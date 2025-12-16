Spis treści: Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność? Jak zrobić domowy shot na odporność? Przepis jest banalny

Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność?

Sezon infekcyjny w pełni. Jeśli ty i woja rodzina potrzebujecie czegoś ekstra na wzmocnienie odporności, oprócz standardowych zaleceń jak suplementowanie witaminy C oraz D3, dobrze przyjrzeć się lepiej swojej codziennej diecie oraz nawykom. Zdaniem ekspertów ds. żywienia i lekarzy, to codzienne wybory i przyzwyczajenia mają największy wpływ na budowanie odporności - zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ważna jest zarówno codzienna dawka witamin w postaci świeżych warzy i owoców, spożywanie zdrowych tłuszczy będących źródłem kwasów omega-3, a także produktów pełnoziarnistych. Nie należy też zapominać o nawadnianiu się i regularnej aktywności fizycznej. Wystarczą chociażby systematyczne spacery - również wtedy, kiedy pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia z domu. Ponadto dietetycy radzą, aby włączyć do jadłospisu kilka produktów, które w naturalny sposób wzmacniają organizm na wielu płaszczyznach. Należą do nich m.in. cytrusy, imbir, cynamon, pieprz cayenne i miód. Właśnie z tych kilku składników stworzysz domowy eliksir, który pomoże ci przetrwać jesień oraz zimę bez chorób.

Napoje wzmacniające odporność z imbirem i kurkumą mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne 123RF/PICSEL

Jak zrobić domowy shot na odporność? Przepis jest banalny

Swoim patentem na zupełnie naturalny specyfik poprawiający odporność podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych jedna z influencerek. Angelika Szymańska prowadzi profil o tematyce zdrowotnej, jest również prowadzącą podcastu o zdrowiu psychicznym pt. "Prześwietlenie". W krótkim filmiku objaśniła, jak zrobić wzmacniający napój i podała, jak na organizm działają jego składniki.

- Imbir ma ogromne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Hamuje wydzielanie czynników prozapalnych, jak IL-1 i TNF alfa.

- Miód ma działanie przeciwbakteryjne, zwłaszcza w kierunku E.coli i Streptococcus. Dzieje się tak dzięki: kwaśnemu odczynowi, wysokiej zawartości cukru, produkcji nadtlenku wodoru przez enzymy w nim zawarte.

- Cytryna ma właściwości przeciwzapalne, dzięki zawartości D-limonenu. Hamuje produkcję czynników prozapalnych i zmniejsza migrację komórek układu odpornościowego - wyjaśniła na Instagramie influencerka.

Aby przygotować wspomniany wcześniej eliksir, należy zmiksować:

1 obraną cytrynę

1 obraną pomarańczę

1 duży korzeń imbiru

2 łyżeczki cynamonu

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki pieprzu cayenne

2 łyżeczki miodu

1 szklankę wody

Wszystko razem należy zblendować, a następnie przecedzić przez szmatkę. Gotowe shoty przechowywać w lodówce. Przygotowany napój należy wypijać codziennie niewielkimi porcjami, aby zobaczyć efekty. Na zdrowie!

