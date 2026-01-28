Sok z winogron to produkt, który przysłuży się komponowaniu pełnowartościowego jadłospisu. Może wspierać zarówno cały układ sercowo-naczyniowy, jak i procesy związane z koncentracją oraz pamięcią. Ważny jest jednak wybór dobrej jakości soku oraz umiaru w jego spożywaniu.

Co kryje się w szklance, czyli właściwości soku z winogron

Wiele mówi się o roli codziennego nawadniania organizmu. Mimo że żaden sok nie powinien zastępować wody, odpowiednio dobrany produkt spożywany w kontrolowanych ilościach stanie się uzupełnieniem diety o korzystnym wpływie na organizm. Dlaczego warto zwrócić uwagę w tym kontekście na sok winogronowy?

W pierwszej kolejności należy podkreślić bogaty skład produktu. Sok, który niekoniecznie jest naszym pierwszym wyborem zakupowym, zawiera:

polifenole (w tym resweratrol o silnym działaniu przeciwstarzeniowym i wspierającym metabolizm);

witaminy: A, C, E oraz z grupy B;

minerały: potas, magnez, żelazo i mangan.

Składniki te sprawiają, że sok winogronowy staje się wsparciem dla układu sercowo-naczyniowego. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Nie pozostaje bez pozytywnego wpływu również na pracę mózgu i poprawę koncentracji.

Dlaczego warto pić sok z winogron?

Do najważniejszych korzyści związanych z piciem soku winogronowego zaliczyć można pozytywny wpływ na serce. Substancje obecne w jego składzie przyczyniają się do obniżania poziomu "złego" cholesterolu i poprawy elastyczności naczyń krwionośnych.

Wysoka zawartość antyoksydantów i witaminy C sprzyja odporności. Włączenie soku z winogron do diety to także wsparcie dla układu nerwowego, poprawiające pamięć i koncentrację. Skorzysta również uroda. Bogaty skład chroni skórę, spowalniając procesy starzenia i poprawiając jej wygląd. Duży wpływ ma na to zawartość witaminy E, zwanej witaminą młodości. Ponadto naturalnie cukry proste (fruktoza i glukoza) pomagają uzupełnić zapasy energii. Z tego powodu sok z winogron najlepiej pić rano lub przed zwiększonym wysiłkiem, np. treningiem.

Jak sok z winogron jest najzdrowszy? Miej się na baczności

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie soku samodzielnie, kiedy w sezonie mamy możliwość znaleźć na straganach i w sklepach najdorodniejsze owoce. Nie każdy jednak musi mieć czas i miejsce w spiżarce na domowe przetwory, nie każdy też będzie czuć się na siłach. W takiej sytuacji zostają nam zakupy, podczas których trzeba zachować czujność.

Polecanym wyborem jest sok z ciemnych winogron, zawierających najwięcej dobroczynnych substancji. Stawiać należy na naturalne produkty - bez cukru i konserwantów. Pamiętajmy jednocześnie o umiarze w spożywaniu. Dziennie powinno się spożywać nie więcej niż 200 ml.

Kto nie powinien pić soku z winogron?

Mimo licznych zalet, sok winogronowy nie przysłuży się każdemu. Przeciwwskazaniem do jego spożywania jest zdiagnozowana cukrzyca oraz insulinooporność. Wynika to z wysokiej zawartości cukrów prostych.

Ze względu na dość wysoką kaloryczność, nie jest wskazany dla osób z nadwagą i otyłością. Soku z winogron lepiej unikać przy refluksie i nadkwasocie żołądka.

