Pij rano lub przed wysiłkiem. Mózg i mięśnie będą pracować na pełnych obrotach
Oto jeden z najbardziej wartościowych soków owocowych. Choć nie cieszy się taką popularnością, jak np. pomarańczowy albo jabłkowy, powinien być postrzegany jako korzystne dla zdrowia uzupełnienie diety. Zawiera bogactwo antyoksydantów, witamin i minerałów, które wspierają pracę serca, mózgu oraz układu odpornościowego.
Sok z winogron to produkt, który przysłuży się komponowaniu pełnowartościowego jadłospisu. Może wspierać zarówno cały układ sercowo-naczyniowy, jak i procesy związane z koncentracją oraz pamięcią. Ważny jest jednak wybór dobrej jakości soku oraz umiaru w jego spożywaniu.
Spis treści:
- Co kryje się w szklance, czyli właściwości soku z winogron
- Dlaczego warto pić sok z winogron?
- Jak sok z winogron jest najzdrowszy? Miej się na baczności
- Kto nie powinien pić soku z winogron?
Co kryje się w szklance, czyli właściwości soku z winogron
Wiele mówi się o roli codziennego nawadniania organizmu. Mimo że żaden sok nie powinien zastępować wody, odpowiednio dobrany produkt spożywany w kontrolowanych ilościach stanie się uzupełnieniem diety o korzystnym wpływie na organizm. Dlaczego warto zwrócić uwagę w tym kontekście na sok winogronowy?
W pierwszej kolejności należy podkreślić bogaty skład produktu. Sok, który niekoniecznie jest naszym pierwszym wyborem zakupowym, zawiera:
- polifenole (w tym resweratrol o silnym działaniu przeciwstarzeniowym i wspierającym metabolizm);
- witaminy: A, C, E oraz z grupy B;
- minerały: potas, magnez, żelazo i mangan.
Składniki te sprawiają, że sok winogronowy staje się wsparciem dla układu sercowo-naczyniowego. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Nie pozostaje bez pozytywnego wpływu również na pracę mózgu i poprawę koncentracji.
Dlaczego warto pić sok z winogron?
Do najważniejszych korzyści związanych z piciem soku winogronowego zaliczyć można pozytywny wpływ na serce. Substancje obecne w jego składzie przyczyniają się do obniżania poziomu "złego" cholesterolu i poprawy elastyczności naczyń krwionośnych.
Wysoka zawartość antyoksydantów i witaminy C sprzyja odporności. Włączenie soku z winogron do diety to także wsparcie dla układu nerwowego, poprawiające pamięć i koncentrację. Skorzysta również uroda. Bogaty skład chroni skórę, spowalniając procesy starzenia i poprawiając jej wygląd. Duży wpływ ma na to zawartość witaminy E, zwanej witaminą młodości. Ponadto naturalnie cukry proste (fruktoza i glukoza) pomagają uzupełnić zapasy energii. Z tego powodu sok z winogron najlepiej pić rano lub przed zwiększonym wysiłkiem, np. treningiem.
Jak sok z winogron jest najzdrowszy? Miej się na baczności
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie soku samodzielnie, kiedy w sezonie mamy możliwość znaleźć na straganach i w sklepach najdorodniejsze owoce. Nie każdy jednak musi mieć czas i miejsce w spiżarce na domowe przetwory, nie każdy też będzie czuć się na siłach. W takiej sytuacji zostają nam zakupy, podczas których trzeba zachować czujność.
Polecanym wyborem jest sok z ciemnych winogron, zawierających najwięcej dobroczynnych substancji. Stawiać należy na naturalne produkty - bez cukru i konserwantów. Pamiętajmy jednocześnie o umiarze w spożywaniu. Dziennie powinno się spożywać nie więcej niż 200 ml.
Kto nie powinien pić soku z winogron?
Mimo licznych zalet, sok winogronowy nie przysłuży się każdemu. Przeciwwskazaniem do jego spożywania jest zdiagnozowana cukrzyca oraz insulinooporność. Wynika to z wysokiej zawartości cukrów prostych.
Ze względu na dość wysoką kaloryczność, nie jest wskazany dla osób z nadwagą i otyłością. Soku z winogron lepiej unikać przy refluksie i nadkwasocie żołądka.
