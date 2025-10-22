Pij, by poskromić gorączkę. Działa przeciwzapalnie i wykrztuśnie
Co przyniesie ulgę, gdy przeziębienie daje się we znaki? Naturalnych sprzymierzeńców nie brakuje. Jednym z nich jest herbata z kwiatów czarnego bzu. Jesienią sięgaj po nią jak najczęściej, a korzystnie zadziała na organizm.
W skrócie
- Herbata z kwiatów czarnego bzu to naturalny sposób na przeziębienie, polecany szczególnie jesienią i zimą.
- Kwiaty czarnego bzu wykazują działanie przeciwzapalne, napotne i wzmacniające odporność organizmu.
- Przeciwwskazania do stosowania czarnego bzu obejmują m.in. alergie i cukrzycę.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Czarny bez skrywa wiele prozdrowotnych właściwości. Jedne z nich to działanie przeciwzapalne i wzmacniające odporność. Dlatego też jesienią i zimą, zwłaszcza gdy infekcje dają się we znaki, warto włączyć do menu herbatę z kwiatów czarnego bzu. Z pewnością przyniesie ulgę w przeziębieniu.
Spis treści:
- Kwiaty czarnego bzu: najważniejsze właściwości
- Jak przygotować herbatę z czarnego bzu?
- Kwiaty czarnego bzu. Lista przeciwwskazań
Kwiaty czarnego bzu: najważniejsze właściwości
Kwiaty czarnego bzu nie tylko intensywnie pachną, ale i zawierają cenne lecznicze właściwości. Nie bez powodu były cenione w medycynie ludowej. Wykazują pozytywne działanie na drogi oddechowe, wykazują też działanie antywirusowe. Z tego powodu jesienią i zimą warto sięgać po herbatę na ich bazie, zwłaszcza gdy borykamy się z przeziębieniem.
Pyszny napar z pewnością przyniesie nam ulgę. Zwłaszcza, że kwiaty czarnego bzu działają napotnie, wzmacniają błony śluzowe dróg oddechowych, działają kojąco w przypadku bólu głowy i wykrztuśnie.
To dzięki zawartym w nich składnikom takim polifenole, flawonoidy, kwasy organiczne i składniki mineralne. Takie połączenie sprawia, że kwiaty czarnego bzu pomagają wzmacniać odporność, działają przeciwzapalnie i rozkurczowo.
Herbata z nimi w roli głównej zadziała też rozgrzewająco, przeciwzapalnie i oczyszczająco. A do tego obniża temperaturę.
Jak przygotować herbatę z czarnego bzu?
Dlatego gdy doskwiera nam przeziębienie, warto sobie pomóc w prosty sposób. Herbatę można kupić w aptece lub sklepie - ceny wahają się od 9 do kilkunastu zł za opakowanie 250 g.
Dziennie możemy wypić 2-3 filiżanki naparu. Wystarczy jedna łyżeczka kwiatów, którą należy zalać szklanką wrzątku i pozostawić do zaparzenia na kwadrans.
Kwiaty czarnego bzu. Lista przeciwwskazań
Warto pamiętać, że kwiaty czarnego bzu w niektórych przypadkach zamiast pomóc, mogą nam zaszkodzić. Pierwszym przeciwwskazaniem jest alergia. Kolejne to cukrzyca - osoby borykające się z tą chorobą nie powinny pić naparu z kwiatów. Chodzi przede wszystkim o osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe (bez leczniczy obniża poziom cukru we krwi).
Produktów z zawartością czarnego bzu nie powinny też stosować osoby, które mają w niedługim czasie perspektywę operacji i zabiegów chirurgicznych (powinny je odstawić minimum na dwa tygodnie przed ich terminem). Ostrożność powinny też zachować kobiety w ciąży i karmiące piersią - włączenie do diety herbaty czy innych produktów z kwiatów czarnego bzu należy skonsultować z lekarzem.