: Jak wygląda lagerstremia? Dlaczego warto zmienić faworyta? Gdzie lagerstremia rośnie najlepiej? Jak dbać o tę roślinę w Polsce?

Jak wygląda lagerstremia?

Lagerstremia indyjska (często nazywana "bzem południa") to roślina, obok której trudno przejść obojętnie. Pochodzi z Azji, ale świetnie radzi sobie w ogrodach na całym świecie. Jej największym plusem są zachwycające kwiaty. Ich płatki wyglądają jak pognieciona, delikatna bibuła i są zebrane w duże, gęste wiechy o długości nawet 20 centymetrów. Wybór kolorów jest ogromny: od bieli, przez jasny róż i mocną fuksję, aż po głęboką czerwień i fiolet. Co ciekawe, roślina jest dekoracyjna przez cały rok. Gdy kwiaty opadną, uwagę przyciąga jej kora, która łuszczy się w niezwykle malowniczy sposób, odsłaniając gładki, plamisty pień, a liście jesienią przebarwiają się na ogniste odcienie żółci i czerwieni.

Dlaczego warto zmienić faworyta?

Kochamy hortensje, ale dobrze wiemy, że potrafią być niesamowicie kapryśne. Potrzebują idealnej równowagi między słońcem a cieniem i pochłaniają ogromne ilości wody. Lagerstremia wypada przy nich zupełnie inaczej. Przede wszystkim zachwyca długością kwitnienia. Gdy hortensje cieszą oczy tylko przez kilka tygodni, lagerstremia zaczyna w lipcu i potrafi kwitnąć aż do późnej jesieni, nawet przez cztery miesiące. Do tego dochodzi odporność na słońce i upał. Ten krzew wręcz kocha pełne nasłonecznienie. Tam, gdzie hortensja w czasie letnich skwarów traci jędrność liści, lagerstremia rozwija się bez problemu i kwitnie jeszcze obficiej. A gdy dobrze się ukorzeni, znosi też okresowe susze.

Ten krzew kwitnie nawet przez cztery miesiące 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Gdzie lagerstremia rośnie najlepiej?

Aby lagerstremia odwdzięczyła się burzą kwiatów, musisz znaleźć jej odpowiednie miejsce. To absolutny klucz do sukcesu! Wybierz stanowisko najbardziej nasłonecznione w całym ogrodzie - najlepiej o południowej wystawie. Bardzo ważne, aby miejsce było zaciszne i osłonięte od mroźnych wiatrów. Idealnie sprawdzi się tło w postaci jasnej, południowej ściany domu, która w nocy będzie oddawać roślinie zmagazynowane za dnia ciepło. Jeśli chodzi o glebę, "bez południa" nie ma dużych wymagań. Zadowoli się przeciętną, dobrze przepuszczalną ziemią ogrodową. Nie znosi jednak "mokrych stóp", więc unikaj miejsc, w których po deszczu zalega woda. Brak miejsca w ogrodzie? Nic straconego - lagerstremia fantastycznie rośnie w dużych donicach na słonecznych tarasach i balkonach.

Jak dbać o tę roślinę w Polsce?

Choć w cieplejszym klimacie rośnie niemal bezobsługowo, w naszych warunkach wymaga odrobiny ogrodniczej czułości, zwłaszcza zimą. Młode okazy są wrażliwe na mróz. Przed nadejściem zimy koniecznie zabezpiecz bryłę korzeniową grubą warstwą ściółki (kopczyk z kory lub liści), a pędy owiń białą agrowłókniną. Egzemplarze uprawiane w donicach najlepiej przenieść na zimę do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia.

Wiosną przychodzi czas na najważniejszy zabieg - cięcie. Lagerstremia kwitnie wyłącznie na pędach jednorocznych, dlatego silne skrócenie gałązek na przełomie zimy i wiosny (zostawiamy około 1/3 długości zeszłorocznych przyrostów) to gwarancja zwartego pokroju i maksymalnie obfitego kwitnienia latem. W sezonie wegetacyjnym wystarczy ją regularnie podlewać (szczególnie młode sadzonki) i raz na jakiś czas zasilić nawozem z potasem i fosforem. Tyle wystarczy, by cieszyć się ogrodem, którego pozazdroszczą ci wszyscy sąsiedzi!

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

