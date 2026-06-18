Pierz ręczniki tylko w ten sposób. Będą miękkie i pachnące przez długi czas

InteriaKobieta Redakcja

Używanie nowych ręczników po kąpieli to prawdziwa przyjemność. Są miękkie, puszyste i otulające. Bywa jednak, że po kilkukrotnym wypraniu w wysokiej temperaturze tracą swą sprężystość, a ich struktura staje się nieco szorstka. Można temu zapobiec, stosując trik wykorzystywany w hotelach. Jeden specyfik sprawi, że ręczniki będą miękkie przez długi czas.

Dłoń na stosie białych, puszystych ręczników ułożonych równomiernie jeden na drugim.
Ręczniki mogą pozostać miękkie i puszyste na długi czas. Należy jednak wiedzieć, w jaki sposób je prać123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego ręczniki tracą miękkość?
  2. Ręczniki miękkie jak w hotelu. Zastosuj ten trik w czasie prania, a efekt przerośnie twoje oczekiwania
  3. W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Dlaczego ręczniki tracą miękkość?

Ręczniki to najczęściej wykorzystywanych do codziennego użytku tekstylia. Szybko się brudzą, chłoną drobnoustroje, dlatego też wymagają regularnego prania w wysokiej temperaturze. Przyjemnie korzysta się zazwyczaj z tych nowych, bo są wyjątkowo miękkie i puszyste. Często jednak bywa, że już po kilku praniach w wyniku twardej wody, silnych detergentów, wysokiej temperatury, a nawet nieumiejętnego stosowania płynów do płukania, ich włókna tracą miękkość, a nawet chłonność. Aby temu zapobiegać warto wybierać ręczniki wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów - np. bawełny egipskiej czy włókien bambusowych, ale też należy wiedzieć jak się z nimi obchodzić, aby zachowały swoje właściwości na długi czas. Nie każdy zna patent, który stosuje się na potęgę w branży hotelarskiej podczas prania ręczników. To dlatego są one zawsze miękkie, nieskazitelnie czyste i pachnące.

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Używaj do prania pościeli zamiast płynu do płukania. Efekt przerośnie twoje oczekiwania

InteriaKobieta Redakcja
Ręka wlewająca płyn do szuflady pralki automatycznej, na maszynie widoczne kolorowe ręczniki.
Zamiast płynu do płukania używaj octu i olejku eterycznego. Efekt może pozytywnie cię zaskoczyć123RF/PICSEL

Ręczniki miękkie jak w hotelu. Zastosuj ten trik w czasie prania, a efekt przerośnie twoje oczekiwania

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wiele płynów do płukania może z czasem negatywnie wpływać na włókna ręczników - pogarszać ich chłonność, powodować sztywnienie i szorstkość. Istnieje jeden dużo lepszy, tańszy, naturalny, "zmiękczacz" do tkanin, który dodatkowo je dezynfekuje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest to doskonale nam znany, uniwersalny i niezawodny ocet spirytusowy. Aby prawidłowo działał, należy wymieszać go z wodą, w proporcji 1:3 (ocet:woda) , a następnie wlać do szuflady pralki przeznaczonej na środek zmiękczający. Aby zapewnić ręcznikom ładny zapach, warto też dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Ręczniki, ścierki jak również pościel, należy prać w temperaturze minimum 60 st. C - tylko wtedy możliwe jest pozbycie się bakterii z materiałów. Suszone z kolei powinny być na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy pozostawiać ich we wnętrzu bębna pralki ani zwiniętych z innymi ubraniami na stosie, bo wówczas bardzo łatwo o rozwój pleśni i pojawienie się brzydkiego zapachu.


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