Pij każdego dnia ten eliksir. Odporność poszybuje, a ty zyskasz więcej energii
Czy wiedzieliście, że w zaledwie kilka chwil można samodzielnie zrobić domowy specyfik na odporność? Nie chodzi wcale o miód, cytrynę czy sok malinowy dodawany do herbaty, ale coś, co wykazuje dużo większą moc. Wystarczy niewielka ilość prozdrowotnego napoju wypijana każdego dnia, aby po niedługim czasie doświadczyć lepszego samopoczucia, przypływu energii i zdecydowanie mniejszej podatności na infekcje. Przepis na ten "magiczny" specyfik jest banalny.
Spis treści:
- Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność?
- Jak zrobić domowy shot na odporność? Przepis jest banalny
Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność?
Sezon infekcyjny w pełni. Jeśli ty i woja rodzina potrzebujecie czegoś ekstra na wzmocnienie odporności, oprócz standardowych zaleceń jak suplementowanie witaminy C oraz D3, dobrze przyjrzeć się lepiej swojej codziennej diecie oraz nawykom. Zdaniem ekspertów ds. żywienia i lekarzy, to codzienne wybory i przyzwyczajenia mają największy wpływ na budowanie odporności - zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ważna jest zarówno codzienna dawka witamin w postaci świeżych warzy i owoców, spożywanie zdrowych tłuszczy będących źródłem kwasów omega-3, a także produktów pełnoziarnistych. Nie należy też zapominać o nawadnianiu się i regularnej aktywności fizycznej. Wystarczą chociażby systematyczne spacery - również wtedy, kiedy pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia z domu. Ponadto dietetycy radzą, aby włączyć do jadłospisu kilka produktów, które w naturalny sposób wzmacniają organizm na wielu płaszczyznach. Należą do nich m.in. cytrusy, imbir, cynamon, pieprz cayenne i miód. Właśnie z tych kilku składników stworzysz domowy eliksir, który pomoże ci przetrwać jesień oraz zimę bez chorób.
Jak zrobić domowy shot na odporność? Przepis jest banalny
Swoim patentem na zupełnie naturalny specyfik poprawiający odporność podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych jedna z influencerek. Angelika Szymańska prowadzi profil o tematyce zdrowotnej, jest również prowadzącą podcastu o zdrowiu psychicznym pt. "Prześwietlenie". W krótkim filmiku objaśniła, jak zrobić wzmacniający napój i podała, jak na organizm działają jego składniki.
- Imbir ma ogromne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Hamuje wydzielanie czynników prozapalnych, jak IL-1 i TNF alfa.
- Miód ma działanie przeciwbakteryjne, zwłaszcza w kierunku E.coli i Streptococcus. Dzieje się tak dzięki: kwaśnemu odczynowi, wysokiej zawartości cukru, produkcji nadtlenku wodoru przez enzymy w nim zawarte.
- Cytryna ma właściwości przeciwzapalne, dzięki zawartości D-limonenu. Hamuje produkcję czynników prozapalnych i zmniejsza migrację komórek układu odpornościowego - wyjaśniła na Instagramie influencerka.
Aby przygotować wspomniany wcześniej eliksir, należy zmiksować:
- 1 obraną cytrynę
- 1 obraną pomarańczę
- 1 duży korzeń imbiru
- 2 łyżeczki cynamonu
- 2 łyżeczki kurkumy
- 2 łyżeczki pieprzu cayenne
- 2 łyżeczki miodu
- 1 szklankę wody
Wszystko razem należy zblendować, a następnie przecedzić przez szmatkę. Gotowe shoty przechowywać w lodówce. Przygotowany napój należy wypijać codziennie niewielkimi porcjami, aby zobaczyć efekty. Na zdrowie!
