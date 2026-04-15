Spis treści: Dlaczego polskie truskawki są lepsze od zagranicznych? Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych? Ile kosztują polskie truskawki wczesną wiosną?

Dlaczego polskie truskawki są lepsze od zagranicznych?

Truskawki ze względu na sezonowość są szczególnie wyczekiwanymi owocami. Polskie odmiany charakteryzują się wyjątkową miękkością, słodkim smakiem oraz intensywnym aromatem. Mimo że wczesnowiosenne truskawki nie dorównują tym uprawianym na polach i w słońcu, wciąż są znacznie lepszej jakości od tych zagranicznych. Przede wszystkim trafiają do sprzedaży na krótko po zebraniu. Nie wymagają zabezpieczania środkami chemicznymi wydłużającymi trwałość. Polskie odmiany są też znacznie smaczniejsze.

Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych?

Polskie truskawki są bardziej czerwone od zagranicznych - wszystko dlatego, że zbiera się je dopiero, gdy są dojrzałe. Owoce pochodzące z Maroka, Grecji czy Hiszpanii zrywane są znacznie wcześniej, by wytrzymały długi transport. Zagraniczne owoce często są też bardziej błyszczące, większe i twardsze, ale mają bledszy kolor. Mimo że wyglądają apetycznie, próżno szukać w nich głębszego smaku czy aromatu, sprawiają wręcz wrażenie "plastikowych".

Polskie truskawki najłatwiej rozpoznać po szypułce - powinna być świeża, zielona i sprężysta oraz dobrze przylegać do owocu. W importowanych owocach szypułki mogą być zwiędłe i zaczynać odpadać. Poruszając lekko szypułką, można też wyczuć charakterystyczny zapach - słodki i intensywny świadczy o tym, że produkt jest polski.

W sklepach i na targowiskach pojawiły się pierwsze polskie truskawki ze szklarni

Ile kosztują polskie truskawki wczesną wiosną?

Wczesną wiosną ceny truskawek są bardzo wysokie - wahają się w granicach 35-45 zł za kg. Wszystko dlatego, że ilość upraw szklarniowych jest ograniczona, znacznie wyższe są też koszty produkcji. Mimo to można trafić na promocje, zwłaszcza w dużych sieciach. Przykładowo w Biedronce w dniach 16-18 kwietnia opakowanie 250 g będzie kosztować 8,99 zł. Truskawki importowane są znacznie tańsze - ich koszt to ok. 12-18 zł za kg.

