Spis treści: Czy kiszony seler jest zdrowy? Na co pomaga sok z kiszonego selera? Kiedy pić sok z kiszonego selera? Jaki jest efekt picia soku z selera przez tydzień? Czy sok z selera oczyszcza wątrobę?

Czy kiszony seler jest zdrowy?

Kiszony seler chrupie i smakuje wybornie. Jako surówka wzbogaci każde danie. Jego regularne spożywanie nie tylko podbije smak serwowanych rodzinie dań, ale także poprawi samopoczucie, wygląd i pracę organów.

Kiszony seler, jak każda kiszonka ma zbawienny wpływ na mikrobiom jelitowy. Jest źródłem pożytecznych bakterii jelitowych. O zbawiennym wpływie kiszonego selera na zdrowie decyduje również pokaźna ilość przeciwutleniaczy oraz witamin A, C, K, z grupy B czy składników mineralnych: potasu, magnezu, żelaza.

Na co pomaga sok z kiszonego selera?

Przygotowując kiszony seler w domu, uzyskasz także sporo zdrowego soku. W wielu sklepach spożywczych i ze zdrową żywnością kupisz również gotowy butelkowany sok z kiszonego selera. Dlaczego warto po niego sięgać? Sok zawiera większość składników dostępnych w kiszonym selerze. Dzięki niemu możesz w łatwy sposób wzbogacić swoją dietę o cenne składniki.

Sok z kiszonego selera dodaje energii, oczyszcza i pomaga schudnąć africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Na co pomaga sok z kiszonego selera?

poprawia trawienie,

zwiększa odporność

obniża ciśnienie i cholesterol,

reguluje cukier,

oczyszcza organizm i poprawia pracę nerek,

działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie.

Naukowcy z Uniwersytetu Islamskiego zbadali wpływ suplementacji selera i pilatesu na redukcję tkanki tłuszczowej u kobiet z nadwagą i siedzącym trybem życia. 60 kobiet podzielono na 4 grupy. W grupach stosujących suplementację selerem i ćwiczących pilates przez 8 tygodni zaobserwowano najwyższy wzrost adiponektyny - hormonu wydzielanego przez tkankę tłuszczową, który wpływa na metabolizm glukozy i kwasów tłuszczowych. W grupie suplementującej jedynie seler również zaobserwowano znaczący wzrost tego hormonu. Sok z kiszonego selera i trening pilates jest połączeniem idealnym dla osób na diecie odchudzającej.

Kiedy pić sok z kiszonego selera?

Zaleca się picie ok. 470-500 ml soku z kiszonego selera dziennie, czyli ok. dwóch szklanek. Na początek warto pić nieco mniej i powoli zwiększać dawkę, aby obserwować reakcję organizmu. Niektórzy specjaliści zalecają picie szklanki soku z kiszonego selera rano na czczo 15 minut przed posiłkiem.

Choć sok ten ma wiele pozytywnych właściwości, nie zaleca się go osobom uczulonym na seler. Warzywo to należy do częstych alergenów. Ponadto powinny uważać na niego osoby na diecie niskosodowej LowFodmap ze względu na zawarty w soku mannitol, a także osoby z chorobami nerek. Seler zawiera sporo szczawianów, które mogą przyczynić się do odkładania kamieni nerkowych.

Jaki jest efekt picia soku z selera przez tydzień?

Po tygodniu picia soku z kiszonego selera możesz zaobserwować poprawę trawienia i lepsze nawodnienie organizmu. Jeśli doskwierały ci wzdęcia, częstotliwość ich występowania również powinna się zmniejszyć. Sok z kiszonego selera doda ci również energii i poprawi samopoczucie.

Czy sok z selera oczyszcza wątrobę?

Choć istnieją opinie, że sok z kiszonego selera oczyszcza wątrobę, informacje te nie są potwierdzone badaniami naukowymi. Oczyszczające właściwości soku wynikają z działania moczopędnego i poprawiających funkcjonowanie nerek, które usuwają toksyny z organizmu.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL