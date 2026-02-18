Spis treści: Czym jest morwa biała i co zawiera? Dlaczego warto pić herbatę z morwy białej? Jak stosować morwę białą w codziennej diecie?

Czym jest morwa biała i co zawiera?

Morwa biała to drzewo liściaste pochodzące z Azji. Surowcem leczniczym są zarówno liście, owoce, nasiona oraz kora tej rośliny. Ze względu na cenne substancje bioaktywne morwa biała wykorzystywana jest w przemyśle zielarskim, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

Niezwykła roślina zachwyca bogactwem składników odżywczych i bioaktywnych. Znajdziemy w niej zarówno cenne witaminy i minerały, jak i flawonoidy, kwasy fenolowe, antocyjany, lipidy, białka czy cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Oprócz tego roślina zawiera cenne związki o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym, a także substancję przeciwcukrzycową.

Dlaczego warto pić herbatę z morwy białej?

Regularne spożywanie herbaty z morwy białej korzystnie wpływa na cały organizm. Roślina ma zbawienny wpływ na układ krążenia - obniża poziom trójglicerydów i złego cholesterolu, reguluje ciśnienie tętnicze krwi i wzmacnia naczynia krwionośne. Przede wszystkim jest jednak niezastąpiona w profilaktyce schorzeń metabolicznych. Znajdująca się w niej substancja hamuje enzymy, które odpowiadają za rozkład węglowodanów złożonych. Dzięki temu poziom cukru po posiłku nie rośnie gwałtownie, co chroni też przed nagłym spadkiem energii i chęcią podjadania między posiłkami. W ten sposób herbata z morwy białej zmniejsza też ryzyko insulinooporności, nadwagi i otyłości.

Napar z liści białej morwy to naturalny sposób na miażdżycę, cukrzycę czy nadwagę 123RF/PICSEL

Morwa biała działa też korzystnie na układ pokarmowy i trawienny, działa ochronnie na żołądek i wspiera pracę jelit. Ma również silne właściwości antyoksydacyjne - chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem się, niweluje stany zapalne i zmniejsza ryzyko niektórych nowotworów.

Herbata z morwy białej może być także wsparciem w czasie infekcji. Znajdujące się w niej substancje zwalczają stany zapalne i wykazują właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Jak stosować morwę białą w codziennej diecie?

Herbata z liści białej morwy może być stosowana nie tylko w profilaktyce schorzeń cywilizacyjnych. Doskonale sprawdza się także jako środek napotny czy ziele do płukania gardła w stanach zapalnych.

Do przyrządzenia herbaty potrzebujemy 2 łyżeczek suszonych liści, które należy zalać gorącą (ale nie wrzącą) wodą i zaparzać pod przykryciem przez 5 minut. Napar z morwy można spożywać 1-2 razy dziennie, najlepiej pół godziny przed głównym posiłkiem.

