Spis treści: Sezon na grzyby już trwa. Jakie gatunki można zbierać już na potęgę? Gdzie szukać borowików w lipcu? W tym województwie jest ich już cała masa

Sezon na grzyby już trwa. Jakie gatunki można zbierać już na potęgę?

Umiarkowane temperatury, przelotne opady i duża wilgotność sprawiają, że tegoroczny lipiec sprzyja grzybiarzom. Kilka dni temu pisaliśmy, że w Wielkopolsce zarejestrowano obfity wysyp kurek, a tamtejsze lasy dosłownie świecą się na żółto. Pieprzniki jadalne są uwielbiane za uniwersalne zastosowanie w kuchni, aromat oraz smak, jednak większość grzybiarzy w sezonie wyczekuje przede wszystkim obfitości ze strony najbardziej cenionych w Polsce prawdziwków. Dla miłośników tych grzybów mamy dobre wieści. Nie musicie czekać do jesieni, bowiem od borowików już roi się w polskich lasach. Na dorodne, zdrowe i spektakularnych rozmiarów okazy natknęli się pewni grzybiarze, którzy zaprezentowali swoje znaleziska w sieci.

Gdzie szukać borowików w lipcu? W tym województwie jest ich już cała masa

Aby grzybobranie nie zakończyło się niepowodzeniem, trzeba wiedzieć gdzie i w jaką pogodę szukać konkretnych gatunków. Na szczęście na forach internetowych i w mediach społecznościowych można korzystać z informacji publikowanych na bieżąco przez grzybiarzy, co jest ogromnym ułatwieniem. Jednym z profili cieszącym się ogromną popularnością jest ten o nazwie "Grzybiarze w lesie".

Tam właśnie od kilku dni pojawiają się wpisy, które dowodzą, że prawdziwki rosną już na potęgę m.in. w województwie dolnośląskim. Grzybiarze zamieszczają zdjęcia i filmiki przedstawiające imponujące znaleziska . Grzyby prezentują się fenomenalnie - są duże, jędrne, a przede wszystkim zdrowe. Pojawił się też obszerny opis historii, która opowiada, co zachęciło zabieraczy z Wielkopolski do wybrania się po grzyby na Dolny Śląsk.

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"To, co zastaliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Mój nos po raz kolejny mnie nie zawiódł. Wracaliśmy do domu z pięcioma koszami pięknych borowików… Jestem przekonany, że jeśli pogoda dopisze, wkrótce w tych lasach zacznie się prawdziwe eldorado" - czytamy na Facebooku.



