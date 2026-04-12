Piękna i mniej wymagająca niż hortensja. Ogrodnicy coraz częściej stawiają właśnie na nią
Zapomnij o hortensjach. Ten krzew podbija ogrody i kwitnie nawet cztery miesiące bez przerwy. Wygląda jak z południa Europy, a przy tym radzi sobie z upałem i krótkimi suszami. Lagerstremia dopiero zaczyna robić furorę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że szybko stanie się nowym numerem jeden w ogrodach. Sprawdź, dlaczego wszyscy zaczynają się nią zachwycać i jak ją uprawiać, żeby wyglądała naprawdę spektakularnie.
Jak wygląda lagerstremia?
Lagerstremia indyjska (często nazywana "bzem południa") to roślina, obok której trudno przejść obojętnie. Pochodzi z Azji, ale świetnie radzi sobie w ogrodach na całym świecie. Jej największym plusem są zachwycające kwiaty. Ich płatki wyglądają jak pognieciona, delikatna bibuła i są zebrane w duże, gęste wiechy o długości nawet 20 centymetrów. Wybór kolorów jest ogromny: od bieli, przez jasny róż i mocną fuksję, aż po głęboką czerwień i fiolet. Co ciekawe, roślina jest dekoracyjna przez cały rok. Gdy kwiaty opadną, uwagę przyciąga jej kora, która łuszczy się w niezwykle malowniczy sposób, odsłaniając gładki, plamisty pień, a liście jesienią przebarwiają się na ogniste odcienie żółci i czerwieni.
Dlaczego warto zmienić faworyta?
Kochamy hortensje, ale dobrze wiemy, że potrafią być niesamowicie kapryśne. Potrzebują idealnej równowagi między słońcem a cieniem i pochłaniają ogromne ilości wody. Lagerstremia wypada przy nich zupełnie inaczej. Przede wszystkim zachwyca długością kwitnienia. Gdy hortensje cieszą oczy tylko przez kilka tygodni, lagerstremia zaczyna w lipcu i potrafi kwitnąć aż do późnej jesieni, nawet przez cztery miesiące. Do tego dochodzi odporność na słońce i upał. Ten krzew wręcz kocha pełne nasłonecznienie. Tam, gdzie hortensja w czasie letnich skwarów traci jędrność liści, lagerstremia rozwija się bez problemu i kwitnie jeszcze obficiej. A gdy dobrze się ukorzeni, znosi też okresowe susze.
Gdzie lagerstremia rośnie najlepiej?
Aby lagerstremia odwdzięczyła się burzą kwiatów, musisz znaleźć jej odpowiednie miejsce. To absolutny klucz do sukcesu! Wybierz stanowisko najbardziej nasłonecznione w całym ogrodzie - najlepiej o południowej wystawie. Bardzo ważne, aby miejsce było zaciszne i osłonięte od mroźnych wiatrów. Idealnie sprawdzi się tło w postaci jasnej, południowej ściany domu, która w nocy będzie oddawać roślinie zmagazynowane za dnia ciepło. Jeśli chodzi o glebę, "bez południa" nie ma dużych wymagań. Zadowoli się przeciętną, dobrze przepuszczalną ziemią ogrodową. Nie znosi jednak "mokrych stóp", więc unikaj miejsc, w których po deszczu zalega woda. Brak miejsca w ogrodzie? Nic straconego - lagerstremia fantastycznie rośnie w dużych donicach na słonecznych tarasach i balkonach.
Jak dbać o tę roślinę w Polsce?
Choć w cieplejszym klimacie rośnie niemal bezobsługowo, w naszych warunkach wymaga odrobiny ogrodniczej czułości, zwłaszcza zimą. Młode okazy są wrażliwe na mróz. Przed nadejściem zimy koniecznie zabezpiecz bryłę korzeniową grubą warstwą ściółki (kopczyk z kory lub liści), a pędy owiń białą agrowłókniną. Egzemplarze uprawiane w donicach najlepiej przenieść na zimę do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia.
Wiosną przychodzi czas na najważniejszy zabieg - cięcie. Lagerstremia kwitnie wyłącznie na pędach jednorocznych, dlatego silne skrócenie gałązek na przełomie zimy i wiosny (zostawiamy około 1/3 długości zeszłorocznych przyrostów) to gwarancja zwartego pokroju i maksymalnie obfitego kwitnienia latem. W sezonie wegetacyjnym wystarczy ją regularnie podlewać (szczególnie młode sadzonki) i raz na jakiś czas zasilić nawozem z potasem i fosforem. Tyle wystarczy, by cieszyć się ogrodem, którego pozazdroszczą ci wszyscy sąsiedzi!
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady