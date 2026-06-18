Pierz ręczniki tylko w ten sposób. Będą miękkie i pachnące przez długi czas

Spis treści: Dlaczego ręczniki tracą miękkość? Ręczniki miękkie jak w hotelu. Zastosuj ten trik w czasie prania, a efekt przerośnie twoje oczekiwania W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Dlaczego ręczniki tracą miękkość?

Ręczniki to najczęściej wykorzystywanych do codziennego użytku tekstylia. Szybko się brudzą, chłoną drobnoustroje, dlatego też wymagają regularnego prania w wysokiej temperaturze. Przyjemnie korzysta się zazwyczaj z tych nowych, bo są wyjątkowo miękkie i puszyste. Często jednak bywa, że już po kilku praniach w wyniku twardej wody, silnych detergentów, wysokiej temperatury, a nawet nieumiejętnego stosowania płynów do płukania, ich włókna tracą miękkość, a nawet chłonność. Aby temu zapobiegać warto wybierać ręczniki wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów - np. bawełny egipskiej czy włókien bambusowych, ale też należy wiedzieć jak się z nimi obchodzić, aby zachowały swoje właściwości na długi czas. Nie każdy zna patent, który stosuje się na potęgę w branży hotelarskiej podczas prania ręczników. To dlatego są one zawsze miękkie, nieskazitelnie czyste i pachnące.

Zamiast płynu do płukania używaj octu i olejku eterycznego. Efekt może pozytywnie cię zaskoczyć 123RF/PICSEL

Ręczniki miękkie jak w hotelu. Zastosuj ten trik w czasie prania, a efekt przerośnie twoje oczekiwania

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wiele płynów do płukania może z czasem negatywnie wpływać na włókna ręczników - pogarszać ich chłonność, powodować sztywnienie i szorstkość. Istnieje jeden dużo lepszy, tańszy, naturalny, "zmiękczacz" do tkanin, który dodatkowo je dezynfekuje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest to doskonale nam znany, uniwersalny i niezawodny ocet spirytusowy. Aby prawidłowo działał, należy wymieszać go z wodą, w proporcji 1:3 (ocet:woda) , a następnie wlać do szuflady pralki przeznaczonej na środek zmiękczający. Aby zapewnić ręcznikom ładny zapach, warto też dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Ręczniki, ścierki jak również pościel, należy prać w temperaturze minimum 60 st. C - tylko wtedy możliwe jest pozbycie się bakterii z materiałów. Suszone z kolei powinny być na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy pozostawiać ich we wnętrzu bębna pralki ani zwiniętych z innymi ubraniami na stosie, bo wówczas bardzo łatwo o rozwój pleśni i pojawienie się brzydkiego zapachu.





Odcinek 6 INTERIA.PL